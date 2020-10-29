Письмо из налоговой :0)

Пацаны, не по теме хочу спросить. Транспортный налог родственника донимает, тут была тема, чета не нашел. Так вот суть, по халатности была не снята машина ваз 13 с учета лет 15-20 назад и теперь регулярно начисляют налог. Конеш вина собственная есть, но машины и документов давно нет. Как теперь снять ее с учета? И какой срок сковой давности по налогу транспортному?