Выборы KG: Каратист, Биоробот, Риэлтор –националист, политкаторжанин и другие

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IM 13 Ноября 2020 в 16:37:39
Удивительно, что несмотря на неформальный старт электоральной компании, есть противники самого выборного процесса. Юристы бьют тревогу. Они сообщают о попытке узурпации власти и многочисленных нарушениях основного закона страны. Ссылаясь на то, что по конституции страны сначала необходимо провести парламентские выборы и только затем президентские.
Тем не менее, на данный момент для участия в президентских выборах зарегистрировались уже более 10 человек.
Политический узник и кандидат номер один
Основным претендентом на пост президента страны является бывший заключенный, ныне и.о. премьерзидент Садыр Жапаров. Кандидат провел в местах лишения свободы около 3 лет. Ему вменяли насильственный захват представителя власти во время митинга по вопросу золоторудного месторождения Кумтор. Тем не менее, спустя несколько суток после его освобождение на волне событий 5 октября суд его полностью оправдал. Более того, в тот момент пока объединенная оппозиция пыталась создать координационный штаб, сторонники Жапарова внесли его фактически на руках на должность премьер-министра, а далее и и.о. президента республики. На данный момент основные должности в стране занимают приближенные или как минимум не оппоненты Садыру Жапарову, за исключением сотрудников ЦИК, большая часть избирательной комиссии осталось в том составе, в котором работала еще при экс-президенте Сооронбае Жээнбекове.
Кандидат номер два: риэлтор-националист
Речь идет о бывшем спикере парламента Адахане Мадумарове. Политик с феноменальной большой поддержкой среди политически и экономически активных мигрантов снова штурмует политический Олимп Кыргызстана.
Мадумаров уже не в первый раз пытается попасть в государственную систему страны. Он принимал участие в президентских и парламентских выборах. Партия Бутун Кыргызстан, где Мадумаров является председателем, почти преодолела порог в 7 процентов на прошедших парламентских выборах. Но на общей волне так же они не признали итоги выборов.
В новой политической системе Мадумаров тоже оказался не у дел. Политик выступает в качестве оппозиции.
Однако, несмотря даже на то, что политик дал развернутое и достаточно содержательное интервью одной из российских телекомпаний на фоне Кремля, подчеркнув в речах и свою интернациональность, многие современники помнят его выражение: « Кыргызстан дом для кыргызов, а остальные квартиранты».
Кроме того кандидату в президенты могут припомнить и скандальный вопрос о его подписи в документе о передаче Казахстану неуточненных после развала союза участков земли, в частности речь идет о джайлоо Каркыра в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
Ремарка
У Жапарова и Мадумарова один электорат – это мигранты и регионы, которые сочувствуют идеям доминирования титульной нации. Оба политика на официальных пресс конференциях стараются говорить только на кыргызском языке и часто игнорируют язык русский, имеющий статус официального в Кыргызстане. Вдвойне интересно как себя будут вести их избиратели.
Кандидат номер три или слово за олигархами
Парламентская фракция Кыргызстан выдвинула на пост президента своего лидера Каната Исаева. Это партия местных олигархов тяжеловесов, которые не церемонятся с политическими идеями и взглядами. Они ставили перед собой конкретную цель – пройти в парламент и достигают успеха с помощью популистских заявлений, вливанием денег.
Объективно сейчас у Исаева не так много шансов на победу. По сравнению с конкурентами он не настолько яркий политик, но финансовые ресурсы и опыт качественной работы на местах у представителей партии есть.
Стоит отметить, что партия «Кыргызстан» по слухам шла в связке с партией предыдущей власти «Биримдик», которую связывали с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым и его младшим братом Асылбеком Жээнбековым. Кстати, именно из-за партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» в Кыргызстане произошел последний госпереворот 5 октября, в результате которого в отставку ушел Жээнбеков.
Исходя из этого, есть некая гипотеза, что Каната Исаева в том числе могут поддержать реваншисты в виде сторонников свергнутой власти.
Кандидат номер четыри: Кыргызстанский ниндзя или бывший угольный король
Нурлан Мотуев – крайне неординарная и одиозная личность в Кыргызстане. Политический активист, который искал себе жену через Facebook, а перед самовыдвижением на пост кандидата в президенты продемонстрировал свои умения в ударе ногой с разворота. Помимо этого он отличился вызовом на бой один-на-один начальника колонии-поселения где он отбывает наказание, кстати по достаточно серьезным статьям. Глава Народно–патриотического движения "Жоомарт", глава Союза истинных мусульман КР осужден по статьям Уголовного кодекса Кыргызской Республики 226-3 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" по трем эпизодам, 299 "Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды" по двум эпизодам.
Кандидат номер пять: «Путин-биоробот» и «Зима не будет»
Вновь в президенты Кыргызстана баллотируется самый, наверное, веселый из возможных кандидатов Арстан Алай. Именно он является автором фраз «Зима не будет» и «Путин биоробот». Более того, кыргызстанец считает миссией своей жизни спасти человечество и вселенную. Пару лет назад объявил себя новым Богом. Более того политик утверждает, что именно он наслал коронавирус на Китай.
Стоит отметить, что до объявления себе Бомогом и лекарства через телевизор Арстан Алай( в быту Арстанбек Абдылдаев) был предпринимателем, в его владение было несколько заправочных станций ГСМ, также он создавал политическую партию «За народ». С 2012 года каждый раз баллотируется в президенты Кыргызстана.
И другие…
В президенты Кыргызстана также баллотируются: экс-судья верховного судья Клара Сооронкулова, ее кстати связывают с западными НПО, бывший замглавы МВД, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова.
Предстоящие выборы рискуют стать рекордными по количеству мягко сказать нестандартных кандидатов. Угрозы основным кандидатам они представлять не будут, но отвечают за развлекательную часть и зрелищность происходящего.
Резюмируя
Выборы в январе будут очень трудными для всех участников процесса. Коронавирус и беспорядки значительно сократили прибыль малого и среднего бизнеса. Из страны бегут крупные инвесторы. Международные партнеры временно приостановили оказываемую финансовую помощь.
Система здравоохранения перед второй волной массового заражение коронавирусом уже загружена на более, чем 90 процентов. Предприниматели угрожают остановить уплату налогов. Доллар растет.
Максат Ибрагимов, специально для titus.kz