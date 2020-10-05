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На Кунаева снова забор?
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danilov 05 Октября 2020 в 10:37:45

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( 81.63Кб)


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 05.10.2020 в 11:34:03   # 764329
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  htmaker 05.10.2020 в 13:19:00   # 764332
Во дворах заборы, на дорогах заборы
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  alpha_portal 05.10.2020 в 14:00:01   # 764333
не может быть ребят, я полюбому считаю, что если опять поставять забор : за этот забор надо будет спросить! А если не ответят сажать за коррупцию. Потому как иных объяснений нет.
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