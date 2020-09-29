Бакшиш по-туркменски, или как в Туркменистане используют американские гранты?

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Гость 29 Сентября 2020 в 14:07:56
Когда речь заходит об американской помощи Туркменистану, янки особо педалируют на борьбу с коррупцией. Понятно, что Азия всегда славилась особыми отношениями, и здесь, как правило, решить вопрос мог только хороший бакшиш. Времена меняются, и многим кажется, что пришло время цивилизованных отношений деловых людей. Подарки подарками, но в любом случае нужно и исполнять обещанное.
В Туркменистане сегодня реализуют программы небезызвестной организации USAID. Стоит повторить, что Госдеп создавал Агентство по международному развитию (US AID) не с благотворительной целью. Программы призваны содействовать совершенствованию государственного управления, развитию местного предпринимательства и в целом бизнес-среды. Оба проекта взял под своё крыло как субподрядчик Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, возглавляемый Довраном Худайбердиевым.
Американцы, в принципе, денег на свои проекты не жалеют. Уровень жизни на Западе высокий, налоговые отчисления на демократические ценности всегда можно нарезать. Когда речь идет о возможности зайти в нужный регион, объявленный зоной интересов и продвигать в нем те самые интересы, используют все возможные ходы и средства. Но только, похоже, в случае с Туркменистаном у них получается неувязка. Восточный менталитет способен пустить под откос любое "доброе" начинание. Если дистанцироваться от истинных намерений USAID и попытаться те гранты пустить на благое дело, в части совершенствование госуправления и развитие бизнеса, появляется возможность решать реальные задачи с привлечением грамотных специалистов из-за рубежа. Однако, коррумпированность, ставшая уже неотъемлемой частью туркменской культуры, характерна стала и местному представительству USAID. Так получилось, что все должности в проектных отделах американского агентства занимают туркмены по национальности. За многие годы бессменной работы они обросли родственными и племенными связями. Такова местная реальность. Сначала весь клан двигает наверх самого толкового, с тем, чтобы он, добившись успеха и определенной власти, начал вытаскивать и толкать наверх родственников и соплеменников. Так на Востоке формируется свой круг, в котором легче работают коррупционные схемы. Свой своего не сдаст. Именно поэтому доллары США распределяются исключительно среди аффилированных с USAID коммерческих структур за "благодарность" в размере 30 процентов гранта.
Не "свои" бизнесмены не могут рассчитывать на гранты. Особенно бедственным их положение стало в период пандемии коронавируса, когда приходится едва сводить концы с концами в условиях стагнирующей туркменской экономики, а реальная помощь в виде безвозвратных грантов к ним не попадает.
Нужно ли говорить, что аналогичная ситуация сложилась и в области совершенствования государственного управления. Здесь единственным грантоедом стало Закрытое акционерное общество "Turkmen IT Park". Созданное в августе прошлого года, оно изначально было нацелено на развитие малого и среднего бизнеса инновационной направленности, укрепление связей между наукой, производством и инвестором, выход на международный рынок инновационных продуктов и, в целом - на развитие цифровой инфраструктуры в стране.
В этом секторе туркменской экономики работает немало других предприятий с аналогичными и родственными задачами. Но только "IT Park" стал единственным в 2020 году грантополучателем американских дотаций в размере более 100 тысяч долларов США.
"Turkmen IT Park" как паук создал сеть туркмен-менеджеров американских корпораций для аккумулирования максимальной выгоды в своих руках. В "дележке" грантовой американской помощи будут участвовать представительства американских организаций "Women Tech", "Google Developer Group", туркменские учебные центры "Pearson VUE" и "Prometric", в каждом из которых трудятся аффилированные с "Turkmen IT Park" туркмены.
Так, исподволь американское Агентство по международному развитию попало в сети туркменской коррупции, и позволило свить в своем ведомстве паутину коррупционных схем. Занятно, что американские налогоплательщики на чьи деньги осуществляется грантовая помощь по всему миру и не подозревают, что финансируют туркменских предприимчивых людей и впустую прокачивают большие деньги на благие проекты. Растворяясь и расходясь по нужным людям в виде подачек, выделенные средства не решают поставленных задач.
Так, хваленые американские демократические ценности разбиваются о суровые реалии Туркменистана. Одни и те же люди, а чаще всего сами сотрудники американских корпораций становятся единственными получателями от проектов USAID и ему подобных. Ашхабадским бизнесменам остается лишь негодовать по поводу массовых отказов в грантовой помощи. Даже поверхностный анализ выделенных фантов показывает, что в приоритете оказываются не те, кто идеально выписал и выверил свои бизнес-проекты, призванные улучшить деловой климат в стране, а практически одни и те же люди, сумевшие зарекомендовать свои интересы через вовремя сделанный подарок чиновнику.
Сами американцы считают, что Туркменистан находится в нижних строчках ежегодных рейтингов о коррупции, в том числе "Индекса экономической свободы" Wall Street Journal. Индекс восприятия коррупции в Transparency International соответствует 167 месту из 180. Согласно заявлению посольства США в Туркменистане коррупция "широко распространена как в государственном, так и в частном секторе".
Не так давно на очередном заседании Кабинета министров республики президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз распекал чиновников и объявлял выговора с последним предупреждением. Парочке чиновников самого высшего уровня досталось на "орехи" достаточно сильно. Слово коррупция при этом не звучало, но как говорят знающие люди, эта тема становится предметом обсуждения на заседаниях кабмина все чаще. Провальная реализация планов президента, как правило, связана именно с мздоимством, когда выделенные средства делят между собой, а не расходуют по назначению. В результате реальные затраты на те или иные проекты удваиваются, а то и утраиваются.
Не удивительно, что американская помощь в виде фантов уходит как вода в песок в жаркий день. И в отличие от бюджетных средств здесь контролировать расходование денег практически невозможно. Вот и получается, что американские и европейские налогоплательщики финансируют коррупционеров экзотической для них страны в Центральной Азии.
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