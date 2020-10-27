Вслед за Беларусью, Киргизией и Кавказом полыхнет Молдавия?!

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Гость 27 Октября 2020 в 14:48:45
1 ноября 2020 года в Молдавии состоятся выборы президента. Из восьмерых кандидатов, согласно социологическому опросу, проведенному с 11 по 20 октября Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, в лидерах двое: действующий президент Игорь Додон - лидер социалистов и сторонник евразийского пути развития страны и его соперник Майя Санду, кандидат от партии "Действие и солидарность", прозападная до мозга костей подруга Америки, выступающая за объединение Молдавии с Румынией.
Как показывают данные, за Игоря Додона сейчас готовы отдать свои голоса 32,5% населения; за Майю Санду - 18.4%. Если же будет второй тур, то 47,5% респондентов проголосуют за нынешнего президента, 38,4% за его оппонента. Вроде бы, какие здесь могут быть вопросы. Но, оказывается, их огромное количество.
Оппозиция рвет и мечет. О готовящихся фальсификациях не кричит только ленивый. На каждом углу звучат призывы бойкотировать выборы.
А вот, например, экс-президент Владимир Воронин вообще готов стать лидером протестного движения после объявления результатов президентских выборов 1 ноября, потому что уже сейчас он считает их незаконными.
Хочется спросить одно, что же вы впереди паровоза то бежите? Казалось бы, XXI век на дворе, все цивилизованные люди, технологии мощнейшие... Но уже, к сожалению, задавать вопросы поздно, протестная машина запущена.
Что это, спросите вы?! Это карта - руководство к действиям. Как видно, 2 ноября все начнется. Откуда она у меня, опять же спросите вы?! Друг показал. И рассказал, что к готовящимся массовым акциям протеста привлекают студентов, кем он сам и является. На прошлой неделе в Государственном университете было собрание старшекурсников и старостам выдали эти карты. Конечно, заявляют исключительно о мирном протесте, по примеру Белоруссии, но мы то с вами не дураки и все прекрасно понимаем. Похоже, на следующей неделе в Молдавии начнется жара!
Комментарии, по рейтингу, по дате
год 2020 побил все рекорды на нашем веку)) хочется немного мира и спокойствия
Цитата: Dimmon от 27.10.2020 11:15:10
не помешал бы источник, так виднее с какой стороны автор
год 2020 побил все рекорды на нашем веку)) хочется немного мира и спокойствия
не помешал бы источник, так виднее с какой стороны автор
год 2020 побил все рекорды на нашем веку)) хочется немного мира и спокойствия
Думаю что нет подобных прогнозов от официальных лиц, тут просто предположение от всяких источников, там от блогеров, статьи частных сайтов и другие!?
Практичный 27.10.2020 в 19:46:27 # 765693
Цитата: Dimmon от 27.10.2020 11:15:10https://yvision.kz/post/869446
не помешал бы источник, так виднее с какой стороны автор
год 2020 побил все рекорды на нашем веку)) хочется немного мира и спокойствия
не помешал бы источник, так виднее с какой стороны автор
год 2020 побил все рекорды на нашем веку)) хочется немного мира и спокойствия
ОБ АВТОРЕ Quote:
grodorin
@grodorin
Кишинев
https://yvision.kz/u/grodorin
@grodorin
Кишинев
https://yvision.kz/u/grodorin
Кишинёв - столица Молдовы...