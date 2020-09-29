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Фестиваль, посвященный всемирному дню туризма «Я сердце свое оставил в горах».
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danilov 29 Сентября 2020 в 09:04:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 29.09.2020 в 09:24:25   # 764045
Это когда было?
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  mitrich78 29.09.2020 в 09:35:07   # 764046
на выходных. 27 сентября день туризма
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  Nafis 29.09.2020 в 11:56:37   # 764049
Где это было?
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  toliktommy 29.09.2020 в 12:55:39   # 764053
Раньше прикалывались - "Я печень свою оставил в горах"
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  Zhycie est 29.09.2020 в 15:21:21   # 764056
Цитата: toliktommy от 29.09.2020 06:55:39
Раньше прикалывались - "Я печень свою оставил в горах"

И щас прикалывались. И небезосновательно.
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  Софруджу 29.09.2020 в 15:22:24   # 764057
Цитата: toliktommy от 29.09.2020 06:55:39
Раньше прикалывались - "Я печень свою оставил в горах"

Без "свою". Это цитата из Визбора. Просто "Я сердце оставил...". И прикол, кстати, тупейший и идиотский. Конечно, спившиеся люди встречаются и среди ходящих в горы, но намного реже, чем в других сферах. Так что не в тему прикол.
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  Софруджу 29.09.2020 в 15:24:24   # 764058
Цитата: Nafis от 29.09.2020 05:56:37
Где это было?


В Сайрамсу. И одновременно на Арыси была регата.
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