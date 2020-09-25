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Штраф.
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vvka 25 Сентября 2020 в 22:44:13
Дата, время совершения: 11.09.2020 13:19
Место совершения: ЛУ 279 Контроль скоростного режима Суюнбая, 298 (направление движения-юг).
Направление: Юг, ул. Дунентаева в сторону просп. Суйнбай
Состав правонарушения: Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения
транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час: зафиксированная скорость - 54,00 км в час;
разрешенная скорость - 40,00 км в час;скорость исключающая погрешность скоростомера - 50,00 км в час.

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Дата, время совершения: 11.09.2020 13:19
Место совершения: ЛУ 278 Контроль скоростного режима Суюнбая, 298 (направление движения-север).
Направление: Север, ул. Бекмаханова в сторону переул. Кирова
Состав правонарушения: Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения
транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час: зафиксированная скорость - 55,00 км в час;
разрешенная скорость - 40,00 км в час;скорость исключающая погрешность скоростомера - 51,00 км в час.
Фотоизображение зафиксированного административного правонарушения


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 25.09.2020 в 22:49:59   # 763889
плати оба
потраченные часы твоей жизни этого не стоят
а бабло заработаешь новое
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  vvka 26.09.2020 в 00:23:51   # 763894
Цитата: acid от 25.09.2020 16:49:59
плати оба
потраченные часы твоей жизни этого не стоят
а бабло заработаешь новое


Да, я именно так и сделал - за время, потраченное на этих мудаков я заработаю раз в десять больше.
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  vvka 26.09.2020 в 00:25:33   # 763895
Но таки на egov задал этим мудакам вопрос, с требованием объяснения



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  M54 26.09.2020 в 09:35:44   # 763903
Я бы наверно специально один из штрафов не платил бы, ссылаясь на неисправность фиксирующего оборудования.
Надо напрямую министру внутр.дел писать
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  Pole13 26.09.2020 в 10:03:35   # 763905
Автор у тебя классный Мерс, очень живучая и крепкая машина.
Байка есть, что когда его перестали выпускать немецкие таксисты митинг устроили
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  Даун 26.09.2020 в 10:19:21   # 763907
У меня такая ошибка тоже была, пришел в ПЦ, спокойно устранили ошибку, все бывает и у всех
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  Даун 26.09.2020 в 10:31:49   # 763909
Цитата: vvka от 25.09.2020 18:23:51
Цитата: acid от 25.09.2020 16:49:59
плати оба
потраченные часы твоей жизни этого не стоят
а бабло заработаешь новое


Да, я именно так и сделал - за время, потраченное на этих мудаков я заработаю раз в десять больше.
ты ещё раз оплати что бы наверняка
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