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Аскарова-Мангельдина, асфальт прожил неделю
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danilov 18 Сентября 2020 в 08:11:47

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  DITRX 18.09.2020 в 08:28:35   # 763323
по Адырбековаа уже год ждут когда асфальт завезут.
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  alpha_portal 18.09.2020 в 08:29:29   # 763324
Кто сфотографировал? Кто выложил? Ты мог подъехать вытащить свойзад и поиниересоваться: какого хера? Нет не смог? Тогда и не выеживаемся и сидим помалкиваем. Я бы еще такие фото рассматривал бы как диструктивную критику.
Когда уже в головах будет щелкать что каждый из вас хозяин этойдороги! Каждый! Если ты видишь неправомерное - поиниересуйся: ккто и зачем портит новый асфаль и дело начнет сдвигаться с мертвой точки. А пока что сфоткавшему и проигнорировавшему - минус по жизни за наплевательство к своей дороги. И не важно что тысячи проехали мимо. Важно что ты обратил внимание и просто проехал мимо!
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  ЛиКа 18.09.2020 в 08:32:02   # 763325
хорошего хозяйственника в городе нет и координационного центра для регулирования работы всех коммунальных структур. Настроить, по сути, процесс не так сложно.
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  alpha_portal 18.09.2020 в 08:48:22   # 763328
А я вот узнал. Люк они делали. Так что расходимся
Прям щас узнал
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  ЛиКа 18.09.2020 в 09:08:53   # 763331
Цитата: alpha_portal от 18.09.2020 02:48:22
А я вот узнал. Люк они делали. Так что расходимся
Прям щас узнал
- а до укладки асфальта не судьба?))
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  alpha_portal 18.09.2020 в 09:37:07   # 763336
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  alpha_portal 18.09.2020 в 09:49:41   # 763338
Главный вопроос почему по остальным улицам не выравнивают люки. И уже наметили дорогу для разрисовки. Качество дорог просто отвратительное! За наши миллиарды! Вот где надо акцентировать внимание. Я езжу по новым дорогам и машину трясет. Волны на амуре екарный бабай!
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  MишаМашкевич 18.09.2020 в 14:53:27   # 763370
В кайтпасе, убрали бардюры и пешеходную дорожку. Пол улицы расковыряли. Внимание! Зачем? Правильно, чтобы проложить новый бардюр и пешеходную дорожку!
Моя улица по документам 2 года как асфальтирована. Щя только выравнивают и вроде хотят асфальт проложить! Почему? Потому что выделены бабки на ремонт асфальта, которого по факту НЕТ!
Так что это фото , это ещё детский сад в сравнении других косяков!
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