Фестиваль, посвященный всемирному дню туризма «Я сердце свое оставил в горах».

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danilov 29 Сентября 2020 в 09:04:53
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toliktommy 29.09.2020 в 12:55:39 # 764053
Zhycie est 29.09.2020 в 15:21:21 # 764056
Цитата: toliktommy от 29.09.2020 06:55:39
Раньше прикалывались - "Я печень свою оставил в горах"
Раньше прикалывались - "Я печень свою оставил в горах"
И щас прикалывались. И небезосновательно.
Цитата: toliktommy от 29.09.2020 06:55:39
Раньше прикалывались - "Я печень свою оставил в горах"
Раньше прикалывались - "Я печень свою оставил в горах"
Без "свою". Это цитата из Визбора. Просто "Я сердце оставил...". И прикол, кстати, тупейший и идиотский. Конечно, спившиеся люди встречаются и среди ходящих в горы, но намного реже, чем в других сферах. Так что не в тему прикол.
Цитата: Nafis от 29.09.2020 05:56:37
Где это было?
Где это было?
В Сайрамсу. И одновременно на Арыси была регата.