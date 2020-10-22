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Времянка вместо дома
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Гость 22 Октября 2020 в 13:24:47
Прошу помочь советом. Хотим купить дом. Но, во-первых, не хватает средств. Придется взять кредит. Во-вторых, нас трое, большой дом не нужен . Бывают небольшие дома, но как-то всё не то. То район неподходящий, то ещё что-то не устраивает. Вижу, что часто продают времянки. От 60 до 100 квадратов примерно. Бывают и кирпичные, евроремонт, санузел внутри. Как вы смотрите на покупку времянки в качестве приобретения постоянного жилья ? Нет такого , что она была построена наспех и не простоит долго.
И ещё бы хотелось услышать мнение по поводу саманных домов. Цены у них тоже ого-го. Понимаю, что все индивидуально , но всётаки
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 22.10.2020 в 13:39:27   # 765314
Живу в саманном доме 25 лет,проблем нет. Дом теплый в сравнении с кирпичом и летом прохладно
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  Pole13 22.10.2020 в 14:08:49   # 765315
Саман саману рознь, в один гвоздь не забьешь, другой с размаху можно ломом насквозь проткнуть.
Честно говоря не видел хороших саманных домов, с нормальным фундаментом, сейсмопоясом, ровными стенами.
Дело ваше, но я бы купил бы халупу под снос, и построил бы дом с нуля из нормальных стройматериалов.
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  DITRX 22.10.2020 в 14:15:00   # 765316
Цитата: Практичный от 22.10.2020 07:39:27
Живу в саманном доме 25 лет,проблем нет. Дом теплый в сравнении с кирпичом и летом прохладно
сейчас сабанные дома под запретом на них документы не сможешь оформить. если не заметили сейчас стали стоят дома из сабана и обшивают шлакоблоком типа дом из шлако блока и так оформляют.
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  DITRX 22.10.2020 в 14:21:49   # 765318
сабанные дома дешевле строить (грязь ведь безплатная). но в них летом жарко зимой холодно. по этому и приходиться строить с широкими стенами. И действительно гвоздь в них хрен забешь кирпичь ломаеться или крошиться. Хотя я 2 года назад ставил окна в дома по Абая где роща. так там тоже сабанные дома толщина стены по 1 - 1.5 метра заебались сверлить. крепкие стены оказались. хозяева сказали что пленные японцы строили во время 2 мировой войны. Вот они строили на совесть.
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  Dimmon 22.10.2020 в 14:31:23   # 765320
к примеру участки на бозарыке, в центральной части, стоят около 4 млн, со времянкой от 9 до 15. стоит ли времянка таких денег? конечно нет.

лучше взять участок и евроконтейнер "с ремонтом" за 0,8-1 лям, перекантуйтесь там 2-4 мес, потом продадите контейнер другому. если не хотите покупать, можно попробовать взять его в аренду, но следует учитывать доставку+аренду крана

отвечая на ваш вопрос: стоит если наценка за времянку к стоимости участка не превышает 1-1,5

только заметил что не вник в суть вопроса)) конечно сабанный дом в качестве постоянного жилья сейчас не вариант, вернее уже не вариант
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  toliktommy 22.10.2020 в 14:34:25   # 765321
Цитата: DITRX от 22.10.2020 08:15:00
Цитата: Практичный от 22.10.2020 07:39:27
Живу в саманном доме 25 лет,проблем нет. Дом теплый в сравнении с кирпичом и летом прохладно
сейчас сабанные дома под запретом на них документы не сможешь оформить. если не заметили сейчас стали стоят дома из сабана и обшивают шлакоблоком типа дом из шлако блока и так оформляют.

Можно тогда из контейнеров то же самое замутить.
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  vvka 22.10.2020 в 14:39:26   # 765323
Каркасный дом вам в помощь. Быстро и экономно
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  DITRX 22.10.2020 в 15:03:57   # 765325
из контейнеров думаю не практично.как не как метал а у нас климат у нас жарки. каркасние из дерева как в сша думаю будет практичнее. Ветров и (торнадо) у нас особо нету. если не згарит то норм.
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  Рамзес 22.10.2020 в 15:27:29   # 765326
Не путайте саман с паксой,саман тот же кирпич только не обожжёный.Да лучше из кирпича ,но очень дорого.
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  Денис222 22.10.2020 в 16:06:16   # 765329
Есть же небольшие дома... необязательно времянки.
На крыше или олх много всяких вариантов...наши кстати любят строить огромные дома...а потом ютиться в одной комнате...за отопление дорого блеать
Насчёт совета...что нам то? вам же жить)
Как по мне, то небольшой дом это вариант...и не обязательно с самана..а может лучше квартиру?))
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  Dimmon 22.10.2020 в 16:32:47   # 765334
Quote:
.наши кстати любят строить огромные дома...а потом ютиться в одной комнате

точно подмечено, у наших и "ненаших" постсовков
наверно коммуналка "слишком" дешевая)) как будет газ по 300 евро начнем строить правильно как европейцы
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  Dimmon 22.10.2020 в 16:38:22   # 765335
в принципе "поднять" дом недорого, по моим подсчетам можно уложиться в 10 лям, естественно в черновой отделке (штукатурка), можете сами подсчитать, кирпича достаточно 20-25 тыс цена 40 тнг = млн, кладка 300-400 тыс, раствор пол млн, фундамент простой ленточный 1-2 млн, крыша 1-1,5 млн

стоимость участка в наше время уже от 25% до 100% от стоимости строения, кайнарбулак 2 млн, бозарык 2-4 млн, туран 8-10 млн,

на крыше можно найти дома без отделки за 15-17 млн

другое дело отделка, есть дома по 1 млн где само "строение" тянет лишь на 0,3 млн
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  КЕДЫ 22.10.2020 в 16:38:50   # 765336
когда то мой одноклассник продал дом на Матросова за 800у.е. и квартиру на Новинке двушку за 1100у.е.Были такие цены в городе в 90-х.
Автор возьмите участок лучше,построите ккой нравится дом, только не делайте большой слишком.
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  КЕДЫ 22.10.2020 в 16:43:14   # 765337
Цитата: DITRX от 22.10.2020 08:21:49
сабанные дома дешевле строить (грязь ведь безплатная). но в них летом жарко зимой холодно. по этому и приходиться строить с широкими стенами. И действительно гвоздь в них хрен забешь кирпичь ломаеться или крошиться. Хотя я 2 года назад ставил окна в дома по Абая где роща. так там тоже сабанные дома толщина стены по 1 - 1.5 метра заебались сверлить. крепкие стены оказались. хозяева сказали что пленные японцы строили во время 2 мировой войны. Вот они строили на совесть.


Слева от Хасан-ата? чуть вглубь у меня там одноклассник жил, подтверждаю- толщина стен около метра
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  Dimmon 22.10.2020 в 16:46:33   # 765338
Quote:
Дом 145 м2, потолок 2,85 метра из СИП панелей по канадской технологии в Алматы

http://www.stroycom.kz/index.php?route=product/product&path=20&product_id=302

Quote:
ЭКОНОМ 1 ЭКОНОМ 2
В домокомплект из сип панелей с завода включается:
Наружные стены
Несущие внутренние стены
Перекрытие 160 мм
В домокомплект из сип панелей с завода включается:
Наружные стены
Внутренние стены
Перекрытие 160 мм
Цена: 3 300 160 тенге Цена: 3 703 424 тенге
Монтаж дома из сип панелей: 1 015 000 тенге
Ориентировочная стоимость фундамента: от 2 300 000 до 2 763 750 тенге
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  Аристарх 22.10.2020 в 16:52:12   # 765339
Если денег не хватает, возьмите квартиру. Дешевле во всех отношениях.
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  Dimmon 22.10.2020 в 16:55:29   # 765341
частный дом - не для ленивых, работа по дому не заканчивается никогда
если это не входит в ваши планы - действительно берите квартиру)) Гораздо проще с любой стороны!
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  Рамзес 22.10.2020 в 19:08:25   # 765352
Цитата: КЕДЫ от 22.10.2020 10:38:50
когда то мой одноклассник продал дом на Матросова за 800у.е. и квартиру на Новинке двушку за 1100у.е.Были такие цены в городе в 90-х.
Автор возьмите участок лучше,построите ккой нравится дом, только не делайте большой слишком.

96 год,однушка на востоке 800,в 18 4ку за 2500 отдали.А потом резкий скачек - оралманов пустили да бабосиками накачали...
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