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Каражантау ультратрэйл
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danilov 12 Октября 2020 в 21:14:17
Трейл по маршруту: ущ.Каскасу - вершина Наутсай - высокогорная долина Ұлы Жұрт - верховья ущ.Бадам - тур.база Южная
Маршрут от Шамиль Рафиков - "Каржантау Ультра Трейл".
Состав группы:
Лукьянов Ю.А.
Пазылбеков К.Т.
Петухов О.Ю.
Бандурко Я.В.
Маршрут пройден в легкоходном стиле, с минимальный количеством необходимых запасов снаряжения и провианта.
Время в движении - 11:47
Дистанция 47 км
Общий набор высоты 2 189 м
Состояние и настроение группы, отличное!
Маршрут примечателен знаковыми и историческими местами туризма Южно-Казахстанской области, а так же неповторимыми ландшафтами горных хребтов Западного Тянь-Шаня!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 12.10.2020 в 22:26:03   # 764795
Я фигею! 13(!) человек поставили дизлайк. Что это? Может зависть? Участникам респект!
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  lado 12.10.2020 в 22:49:22   # 764796
Вы заранее предупреждайте, можно участие принять
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