Выборы президента Кыргызстана: Фальстарт Жапарова, ретирование Бабанова

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IM 12 Ноября 2020 в 10:32:56
Главный кандидат
Карьера бывшего депутата Садыра Жапарова, который отбывал наказание за организацию массовых беспорядков, развивается стремительно. Сторонники освободили его из под стражи сразу после падения Белого дома.
В то время как другие политические силы были заняты созданием координационных штабов и захватом государственных ведомств, Жапаров со своим другом, бывшим депутатом Камчыбеком Ташиевым успели посетить юг страны и заручиться поддержкой местного населения.
Большое количество агрессивно настроенных сторонников Жапарова кулаками и камнями пролоббировали интересы своего лидера в Бишкеке, наводя ужас на оппонентов и государственных чиновников. Сейчас Жапаров одновременно исполняет обязанности и.о. президента и премьер министра страны.
Его соратники заняли весомые должности в новой системе. Например, Ташиев занял кресло главы ГКНБ и уже провел ряд относительно успешных операций по задержанию лиц, считавшимися неприкасаемыми. Речь идет об экс-зампредседателе таможенной службы Раиме Матраимове и Камчы Кольбаеве известным как вор в законе. Но пользователи социальных сетей посчитали, что это был просто нелепый спектакль для получения дополнительных политических очков перед выборами.
Сторонники Жапарова контролируют прокуратуру, парламент и прочие ведомства. Учитывая беспринципность кыргызских судов, можно смело говорить, что сегодня все ветви власти оказались в руках Жапарова и его команды.
На данный момент это основной кандидат на пост президента Кыргызстана. У политика есть административный, финансовый ресурсы, поддержка многочисленных сторонников. Образ мученика и человека готового действовать решительно играют на руку текущему и.о. президента.
На верность Жапарову присягают и матерые политики. Большинство депутатов печально известного шестого созыва видят в нем героя и спасителя.
Второй после первого
Интересен и другой факт, до ныне один из главных оппонентов от так называемой внесистемной оппозиции Омурбек Бабанов, который кстати был главным конкурентом бывшего президента Сооронбая Жээнбекова на выборах президента в 2017 году также присягнул Садыру Жапарову. Бабанов заявил, что сам в выборах участия принимать не будет. Насколько серьезны слова Бабанова оценить трудно, ведь речи политика не раз расходились с его действиями. Он уже несколько раз официально покидал политику и снова возвращался.
Между тем, говорить о какой-то поддержке со стороны Омурбека Бабанова не приходится, учитывая, что на политика заведено 11 уголовных дел, вполне вероятно, что за самоустранением стоят какие-то угрозы. Кроме того, ныне глава ГКНБ Камчибек Ташиев в прошлом союзник Омурбека Бабанова, есть вероятность, что отказ от участия Бабанова в выборах продиктован и договоренностями с Ташиевым. Тем временем, для Садыра Жапарова – отказ от участия в гонке Омурбека Бабанова – это в первую очередь «освободившейся» электорат на севере республики.
Есть предположения, что Омурбеку Бабанову могли предложить какую-то должность, менее, чем на премьер-министра маститый политик согласится вряд-ли. Однако, если Жапаров становится президентом, в данном случае главой правительства должен стать представитель юга страны, здесь Бабанов в картинку не вписывается.
Тем временем работа Жапарова в регионах уже началась. Политик совершил несколько официальных визитов в области страны в качестве и.о. президента. Работа в пресс службе идет полным ходом, распространяются фото, видео и текстовые материалы. Омурбек Бабанов после самослива – самоустранился из информационного поля.
Ибрагимов, специально для titus.kz