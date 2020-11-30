есть ли будущее авто с рос гос номерами в кз

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Dulat 30 Ноября 2020 в 18:27:53
и что везут из рашки --- всю гниль , все что том уже готовилось к списанию , все угоны , все перебитые вин номера ,все что в залоге итд ,
короче все идет к нам , и что ждет казахстанцев купивших эти авто по доверенности ,
кто то может дать ответ по данному вопросу,
или получится как с армянскими авто?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Много езжу, замечаю что рос.учета на самом деле все больше и больше. Ездят почему то они по беспределу, не боятся камер. Говорят есть проблемы с возмещением ущерба, если рос.учет виноват.
Мне в общем то пофиг, но, если моя машина на каз.учете будет защищена от индейцев на рос.учете.
Я думаю что в скором будущем нас ждет отмена транспортного налога и включение его в цену бензина, а все из за армянского, российского, киргизского учетов, потому что они его не платят как мы.
Практичный 30.11.2020 в 20:46:16 # 767489
Цитата: Практичный от 30.11.2020 14:46:16Кабы так было..... ударил приятеля такой вот джигит,страховка липовая,машина старая,сам виновен в дтп, вобщем все 10 подушек и восстановление авто пришлось делать самому хозяину авто.А суд присудил виновнику выплачивать по 5000 тнг в месяц ввиду низкого дохода.
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Цитата: Практичный от 30.11.2020 14:46:16
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Как то читал, что необязательно пересекать именно российскую границу, просто нужно выехать, здесь уже кому ближе, нам Ташкент, Таразу в Киргизию. Техосмотр они по ватцапу делают.
Были случаи дтп с рос.учетом? Есть случаи, что там не было доп.проблем?
Цитата: звукач от 30.11.2020 14:57:11
Цитата: Практичный от 30.11.2020 14:46:16Кабы так было..... ударил приятеля такой вот джигит,страховка липовая,машина старая,сам виновен в дтп, вобщем все 10 подушек и восстановление авто пришлось делать самому хозяину авто.А суд присудил виновнику выплачивать по 5000 тнг в месяц ввиду низкого дохода.
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
О чем я и писал! Как покупать новую машину, если такой беспредел!? Как в 90 будем решать через братков.
Цитата: звукач от 30.11.2020 14:57:11
Цитата: Практичный от 30.11.2020 14:46:16Кабы так было..... ударил приятеля такой вот джигит,страховка липовая,машина старая,сам виновен в дтп, вобщем все 10 подушек и восстановление авто пришлось делать самому хозяину авто.А суд присудил виновнику выплачивать по 5000 тнг в месяц ввиду низкого дохода.
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Если машинка новая или тупо сыкотно от таких ездунов.. делай КАСКО и будет тебе сЩастие
Насчет баз, гаишники врут. Базы ГИБДД России открыты, любую машину по VIN и госномеру пробить можно на раз-два. Выехать в Киргизию или Узбекистан, как предлагают, не выход, так как техосмотр делается по месту регистрации авто, в данном случае, только в РФ, так что минимум в Оренбурге или Челябинске будьте любезны отметиться.