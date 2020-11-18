Иностранное вмешательство в выборы Кыргызстана: новая сила

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IM 18 Ноября 2020 в 20:42:21
Стоит отметить, что борьба чаще всего разгорается среди буквально нескольких фигур. В настоящее время наиболее вероятными претендентами выглядят фигуры экс и.о. президента Садыра Жапарова и экс-спикера парламента КР Адахана Мадумарова, по мнению ряда экспертов есть шансы у экс спикера Каната Исаева и экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова.
Между тем, несмотря на то, что смена власти в КР произошла в принципе по национальному сценарию, без особых вмешательств заинтересованных третьих стран. То, судя по ряду сообщений в СМИ к президентской компании приковано пристальное внимание и сделано ряд шагов как со стороны мировых, так и со стороны региональных держав.
Доллары на выборы – как масло в огонь
Крайне занимательно выглядит информация о том, что правительство США готовится выделить средства на проведение выборов президента КР 10 января 2021 года. Пока неизвестна сумма, но на прошлые выборы США через ЮСАИД выделили 2,5 млн долларов. При этом по не официальной информации тогда же на поддержку НПО, работающих по выборам, было выделено как минимум еще около 1 миллиона долларов. Стоит отметить, что НПО играет большую роль для мобилизации и управления протестными настроениями и не только в Кыргызстане, показательный пример это Украина, Грузия, Молдавия, попытки переворота в Белоруссии.
Примечательно, что в тоже самое время заокеанские партнеры никак не выделились в поддержке КР во время пандемии, не было, как это принято, громких сообщение о поддержке медикаментами или спецтехникой. Нет какой-то существенной поддержки и в реальный сектор экономики.
Таким образом, есть основания полагать, что интерес США со стороны Кыргызстана ограничивается лишь политической сферой, что чревато для республики, в случае, если выборы пройдут по иному от их планов и пожеланий сценарию. Самое интересное, что сообщение о спонсорстве США на выборы почти не обсуждалось в кыргызстанской прессе, более того, СМИ прямо или косвенно связанные с Соединенными штатами вовсе ограничились или короткими сообщениями или проигнорировали его, видимо дабы не привлекать внимание.
Рубли на бюджет или постоянный пожарник
Буквально днях стало известно о том, что Россия восстанавливает, замороженную в октябре текущего года финансовую помощь Кыргызстану. Таким образом, северный союзник делает шаги в сторону стабилизации обстановки в стране. Неформально многие это могут воспринять как успех кандидата в президенты Садыра Жапарова, хотя по всей риторике на данный момент, Россия не поддерживает ни одной из кандидатур. Кроме того, Владимир Путин по инициативе кыргызстанской стороны провел переговоры с Садыром Жапаровым, после которого стало известно, что Россия в очередной раз выделит большие средства на поддержку КР в борьбе с короновирусом.
Примечательно, что несмотря на впервые достаточно жесткую позицию официальной Москвы в отношение кыргызстанской политической элиты, кандидаты в президенты традиционно едут в Москву в попытках получить аудиенцию, в любой из башен Кремля.
Юаний – нет, или хотя бы отсрочка кредита в обмен на…?
Есть информация, что Китай все таки готов отсрочить выплату по кредитам, пик которой придется на январь 2021 года. Однако до сих пор не озвучены условия, а учитывая проводимую официальным Пекином политику так называемой «ползучей мягкой экспансии», и их однозначный интерес к природным ресурсам и энергоносителям, есть предположение, что в Кыргызстане начнется разработка очередных месторождений китайскими компаниями. Тем временем отсрочка по кредитам в ближнесрочной перспективе плюс в работу действующей власти, чей кандидат идет на выборы, в тоже время с точки зрения долгосрочной перспективы подобные торги могут стать очередным дестабилизирующим фактором. С востока все традиционно неоднозначно.
Турецкая лира к себе манит
Примечательно, что в этом электоральном цикле для Кыргызстана активизируется новый фактор. За 30 лет «мягкой силы» в образовании Кыргызстана, выросло достаточно сильное протурецкое лобби, вступающее в период активной работы начиная от сферы медицины и инженерных технологий, закачивая политической деятельностью и сферой безопасности. Само собой, люди окончившие турецкие школы и ВУЗы уже имеют мировоззрение связанное с идеями пантюркизма и панисламизма в его турецкой интерпретации. И в настоящее время это пока не до конца оформившаяся сила, может составить реальную конкуренцию как сторонникам США, так и сторонникам пророссийского пути, как идеям национализма и традиционности, так и оставшимся уже не будучи оформленными в определенную форму сторонникам исключительно светского и интернационального, базирующегося на внутреннем потенциале сообществе.
Резюмируя, хотелось бы отметить, что борьба за Кыргызстан не просто продолжается, но имеет и новых акторов, претендующих на свое влияние в республике. Таким образом, геополитический клубок проблем как Кыргызстана, так и всей Центральной Азии может обзавестись новыми витками.
Максат Ибрагимов
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