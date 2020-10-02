Расчет налога на имущества! Очень Актуально!

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Гость 01 Октября 2020 в 22:51:59
тема больше актуальна для владельцев частных домов, "квартирантам" просто не стоит тратить на это время
итак
1) ставки налога
1. до 2 000 000 тенге включительно 0,05 процента от стоимости объектов налогообложения
2. свыше 2 000 000 тенге до 4 000 000 тенге включительно 1 000 тенге + 0,08 процента с суммы, превышающей 2 000 000 тенге
3. свыше 4 000 000 тенге до 6 000 000 тенге включительно 2 600 тенге + 0,1 процента с суммы, превышающей 4 000 000 тенге
4. свыше 6 000 000 тенге до 8 000 000 тенге включительно 4 600 тенге + 0,15 процента с суммы, превышающей 6 000 000 тенге
5. свыше 8 000 000 тенге до 10 000 000 тенге включительно 7 600 тенге + 0,2 процента с суммы, превышающей 8 000 000 тенге
6. свыше 10 000 000 тенге до 12 000 000 тенге включительно 11 600 тенге + 0,25 процента с суммы, превышающей 10 000 000 тенге
7. свыше 12 000 000 тенге до 14 000 000 тенге включительно 16 600 тенге + 0,3 процента с суммы, превышающей 12 000 000 тенге
8. свыше 14 000 000 тенге до 16 000 000 тенге включительно 22 600 тенге + 0,35 процента с суммы, превышающей 14 000 000 тенге
9. свыше 16 000 000 тенге до 18 000 000 тенге включительно 29 600 тенге + 0,4 процента с суммы, превышающей 16 000 000 тенге
10. свыше 18 000 000 тенге до 20 000 000 тенге включительно 37 600 тенге + 0,45 процента с суммы, превышающей 18 000 000 тенге
11. свыше 20 000 000 тенге до 75 000 000 тенге включительно 46 600 тенге + 0,5 процента с суммы, превышающей 20 000 000 тенге
12. свыше 75 000 000 тенге до 100 000 000 тенге включительно 321 600 тенге + 0,6 процента с суммы, превышающей 75 000 000 тенге
более подробно тут
http://ank.kz/forum/transport/nalog-na-imushhestvo-fizicheskix-licz
тут нигде особенно не поспоришь идем дальше
2) оценочная стоимость имущества, оценку БТИ можете в принципе высчитать в обратном порядке из п.1 , остается ее перепроверить
тут важно не торопясь шаг за шагом до конца досчитать
оценочная стоимость жилища
С = С б. х S х К физ. х К функц. х К зон.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V990000927_
выглядит громоздко, но разобраться можно
S, базовая стоимость квадратного метра составляет теперь
60 000 тенге за 1 метр
https://www.zakon.kz/5004056-ob-izmeneniyah-po-nalogam-na.html
К изменения МРП выходит примерно 1,05 можете не считать
не нашел К зонирования , обычно но от 1 до 2, если у кого есть - поделитесь, вряд ли тут оценщик мог ошибиться
а где мог?
какие есть подозрения
1) МРП менялся 2 раза, они раз 1 января второй 1 апреля, согласно закону должны были применить первый возможно использовали второй что побольше ... в первом случае К изм МРП 1,05 , во втором 1,15, прирост + 10%
2) К функц = К этаж × К угл × К мат. ст × К благ × К отопл для частного дома из кирпича с канализацией и отоплением на газе выходит 1*1*1,1*1*0,98=1,078, без канализации 0,8624 что конечном итоге дает разницу 1,25 (+25%)
итого можно наошибаться на +35%е ленитесь считайте, проверяйте