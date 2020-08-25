Извлечение тела погибшей девушки под пиком Сайрам

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danilov 25 Августа 2020 в 22:05:46
Группа туристов состояла из пяти человек, 4 мужчин и одна девушка. При спуске с вершины по леднику, девушка сорвалась вниз и угодила в трещину. Группа попыталась вытащить девушку своими силами, но без специального снаряжения сделать это было невозможно,и при одной из попыток, мужчина также упал в трещину. Как итог, одна погибшая и один пострадавший. Только после этого были вызваны спасатели и волонтеры.
По словам туриста, который встретил их в долине предков, они интересовались у него маршрутом, но он им отказал, мотивировав тем, что дорога очень опасная и без опытного проводника, первый раз туда идти не стоит.
Как отметил альпинист, который принимал участие в спасении, на девушке были надеты простые кеды.
Хотелось бы призвать любителей активного отдыха и новичков туристов, относиться со всей серьёзностью к горам и горным походам, на кону стоит ваша жизнь, оступившись, вы легко можете её потерять.
Начинайте с малого, вступайте в сообщества, ходите в горы с бывалыми, учитесь у профессионалов, выбирайте маршрут по своим силам и способностям. Не хотите тратить время на обучение, нанимайте профессионального гида.
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