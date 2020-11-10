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Не хотят принимать оплату карточкой Толем
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NBE 09 Ноября 2020 в 18:27:36
Зашёл в автобус, карточки Толем нет. Спрашиваю кондуктора, берет 100 тенге с меня и зашедших. Смотрю стоят терминалы для оплаты картой, горит табло, поинтересовался, работает ли. Мне она сказала да.
Тут же подошла девушка и не смогла оплатить, Кондуктор сказала, что терминал не работает оказывается, и содрала с неё стольник )))
Прии этом она на весь автобус орет, что тариф с сегодняшнего дня стал 100 тенге.
А еще Каспий переводом кондуктору можно оплатить (100 тенге)
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  Любитель ММА 09.11.2020 в 23:12:23   # 766314
Все через жопу...
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  Epihot 09.11.2020 в 23:36:03   # 766315
нужно было поднимать шум и выяснять. Активнее проявлять гражданскую позицию. Кондуктор возьмет за правило, что так и должно быть
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  Leksus 10.11.2020 в 03:23:36   # 766318
Шум пусть аким поднимает, после того как торжественно под бурные аплодисменты в присутствии ПРЭССЫ поднес карточку к терминалу, есть историческая фотка по этому знаковому событию на Отыраре.
Тоже попробовал оплатить через чудо техники.
QR - нет, платежная карта Каспи и Сбера - нет, NFC - нет, Толем - нет. Оплаты жок. Каспиперевод водителю (конгениально, нахера тогда терминалы ставили, Каспи рулит) - бар, ну и налом тоже оплата бар.
Шымкент - это диагноз.
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  kubik 10.11.2020 в 08:02:09   # 766322
все это было, когда внедряли в Алматы водители саботировали работу платежных терминалов , им выгодней подворовывать на маршрутах, решается подниманием шума и обращением в контролирующие органы. В Алмате боролись несколько лет.
вот пример борьбы https://informburo.kz/novosti/almatincam-razreshat-ne-platit-za-proezd-esli-ne-rabotaet-terminal-onay.html
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  Leksus 10.11.2020 в 08:15:53   # 766323
Понятно. Чужие грабли не опыт, будем на свои наступать.
В Алматы все же менталитет другой, нам до них долго и трудно идти. Ездим по сто.
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  Рамзес 10.11.2020 в 08:35:20   # 766324
Если терминал не работает - это саботаж,при наличии карты едем за счет кондуктора и водителя.
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  kubik 10.11.2020 в 09:02:45   # 766327
Цитата: Leksus от 10.11.2020 02:15:53
Понятно. Чужие грабли не опыт, будем на свои наступать.
В Алматы все же менталитет другой, нам до них долго и трудно идти. Ездим по сто.

Какой другой менталитет?
На эти грабли наступит каждый в любой стране мира , который соберется менять систему оплаты.
Вопрос , как в АКИМАТЕ узнают , что подобные безобразия творятся на транспорте? Наймут проверяющих для проверяющих, тогда будете ездить за 200 тенге , так как вся эта надстройка потребует оплаты своего нелегкого труда. А защитить свои права и свои кровно заработанные деньги это непосильная задача? Тем более , что цена вопроса один телефонный звонок или три минуты на сайте того самого акимата.
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  Максимыч 10.11.2020 в 10:06:38   # 766328
К картам должна быть альтернатива в виде оплаты через мобильного оператора/банков (у Халыка/Каспи/АТФ есть железно) путем чтения QR кода.
Я думаю процентов 80 населения пользуются смартфонами и мобильным интернетом.
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  Dimmon 10.11.2020 в 11:15:38   # 766329
Quote:
Если терминал не работает - это саботаж,при наличии карты едем за счет кондуктора и водителя.

хорошая идея, сейчас в случае отсутствия ПОС терминалов предусмотрен штраф 40 мрп
осталось добавить "освобождение" от оплаты
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  alpha_portal 10.11.2020 в 11:16:07   # 766330
Звоните в колл центр толем: +77758112222
Если терминал не работает, они не имеют права брать 100 тг. Об этом черному по белому написано на сайте и в инстограмме толемА.
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  Dimmon 10.11.2020 в 11:17:24   # 766331
Максимыч

главное чтобы штрих код не направлял деньги на личный счет кондуктора)))
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  ЛиКа 10.11.2020 в 13:11:37   # 766333
Цитата: alpha_portal от 10.11.2020 05:16:07
Звоните в колл центр толем: +77758112222
Если терминал не работает, они не имеют права брать 100 тг. Об этом черному по белому написано на сайте и в инстограмме толемА.
Позвонила. До января, при неработающем терминале, оплата 70 тенге, при наличии карточки. Детям и студентам оплата сохраняется прежняя, т.к. нет возможности оперативно выпустить карточки для этой категории пассажиров. Это же касается ветеранов и льготников. До января могут ездить предъявляя подтверждающий статус документ. В нашей школе, в мае, собирали документы и фотографии для проездной карты. Никто не знает судьбу собранных данных, ни горячая линия, ни школа ответить не смогли.)) Ну, почему, за что бы не взялись, все через.... Что с пропусками на автомобили, в период ЧП, теперь с электронным билетированием, несколько лет назад не прокатили карточки для автомобилистов, случайность?
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  Джимбо 10.11.2020 в 13:32:06   # 766334
Не платите 100 тенге. Не работающий терминал это не ваша проблема как пассажира, это проблема перевозчика. Вы со своей стороны обязательства выполнили:карту купили, баланс пополнили. Работающий терминал обязательства перевозчика. Максимум 70 тенге наличкой. Не бойтесь спорить с этими зажравшимися, наглыми, дикими перевозчиками которые не уважают вас, вашу безопасность, которые возят людей как дрова.
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  alpha_portal 10.11.2020 в 13:39:45   # 766336
Цитата: Джимбо от 10.11.2020 07:32:06
Не платите 100 тенге. Не работающий терминал это не ваша проблема как пассажира, это проблема перевозчика. Вы со своей стороны обязательства выполнили:карту купили, баланс пополнили. Работающий терминал обязательства перевозчика. Максимум 70 тенге наличкой. Не бойтесь спорить с этими зажравшимися, наглыми, дикими перевозчиками которые не уважают вас, вашу безопасность, которые возят людей как дрова.

дрова, возят дрова
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  Практичный 10.11.2020 в 17:33:20   # 766352
https://www.instagram.com/p/CHaF8JBAvgO/?igshid=2d0ns6d0z3m5 вот официальная публикация толем, как быть в этой ситуации
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  старик 10.11.2020 в 19:44:53   # 766361
Вот это как раз тот случай когда девушке с картой надо было заявить свои права и не платить. Категорически! Снять на телефон неработающий терминал, орущего кондуктора и послать его лесом.
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