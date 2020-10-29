Письмо из налоговой :0)

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Yerla 29 Октября 2020 в 02:34:14
А они оказываются помочь решили.. "советом" :0)
Мне даже стыдно стало за себя.. что плохо подумал про них сразу.. ведь заботятся обо мне :0)
Суть письма:
Мы видим что у Вас нулевые отчёты за второй квартал.. предлагаем воспользоваться услугой упрощённой ликвидации :0)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: MARЧELLO от 29.10.2020 12:24:30
Кстати, ИП-шники, ни у кого не счета не арестовывали в ближайшее время? Типа нужно менять режим с патента на упрощенку
Кстати, ИП-шники, ни у кого не счета не арестовывали в ближайшее время? Типа нужно менять режим с патента на упрощенку
Вроде всех автоматом перекинули
лучший выход конечно найти хозяина и взыскать с него пригрозив отнять авто
если авто найти не получается - идете в гаи пишете заявление излагаете обстоятельства мол продал по доверенности после рассмотрения и одобрения авто снимается и утилизируется, ввиду физического отсутствия авто вам ничего не выплачивается)) реально работает, авто полностью стирается из баз гаи, налог больше не начисляется
Цитата: MARЧELLO от 29.10.2020 12:24:30
Кстати, ИП-шники, ни у кого не счета не арестовывали в ближайшее время? Типа нужно менять режим с патента на упрощенку
Кстати, ИП-шники, ни у кого не счета не арестовывали в ближайшее время? Типа нужно менять режим с патента на упрощенку
Меняйте режим налогооблажения,всех переведут на онлайн .Да я купил кассовый,в данный момент предлагают веб кассу что лучше не знаю.Новый год и закрою ИП.Нет прежних доходов.
предлагаем воспользоваться услугой упрощённой ликвидации :
Киллер за счёт налоговой, вне очереди?
Цитата: мартин от 29.10.2020 12:57:47короче берешь из налоговой документы для снятия с учета и едешь в спецуон где штрафы и камеры пробьют. Если нет. То щитай повезло если есть то заплатишь. Потом в гаи на снятие с учёта потом снова в налоговую что б сняли с учета и будет жизнь ярче
Пацаны, не по теме хочу спросить. Транспортный налог родственника донимает, тут была тема, чета не нашел. Так вот суть, по халатности была не снята машина ваз 13 с учета лет 15-20 назад и теперь регулярно начисляют налог. Конеш вина собственная есть, но машины и документов давно нет. Как теперь снять ее с учета? И какой срок сковой давности по налогу транспортному?
Пацаны, не по теме хочу спросить. Транспортный налог родственника донимает, тут была тема, чета не нашел. Так вот суть, по халатности была не снята машина ваз 13 с учета лет 15-20 назад и теперь регулярно начисляют налог. Конеш вина собственная есть, но машины и документов давно нет. Как теперь снять ее с учета? И какой срок сковой давности по налогу транспортному?