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Казыбек-Би - Рыскулова, перекрыли разворот
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danilov 23 Октября 2020 в 14:14:25

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  Все мы гости 23.10.2020 в 14:49:20   # 765427
вчера там из-за этого встрял
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  Pole13 23.10.2020 в 16:30:16   # 765429
Тоже вчера туда сунулся и привет....
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  Dimmon 23.10.2020 в 16:56:08   # 765431
и правильно сделали!
поток авто с советской пытается повернуть налево или еще хуже проехать прямо полностью блокируя все движение

я в этом месте ухожу направо и разворачиваюсь через 100м
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  старик 23.10.2020 в 19:14:04   # 765442
Quote:
Quote:
я в этом месте ухожу направо и разворачиваюсь через 100м
Теперь, когда закрыли левый поворот, Вы через сто метров тоже с трудом развернетесь, так как значительно увеличится желающих развернуться.
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  satelinks 23.10.2020 в 19:46:14   # 765448
Цитата: старик от 23.10.2020 13:14:04
Quote:
[quote]я в этом месте ухожу направо и разворачиваюсь через 100м
Теперь, когда закрыли левый поворот, Вы через сто метров тоже с трудом развернетесь, так как значительно увеличится желающих развернуться.
[/quote]

Все нормально, там стоят гайцы регулируют.
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