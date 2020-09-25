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vvka 25 Сентября 2020 в 22:44:13
Место совершения: ЛУ 279 Контроль скоростного режима Суюнбая, 298 (направление движения-юг).
Направление: Юг, ул. Дунентаева в сторону просп. Суйнбай
Состав правонарушения: Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения
транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час: зафиксированная скорость - 54,00 км в час;
разрешенная скорость - 40,00 км в час;скорость исключающая погрешность скоростомера - 50,00 км в час.
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Дата, время совершения: 11.09.2020 13:19
Место совершения: ЛУ 278 Контроль скоростного режима Суюнбая, 298 (направление движения-север).
Направление: Север, ул. Бекмаханова в сторону переул. Кирова
Состав правонарушения: Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения
транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час: зафиксированная скорость - 55,00 км в час;
разрешенная скорость - 40,00 км в час;скорость исключающая погрешность скоростомера - 51,00 км в час.
Фотоизображение зафиксированного административного правонарушения
Комментарии, по рейтингу, по дате
потраченные часы твоей жизни этого не стоят
а бабло заработаешь новое
Цитата: acid от 25.09.2020 16:49:59
плати оба
потраченные часы твоей жизни этого не стоят
а бабло заработаешь новое
плати оба
потраченные часы твоей жизни этого не стоят
а бабло заработаешь новое
Да, я именно так и сделал - за время, потраченное на этих мудаков я заработаю раз в десять больше.
Надо напрямую министру внутр.дел писать
Байка есть, что когда его перестали выпускать немецкие таксисты митинг устроили
Цитата: vvka от 25.09.2020 18:23:51ты ещё раз оплати что бы наверняка
Да, я именно так и сделал - за время, потраченное на этих мудаков я заработаю раз в десять больше.
Цитата: acid от 25.09.2020 16:49:59
плати оба
потраченные часы твоей жизни этого не стоят
а бабло заработаешь новое
плати оба
потраченные часы твоей жизни этого не стоят
а бабло заработаешь новое
Да, я именно так и сделал - за время, потраченное на этих мудаков я заработаю раз в десять больше.