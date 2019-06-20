Нужен совет

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Аристарх 22 Октября 2020 в 16:46:46
Друзья, есть такой вопрос. Можно ли в 2-хкомнатной квартире на 5 этаже панельного дома 103 серии напрочь снести перегородку между лоджией и кухней? Не является ли она несущей стеной и не обрушится ли после этого плита перекрытия? Я видел у некоторых, что она убрана полностью, но вот не поинтересовался почему-то. Заранее спасибо.
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  Ал 22.10.2020 в 21:52:56   # 765367
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  Saturn 22.10.2020 в 21:57:44   # 765369
Зачем всю убирать? Проем где дверь с окном достаточно мне кажется. Вы здесь комменты читаете? Тут из-за Вашей перегородки могут устроить такой политический срач
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  Ал 22.10.2020 в 22:00:47   # 765370

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  Ал 22.10.2020 в 22:22:37   # 765373
Quote:
Как провести перепланировку жилья законно https://www.titus.kz/?previd=105374

Quote:
Цитата: mitrich78 от 20.06.2019 04:32:49
в далеком 85м в 103й серии вынесли с отцом кухню на лоджию, убрав дверь и окно, деревянный стеклопакет между кухней и лоджией.
Ни кто ни когда за столько лет и слова не сказал, были и газовики и водоканальщики, эпоха счетчиков и т.д. А тут пару лет назад пришел хмырь из КТГаза и вот это все начал втирать, конечно же 5 штук решили весь вопрос, но осадочек то остался а это все навсего газовая точка.
А стены то совсем другое дело, так что наверно надо переоформлять.
Но может начать все таки с пристроек по всему городу к первым этажам? Где проемы для удобства прорубались по принципу больше лучше...
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  Денис222 22.10.2020 в 22:47:27   # 765374
Так это ж на 5 этаже...думаю можете даже 6 надстроить
На 4 этаже, тоже в 2шке убирал, типа арок делал...потом через БТИ сделали доки...
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  KapitanNemo 22.10.2020 в 22:54:37   # 765375
Убираете окна и двери.
Оставшийся проемы не трогаете, они опорные.
Обновляете техпаспорт дома.
Идете в ЦОН для этого.
Из БТИ приходит сотрудник, замеряет добавленные квадраты лоджии. Эти квадраты прибавяются к кухне, залу, спальне, вообщем к комнате которая связана с этой лоджией.
В результате увеличивается жилая площадь на 3-4 квадрата.
БТИ готовит новый ТехПаспорт и отдает в ЦОН.
Вы забираете из ЦОНа.
Потом надо делать Акт Приемки, чтобы ваша квартира была принята как жилая после всех переделок плана квартиры.
Этот документ стоит 40 тыс. тенге.

По времени может занять месяц.
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  Pole13 23.10.2020 в 00:39:26   # 765379
Аристарх, в панельках всё что толще 80 мм это несущие стены.
Учитывайте что все наши панельки 101 и 103 серии 70-80 годов, строились они на 50 лет, ресурс потихоньку подходит к концу, зачем Вам еще ослаблять конструкцию!?
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