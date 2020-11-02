Я паркуюсь как шымкентская))

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Pole13 01 Ноября 2020 в 20:15:40
P.S Чичерина была в тему.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 02.11.2020 в 12:00:25 # 766070
alpha_portal 02.11.2020 в 12:09:16 # 766076
Цитата: alpha_portal от 02.11.2020 06:09:16Постковидный мир, печальный мир.
Че то в последнее время похеристов развелось. Че хотят то и творят. Больные какие то.
Че то в последнее время похеристов развелось. Че хотят то и творят. Больные какие то.
Цитата: alpha_portal от 02.11.2020 06:09:16
Че то в последнее время похеристов развелось. Че хотят то и творят. Больные какие то.
Че то в последнее время похеристов развелось. Че хотят то и творят. Больные какие то.
Я тоже заметил что после карантина все как будто бессмертные.
а Я таких в "лоб" бью.
в пдд вроде есть ответственность за умышленное столкновение, а если у него еще и регистратор ...