Не хотят принимать оплату карточкой Толем

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
NBE 09 Ноября 2020 в 18:27:36
Тут же подошла девушка и не смогла оплатить, Кондуктор сказала, что терминал не работает оказывается, и содрала с неё стольник )))
Прии этом она на весь автобус орет, что тариф с сегодняшнего дня стал 100 тенге.
А еще Каспий переводом кондуктору можно оплатить (100 тенге)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 09.11.2020 в 23:12:23 # 766314
Тоже попробовал оплатить через чудо техники.
QR - нет, платежная карта Каспи и Сбера - нет, NFC - нет, Толем - нет. Оплаты жок. Каспиперевод водителю (конгениально, нахера тогда терминалы ставили, Каспи рулит) - бар, ну и налом тоже оплата бар.
Шымкент - это диагноз.
вот пример борьбы https://informburo.kz/novosti/almatincam-razreshat-ne-platit-za-proezd-esli-ne-rabotaet-terminal-onay.html
В Алматы все же менталитет другой, нам до них долго и трудно идти. Ездим по сто.
Цитата: Leksus от 10.11.2020 02:15:53
Понятно. Чужие грабли не опыт, будем на свои наступать.
В Алматы все же менталитет другой, нам до них долго и трудно идти. Ездим по сто.
Понятно. Чужие грабли не опыт, будем на свои наступать.
В Алматы все же менталитет другой, нам до них долго и трудно идти. Ездим по сто.
Какой другой менталитет?
На эти грабли наступит каждый в любой стране мира , который соберется менять систему оплаты.
Вопрос , как в АКИМАТЕ узнают , что подобные безобразия творятся на транспорте? Наймут проверяющих для проверяющих, тогда будете ездить за 200 тенге , так как вся эта надстройка потребует оплаты своего нелегкого труда. А защитить свои права и свои кровно заработанные деньги это непосильная задача? Тем более , что цена вопроса один телефонный звонок или три минуты на сайте того самого акимата.
Я думаю процентов 80 населения пользуются смартфонами и мобильным интернетом.
Если терминал не работает - это саботаж,при наличии карты едем за счет кондуктора и водителя.
хорошая идея, сейчас в случае отсутствия ПОС терминалов предусмотрен штраф 40 мрп
осталось добавить "освобождение" от оплаты
alpha_portal 10.11.2020 в 11:16:07 # 766330
Если терминал не работает, они не имеют права брать 100 тг. Об этом черному по белому написано на сайте и в инстограмме толемА.
главное чтобы штрих код не направлял деньги на личный счет кондуктора)))
Цитата: alpha_portal от 10.11.2020 05:16:07Позвонила. До января, при неработающем терминале, оплата 70 тенге, при наличии карточки. Детям и студентам оплата сохраняется прежняя, т.к. нет возможности оперативно выпустить карточки для этой категории пассажиров. Это же касается ветеранов и льготников. До января могут ездить предъявляя подтверждающий статус документ. В нашей школе, в мае, собирали документы и фотографии для проездной карты. Никто не знает судьбу собранных данных, ни горячая линия, ни школа ответить не смогли.)) Ну, почему, за что бы не взялись, все через.... Что с пропусками на автомобили, в период ЧП, теперь с электронным билетированием, несколько лет назад не прокатили карточки для автомобилистов, случайность?
Звоните в колл центр толем: +77758112222
Если терминал не работает, они не имеют права брать 100 тг. Об этом черному по белому написано на сайте и в инстограмме толемА.
Звоните в колл центр толем: +77758112222
Если терминал не работает, они не имеют права брать 100 тг. Об этом черному по белому написано на сайте и в инстограмме толемА.
alpha_portal 10.11.2020 в 13:39:45 # 766336
Цитата: Джимбо от 10.11.2020 07:32:06
Не платите 100 тенге. Не работающий терминал это не ваша проблема как пассажира, это проблема перевозчика. Вы со своей стороны обязательства выполнили:карту купили, баланс пополнили. Работающий терминал обязательства перевозчика. Максимум 70 тенге наличкой. Не бойтесь спорить с этими зажравшимися, наглыми, дикими перевозчиками которые не уважают вас, вашу безопасность, которые возят людей как дрова.
Не платите 100 тенге. Не работающий терминал это не ваша проблема как пассажира, это проблема перевозчика. Вы со своей стороны обязательства выполнили:карту купили, баланс пополнили. Работающий терминал обязательства перевозчика. Максимум 70 тенге наличкой. Не бойтесь спорить с этими зажравшимися, наглыми, дикими перевозчиками которые не уважают вас, вашу безопасность, которые возят людей как дрова.
дрова, возят дрова
Практичный 10.11.2020 в 17:33:20 # 766352