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Легкоходный поход/забег в долину Майдантал.
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danilov 17 Августа 2020 в 18:00:29
Дистанция - 85 км.
Общий набор высоты - 4126 м.
Время в движении - 23 часа 15 минут (2 ночевки).
Средний темп - 18 мин./км.
Максимальный темп - 8 мин./км.
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Софруджу
17.08.2020 в 19:45:21
# 760776
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