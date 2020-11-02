Кыргызстан в зоне турбулентности. Сохраняется угроза повторения массовых беспорядков

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MI 02 Ноября 2020 в 10:00:21
Вот уже фактически месяц страна находится в правовом и экономическом коллапсе. Помимо негативного влияния пандемии Covid-19, сверху наложился государственный переворот, кадровая чехарда в верхушке власти и как итог приостановление крупных финансовых вопросов с основными донорами. Между тем, на пороге вторая волна короновируса и исполнения государством всех социальных обязательств, средства на которые фактически в бюджете республики отсутствуют.
Подобное положение еще и подогретое патриотическими лозунгами и обещаниями очередных политиков могут вновь обострить ситуацию в республике. Более того, в социальных сетях сторонники партий, которые участвовали в государственном перевороте 5 октября, но в итоге оставшиеся за бортом «революции» сохраняют реваншистские настроения.
Стоит отметить, что по сути в настоящее время пришел к власти человек, который воспользовался разногласиями внутри оппозиции в первые дни после государственного переворота. Пока временно объединившиеся партии, которые не прошли по результатам плебисцита октября, пытались поделить между собой места и роли, во власть пришла третья сила во главе с бывшим политзаключенным Садыром Жапаровым, более того, по устойчивым слухам, имеющим определенную поддержку со стороны криминалитета.
Однако, как показали последние недели, новая власть не в состояние решить накопившиеся проблемы, недовольство общества растет с каждым днем. Кроме того, неприятие к власти подогревает и непризнания команды Садыра Жапарова основными партнерами Кыргызстана. На этом фоне, реваншисты или те политические силы которые остались за бортом «революции» создают новое народное движение «Умут»(Надежда). В него входят, именитые политики от Адахана Мадумарова из партия Бутун Кыргызстан, кстати стоит отметить, что при ручном подсчете голосов эта партия имела все шансы попасть в новый созыв парламента, однако они принципиально поддержали протест, до вновь заключенного под стражу экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Кроме того, в состав объединения вошли такие партии как Замандаш(партия соотечественников, имеющая большую поддержку среди мигрантов) и партия Реформа(в основном состоящая из малоизвестных бизнесменов и представителей НПО-сектора).
Движение «Умут» настаивает на проведение парламентских выборов уже в декабре текущего года, власть в лице Садыра Жапарова пытается всеми силами перенести плебисцит на весну 2021, более того, есть уже соответствующие указы. Однако, юристы и оппоненты Жапарова подвергают сомнению легитимность подобных приказов, ссылаясь на определенные нормы в конституции Кыргызской республики.
В случае, если И.о. президента Садыр Жапаров не передумает и не проведет выборы в декабря новое движение под громким названием «Надежда» могут прибегнуть к массовым акциям протеста.
Пока это лишь одно четко выразившее свою позицию объединение. Тем не менее, оно включается в себя сторонников 15 партий, как минимум 5 из которых имеют достаточно широкий электорат.
Таким образом получается, что Кыргызстан вступил на путь неопределенности и политической «болтанки». И есть высокая веротность, что массовые протесты и возможные массовые беспорядки могут произойти в республике на рубеже осени и зимы текущего года.
Максат Ибрагимов, специально для titus.kz