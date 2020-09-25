Цитата: acid от

плати оба

потраченные часы твоей жизни этого не стоят

а бабло заработаешь новое плати обапотраченные часы твоей жизни этого не стоята бабло заработаешь новое

Да, я именно так и сделал - за время, потраченное на этих мудаков я заработаю раз в десять больше.