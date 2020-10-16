Гуманитарная дипломатия США в Центральной Азии

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UktamNamozov 16 Октября 2020 в 12:49:57
Помимо открытой официальной финансовой помощи, которую оказывает правительство США молодым республикам, дополнительные средства направляются в регион через различные фонды, НПО, включая Агентство США по международному развитию, Национальный демократический институт, Фонд Сороса, Freedom House, Фонд содействия открытому обществу, Ассоциацию развития гражданского общества, Национальный фонд демократии и другие, а также посольства западных стран.
В последнее время США в своей деятельности в регионе все больше стали уделять внимание "гуманитарным" сферам, включая, прежде всего различные проекты в сфере образования, установление контроля над прессой и информационными платформами, способствующих созданию благоприятного для США идеологического и пропагандистского фона Образование реально рассматривается, как важнейший элемент в ходе формирование новой будущей политико-деловой элиты в странах Центральной Азии. Реализация данного направления в основном осуществляется через так называемые «флагманские» университеты, культурные клубы при американских посольствах, программы обмена и различные образовательные гранты.
В последние годы Соединенные Штаты особый акцент делают на «флагманские» университеты. К таким учебным заведениям можно отнести Американский университет Центральной Азии (АУЦА, Бишкек). Казахско-американский университет (КАУ, Алма-Ата) и Казахстанский институт мировой экономики и предпринимательства (КИМЭП, Алма-Ата). Направленность таких «флагманских» университетов на обучение будущих лидеров стран региона, близких к США, даже не скрывается: в официальном заявлении Американского университета Центральной Азии говорится, что он был основан в 1993 г. с целью «обучения будущих лидеров программам демократических преобразованиям в Центральной Азии».
Кроме того, у США существует сеть университетов-партнеров в регионе. В ряде вузов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана существуют так называемые «американские клубы», которые по сути являются внешними подразделениями посольства США, где проводится соответствующая работа с молодежью Центральной Азии. Действующий в регионе Американский совет по сотрудничеству в области образования и изучения языков подчинен тем же целям, которые, по определению этого Совета, призваны «воспитывать специалистов, способных распространять американские идеи в области бизнеса, государственного управления, насаждать американскую систему образования, пропагандировать позитивный имидж США».
Тем более современное общество молодых республик располагает этому. С каждым годом в странах региона увеличивается число неофилов – прослойки социума, жаждущей изменений привычного уклада жизни. Отрицание жестких правил, обязательств, традиций, социальных норм: все это движет ими. В результате республики могут получить пласт молодежи отрицающей привычный государственный строй, требующий смену власти, обрыванию политических, экономических, культурных и исторических связей со своими ближайшими соседями.