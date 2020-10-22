Времянка вместо дома

сабанные дома дешевле строить (грязь ведь безплатная). но в них летом жарко зимой холодно. по этому и приходиться строить с широкими стенами. И действительно гвоздь в них хрен забешь кирпичь ломаеться или крошиться. Хотя я 2 года назад ставил окна в дома по Абая где роща. так там тоже сабанные дома толщина стены по 1 - 1.5 метра заебались сверлить. крепкие стены оказались. хозяева сказали что пленные японцы строили во время 2 мировой войны. Вот они строили на совесть.