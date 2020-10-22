Времянка вместо дома

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Гость 22 Октября 2020 в 13:24:47
И ещё бы хотелось услышать мнение по поводу саманных домов. Цены у них тоже ого-го. Понимаю, что все индивидуально , но всётаки
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 22.10.2020 в 13:39:27 # 765314
Честно говоря не видел хороших саманных домов, с нормальным фундаментом, сейсмопоясом, ровными стенами.
Дело ваше, но я бы купил бы халупу под снос, и построил бы дом с нуля из нормальных стройматериалов.
Цитата: Практичный от 22.10.2020 07:39:27сейчас сабанные дома под запретом на них документы не сможешь оформить. если не заметили сейчас стали стоят дома из сабана и обшивают шлакоблоком типа дом из шлако блока и так оформляют.
Живу в саманном доме 25 лет,проблем нет. Дом теплый в сравнении с кирпичом и летом прохладно
Живу в саманном доме 25 лет,проблем нет. Дом теплый в сравнении с кирпичом и летом прохладно
лучше взять участок и евроконтейнер "с ремонтом" за 0,8-1 лям, перекантуйтесь там 2-4 мес, потом продадите контейнер другому. если не хотите покупать, можно попробовать взять его в аренду, но следует учитывать доставку+аренду крана
отвечая на ваш вопрос: стоит если наценка за времянку к стоимости участка не превышает 1-1,5
только заметил что не вник в суть вопроса)) конечно сабанный дом в качестве постоянного жилья сейчас не вариант, вернее уже не вариант
toliktommy 22.10.2020 в 14:34:25 # 765321
Цитата: DITRX от 22.10.2020 08:15:00
Цитата: Практичный от 22.10.2020 07:39:27сейчас сабанные дома под запретом на них документы не сможешь оформить. если не заметили сейчас стали стоят дома из сабана и обшивают шлакоблоком типа дом из шлако блока и так оформляют.
Живу в саманном доме 25 лет,проблем нет. Дом теплый в сравнении с кирпичом и летом прохладно
Живу в саманном доме 25 лет,проблем нет. Дом теплый в сравнении с кирпичом и летом прохладно
Можно тогда из контейнеров то же самое замутить.
На крыше или олх много всяких вариантов...наши кстати любят строить огромные дома...а потом ютиться в одной комнате...за отопление дорого блеать
Насчёт совета...что нам то? вам же жить)
Как по мне, то небольшой дом это вариант...и не обязательно с самана..а может лучше квартиру?))
.наши кстати любят строить огромные дома...а потом ютиться в одной комнате
точно подмечено, у наших и "ненаших" постсовков
наверно коммуналка "слишком" дешевая)) как будет газ по 300 евро начнем строить правильно как европейцы
стоимость участка в наше время уже от 25% до 100% от стоимости строения, кайнарбулак 2 млн, бозарык 2-4 млн, туран 8-10 млн,
на крыше можно найти дома без отделки за 15-17 млн
другое дело отделка, есть дома по 1 млн где само "строение" тянет лишь на 0,3 млн
Автор возьмите участок лучше,построите ккой нравится дом, только не делайте большой слишком.
Цитата: DITRX от 22.10.2020 08:21:49
сабанные дома дешевле строить (грязь ведь безплатная). но в них летом жарко зимой холодно. по этому и приходиться строить с широкими стенами. И действительно гвоздь в них хрен забешь кирпичь ломаеться или крошиться. Хотя я 2 года назад ставил окна в дома по Абая где роща. так там тоже сабанные дома толщина стены по 1 - 1.5 метра заебались сверлить. крепкие стены оказались. хозяева сказали что пленные японцы строили во время 2 мировой войны. Вот они строили на совесть.
сабанные дома дешевле строить (грязь ведь безплатная). но в них летом жарко зимой холодно. по этому и приходиться строить с широкими стенами. И действительно гвоздь в них хрен забешь кирпичь ломаеться или крошиться. Хотя я 2 года назад ставил окна в дома по Абая где роща. так там тоже сабанные дома толщина стены по 1 - 1.5 метра заебались сверлить. крепкие стены оказались. хозяева сказали что пленные японцы строили во время 2 мировой войны. Вот они строили на совесть.
Слева от Хасан-ата? чуть вглубь у меня там одноклассник жил, подтверждаю- толщина стен около метра
Дом 145 м2, потолок 2,85 метра из СИП панелей по канадской технологии в Алматы
http://www.stroycom.kz/index.php?route=product/product&path=20&product_id=302
Quote:
ЭКОНОМ 1 ЭКОНОМ 2
В домокомплект из сип панелей с завода включается:
Наружные стены
Несущие внутренние стены
Перекрытие 160 мм
В домокомплект из сип панелей с завода включается:
Наружные стены
Внутренние стены
Перекрытие 160 мм
Цена: 3 300 160 тенге Цена: 3 703 424 тенге
Монтаж дома из сип панелей: 1 015 000 тенге
Ориентировочная стоимость фундамента: от 2 300 000 до 2 763 750 тенге
В домокомплект из сип панелей с завода включается:
Наружные стены
Несущие внутренние стены
Перекрытие 160 мм
В домокомплект из сип панелей с завода включается:
Наружные стены
Внутренние стены
Перекрытие 160 мм
Цена: 3 300 160 тенге Цена: 3 703 424 тенге
Монтаж дома из сип панелей: 1 015 000 тенге
Ориентировочная стоимость фундамента: от 2 300 000 до 2 763 750 тенге
если это не входит в ваши планы - действительно берите квартиру)) Гораздо проще с любой стороны!
Цитата: КЕДЫ от 22.10.2020 10:38:50
когда то мой одноклассник продал дом на Матросова за 800у.е. и квартиру на Новинке двушку за 1100у.е.Были такие цены в городе в 90-х.
Автор возьмите участок лучше,построите ккой нравится дом, только не делайте большой слишком.
когда то мой одноклассник продал дом на Матросова за 800у.е. и квартиру на Новинке двушку за 1100у.е.Были такие цены в городе в 90-х.
Автор возьмите участок лучше,построите ккой нравится дом, только не делайте большой слишком.
96 год,однушка на востоке 800,в 18 4ку за 2500 отдали.А потом резкий скачек - оралманов пустили да бабосиками накачали...