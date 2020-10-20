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Ущелье Сайрамсу осенью
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danilov 20 Октября 2020 в 12:58:03
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Serg155 20.10.2020 в 13:05:11   # 765123
Красиво! Но качество ролика не айс.
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  Рамзес 20.10.2020 в 14:14:52   # 765130
Зима будет без снега,но морозная.
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  Lokki 20.10.2020 в 14:58:43   # 765136
Цитата: Рамзес от 20.10.2020 08:14:52
Зима будет без снега,но морозная.

Откуда такая информация? Источник в студию!
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