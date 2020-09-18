Аскарова-Мангельдина, асфальт прожил неделю

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danilov 18 Сентября 2020 в 08:11:47
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Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 18.09.2020 в 08:29:29 # 763324
Когда уже в головах будет щелкать что каждый из вас хозяин этойдороги! Каждый! Если ты видишь неправомерное - поиниересуйся: ккто и зачем портит новый асфаль и дело начнет сдвигаться с мертвой точки. А пока что сфоткавшему и проигнорировавшему - минус по жизни за наплевательство к своей дороги. И не важно что тысячи проехали мимо. Важно что ты обратил внимание и просто проехал мимо!
alpha_portal 18.09.2020 в 08:48:22 # 763328
Прям щас узнал
Цитата: alpha_portal от 18.09.2020 02:48:22- а до укладки асфальта не судьба?))
А я вот узнал. Люк они делали. Так что расходимся
Прям щас узнал
А я вот узнал. Люк они делали. Так что расходимся
Прям щас узнал
alpha_portal 18.09.2020 в 09:37:07 # 763336
Цитата: ЛиКа от 18.09.2020 03:08:53
Цитата: alpha_portal от 18.09.2020 02:48:22- а до укладки асфальта не судьба?))
А я вот узнал. Люк они делали. Так что расходимся
Прям щас узнал
А я вот узнал. Люк они делали. Так что расходимся
Прям щас узнал
А как ты высоту асфальта угадаеш?,
alpha_portal 18.09.2020 в 09:49:41 # 763338
MишаМашкевич 18.09.2020 в 14:53:27 # 763370
Моя улица по документам 2 года как асфальтирована. Щя только выравнивают и вроде хотят асфальт проложить! Почему? Потому что выделены бабки на ремонт асфальта, которого по факту НЕТ!
Так что это фото , это ещё детский сад в сравнении других косяков!