Не хотят принимать оплату карточкой Толем

Не платите 100 тенге. Не работающий терминал это не ваша проблема как пассажира, это проблема перевозчика. Вы со своей стороны обязательства выполнили:карту купили, баланс пополнили. Работающий терминал обязательства перевозчика. Максимум 70 тенге наличкой. Не бойтесь спорить с этими зажравшимися, наглыми, дикими перевозчиками которые не уважают вас, вашу безопасность, которые возят людей как дрова.