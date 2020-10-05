▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Блоги
На Кунаева снова забор?
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 05 Октября 2020 в 10:37:45
960x720
( 81.63Кб)
https://www.facebook.com/photo?fbid=3419545244797909&set=pcb.3419545521464548
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Nafis
05.10.2020 в 11:34:03
# 764329
Реклама!?
поощрить
|
покарать
htmaker
05.10.2020 в 13:19:00
# 764332
Во дворах заборы, на дорогах заборы
поощрить
|
покарать
alpha_portal
05.10.2020 в 14:00:01
# 764333
не может быть
ребят, я полюбому считаю, что если опять поставять забор : за этот забор надо будет спросить! А если не ответят сажать за коррупцию. Потому как иных объяснений нет.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь