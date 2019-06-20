Нужен совет

в 103й серии вынесли с отцом кухню на лоджию, убрав дверь и окно, деревянный стеклопакет между кухней и лоджией.

в далеком 85мНи кто ни когда за столько лет и слова не сказал, были и газовики и водоканальщики, эпоха счетчиков и т.д. А тут пару лет назад пришел хмырь из КТГаза и вот это все начал втирать, конечно же 5 штук решили весь вопрос, но осадочек то осталсяа это все навсего газовая точка.А стены то совсем другое дело, так что наверно надо переоформлять.Но может начать все таки с пристроек по всему городу к первым этажам? Где проемы для удобства прорубались по принципу больше лучше...