Грядущая "цветная революция" в Таджикистане

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Гость 05 Октября 2020 в 13:45:45
Самым интересным моментом этой кампании является позиция главного политического оппонента президента Таджикистана Эмомали Рахмона - главы Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойирова. Сразу же после объявления о дате проведения президентских выборов он заявил, что эти выборы будут незаконными, неконституционными и участвовать он в них не будет. Почему такая принципиальная позиция? Чем вызвана подобная категоричность? На что рассчитывает данный политик? Какие цели перед собой ставит? Ответы на все вопросы можно получить в Facebook самого Зойирова:
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Зойиров рассчитывает на приход к власти в Таджикистане путем "цветной революции". Отсюда и такая смелая и принципиальная позиция, вызванная гарантированной финансовой поддержкой Азиатского банка развития и информационной поддержкой главного противника нынешнего режима в Таджикистане Темура Варки. В общем-то, участники и организаторы "цветной революции" в Таджикистане достаточно предсказуемы.
Для Варки, который ныне живет во Франции, является просто принципиальным вопрос смещения Рахмона с должности президента. Его позиция стабильна уже много лет: власть Рахмона недемократична, страна при Рахмоне живет плохо, сотрудничество Таджикистана с Россией негативно влияет независимость и т.д. В общем, существует много проблем, ответственность за которые Варки перекладывает на Рахмона. Громкой критикой он сделал себе имя человека, к словам которого многие на Западе прислушаются. Это немаловажно для организатора протестного движения.
Не менее важна для Зойирова и финансовая поддержка со стороны Азиатского банка развития, одним из главных спонсоров которого являются США.
"Уважаемый Масацугу Асакава,
В ответ на Ваш запрос спешу сообщить о следующих договоренностях, достигнутых с выбранным Вами представителем оппозиционных сил Таджикистана Рахматилло Зойировым - лидером Социал-демократической партии Таджикистана.
1. Рахматилло Зойиров высказал полную поддержку нашему плану демократизации Таджикистана путем активизации гражданского общества против фальсификации президентских выборов в стране, также он готов взять на себя роль лидера в предстоящих протестных акциях под лозунгами недемократичности и неконституционности этих выборов.
2. Рахматилло Зойиров высказал мнение, что размер средств, которые планирует выделить на поддержку данной акции наш банк, будут недостаточными в силу сложности процесса демократической агитации в таджикском обществе. Со своей стороны, считаю возможным несколько увеличить финансирование планируемой операции.
3. В целях продолжения и развития сотрудничества между Таджикистаном и Азиатским банком развития Рахматилло Зойиров согласился на передачу контроля над Рогунской ГЭС нашему банку при условии получениия им должности, позволяющей принимать такие решения.
Прадип Сривастава"
Тут тоже ничего удивительного. Уже очень много лет АБР дает Таджикистану деньги далеко не из чистого альтруизма. Они укрепляют свои позиции в стране, чтобы в нужный момент с огромными процентами потребовать долг. Очевидно, момент настал: АБР приступил к реализации схемы, в результате которой получит полный контроль над Рогунской ГЭС.
Тут стоит признать, что нынешний президент Таджикистана Рахмон, несмотря на весь свой опыт, в буквальном смысле слова проспал грозящую стране революцию. Поверил в бескорыстные намерения АБР, беззубость таджикской оппозиции и свою безграничную власть. Теперь стране предстоит пойти по пути Украины, Сирии, Венесуэлы, Белоруссии. В каком состоянии и с какой властью выйдет Таджикистан из этой ситуации зависит от решительности действий Рахмона по пресечению данной деятельности оппозиционеров. За сохранение своей страны от разграбления и анархии Рахмону придется побороться.
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