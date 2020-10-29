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Письмо из налоговой :0)
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Yerla 29 Октября 2020 в 02:34:14
Пришло письмо из налоговой.. думаю: мляяяя.. чо там им нада.. тока из жопы ведь вылезать начал..

А они оказываются помочь решили.. "советом" :0)

Мне даже стыдно стало за себя.. что плохо подумал про них сразу.. ведь заботятся обо мне :0)



Суть письма:
Мы видим что у Вас нулевые отчёты за второй квартал.. предлагаем воспользоваться услугой упрощённой ликвидации :0)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MARЧELLO 29.10.2020 в 18:24:30   # 765900
Кстати, ИП-шники, ни у кого не счета не арестовывали в ближайшее время? Типа нужно менять режим с патента на упрощенку
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  shlenchak 29.10.2020 в 18:36:50   # 765901
Цитата: MARЧELLO от 29.10.2020 12:24:30
Кстати, ИП-шники, ни у кого не счета не арестовывали в ближайшее время? Типа нужно менять режим с патента на упрощенку

Вроде всех автоматом перекинули
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  мартин 29.10.2020 в 18:57:47   # 765902
Пацаны, не по теме хочу спросить. Транспортный налог родственника донимает, тут была тема, чета не нашел. Так вот суть, по халатности была не снята машина ваз 13 с учета лет 15-20 назад и теперь регулярно начисляют налог. Конеш вина собственная есть, но машины и документов давно нет. Как теперь снять ее с учета? И какой срок сковой давности по налогу транспортному?
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  Dimmon 29.10.2020 в 19:08:22   # 765906
мартин

лучший выход конечно найти хозяина и взыскать с него пригрозив отнять авто

если авто найти не получается - идете в гаи пишете заявление излагаете обстоятельства мол продал по доверенности после рассмотрения и одобрения авто снимается и утилизируется, ввиду физического отсутствия авто вам ничего не выплачивается)) реально работает, авто полностью стирается из баз гаи, налог больше не начисляется

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  Dimmon 29.10.2020 в 19:12:46   # 765908
по теме - всегда можно отказаться, но по инициативе налоговой -по упрощенке намного удобнее
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  Рамзес 29.10.2020 в 19:26:59   # 765912
Цитата: MARЧELLO от 29.10.2020 12:24:30
Кстати, ИП-шники, ни у кого не счета не арестовывали в ближайшее время? Типа нужно менять режим с патента на упрощенку

Меняйте режим налогооблажения,всех переведут на онлайн .Да я купил кассовый,в данный момент предлагают веб кассу что лучше не знаю.Новый год и закрою ИП.Нет прежних доходов.
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  Hairless 29.10.2020 в 19:36:32   # 765915
Quote:
предлагаем воспользоваться услугой упрощённой ликвидации :

Киллер за счёт налоговой, вне очереди?
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  Пришелец 29.10.2020 в 19:49:25   # 765917
Цитата: мартин от 29.10.2020 12:57:47
Пацаны, не по теме хочу спросить. Транспортный налог родственника донимает, тут была тема, чета не нашел. Так вот суть, по халатности была не снята машина ваз 13 с учета лет 15-20 назад и теперь регулярно начисляют налог. Конеш вина собственная есть, но машины и документов давно нет. Как теперь снять ее с учета? И какой срок сковой давности по налогу транспортному?
короче берешь из налоговой документы для снятия с учета и едешь в спецуон где штрафы и камеры пробьют. Если нет. То щитай повезло если есть то заплатишь. Потом в гаи на снятие с учёта потом снова в налоговую что б сняли с учета и будет жизнь ярче
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  Ал 29.10.2020 в 19:54:59   # 765918
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  Ал 29.10.2020 в 19:56:47   # 765919
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