Каражантау ультратрэйл

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danilov 12 Октября 2020 в 21:14:17
Маршрут от Шамиль Рафиков - "Каржантау Ультра Трейл".
Состав группы:
Лукьянов Ю.А.
Пазылбеков К.Т.
Петухов О.Ю.
Бандурко Я.В.
Маршрут пройден в легкоходном стиле, с минимальный количеством необходимых запасов снаряжения и провианта.
Время в движении - 11:47
Дистанция 47 км
Общий набор высоты 2 189 м
Состояние и настроение группы, отличное!
Маршрут примечателен знаковыми и историческими местами туризма Южно-Казахстанской области, а так же неповторимыми ландшафтами горных хребтов Западного Тянь-Шаня!