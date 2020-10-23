Казыбек-Би - Рыскулова, перекрыли разворот

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danilov 23 Октября 2020 в 14:14:25
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 23.10.2020 в 14:49:20 # 765427
поток авто с советской пытается повернуть налево или еще хуже проехать прямо полностью блокируя все движение
я в этом месте ухожу направо и разворачиваюсь через 100м
я в этом месте ухожу направо и разворачиваюсь через 100мТеперь, когда закрыли левый поворот, Вы через сто метров тоже с трудом развернетесь, так как значительно увеличится желающих развернуться.
Цитата: старик от 23.10.2020 13:14:04Теперь, когда закрыли левый поворот, Вы через сто метров тоже с трудом развернетесь, так как значительно увеличится желающих развернуться.
Quote:[quote]я в этом месте ухожу направо и разворачиваюсь через 100м
Quote:[quote]я в этом месте ухожу направо и разворачиваюсь через 100м
[/quote]
Все нормально, там стоят гайцы регулируют.