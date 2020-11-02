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Я паркуюсь как шымкентская))
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Pole13 01 Ноября 2020 в 20:15:40
Логики я так и не понял, дамочка была вся в смартфоне. Я проехал, так и встала на том же месте.
P.S Чичерина была в тему.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 02.11.2020 в 12:00:25   # 766070
Таких куча,каким образом они до сих пор выжили я не знаю
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  Zoggyla 02.11.2020 в 12:03:46   # 766072
Лу-лу-ла, ту-лу-ла, голову ему продуло - ту-ла-ла
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  alpha_portal 02.11.2020 в 12:09:16   # 766076
Че то в последнее время похеристов развелось. Че хотят то и творят. Больные какие то.
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  Zoggyla 02.11.2020 в 12:10:19   # 766077
Цитата: alpha_portal от 02.11.2020 06:09:16
Че то в последнее время похеристов развелось. Че хотят то и творят. Больные какие то.
Постковидный мир, печальный мир.
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  Yerla 02.11.2020 в 12:26:08   # 766082
а Я таких в "лоб" бью.. .. в смысле машину в лоб.. ну иногда и хозяина машины.. замечательное занятие кстати .. и душой оторвешся и на бабки нагнешь для бухлишка вечерком в баре
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  Pole13 02.11.2020 в 14:22:24   # 766085
Цитата: alpha_portal от 02.11.2020 06:09:16
Че то в последнее время похеристов развелось. Че хотят то и творят. Больные какие то.

Я тоже заметил что после карантина все как будто бессмертные.
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  Dimmon 02.11.2020 в 15:52:11   # 766087
Quote:
а Я таких в "лоб" бью.

в пдд вроде есть ответственность за умышленное столкновение, а если у него еще и регистратор ...
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  Yerla 02.11.2020 в 17:31:40   # 766088
угу.. было такое.. делал ставку на то что Я просто не ожидал подобного маневра.. соответственно не успел среагировать.. хз.. до сегодня полет нормальный.. да и как говорится: зубов бояться - в рот не давать
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  старик 02.11.2020 в 19:18:08   # 766094
Давно наблюдал такую картину: ул. Мельничная( тогда еще она упиралась в Керуен сарай) , напротив финансовой полиции и "Энергосбыта", машины и с правой и с левой стороны улицы стоят бампер к бамперу, в середине проезд шириной ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОЙ МАШИНЫ. По этому узкому проходу медленно двигается седан, водитель в поисках места для парковки. Места нет, а впереди уже ул Советская. Седан останавливается, водила выходит и.... пикнув сигнализацией запирает машину. А потом водила неторопливо, не оглядываясь направился в сторону базара! Все! Ждите меня все, пока я "сделаю базар"!Так что в нынешнем случае спасибо скажите даме что не заперла машину и не ушла.
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