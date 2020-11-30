 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
есть ли будущее авто с рос гос номерами в кз
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Dulat 30 Ноября 2020 в 18:27:53
Всем добый вечер , все мы становимся участниками дорожного движения , когда то нам запретили ввозить б/у авто с европы ссылаясь на то , что это влияет на безопасность дорог в Казахстане , и что мы видим сегодня на дорогах , каждая десятая машины на рос учете , а ввоз и дальше продолжается ,
и что везут из рашки --- всю гниль , все что том уже готовилось к списанию , все угоны , все перебитые вин номера ,все что в залоге итд ,
короче все идет к нам , и что ждет казахстанцев купивших эти авто по доверенности ,
кто то может дать ответ по данному вопросу,
или получится как с армянскими авто?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 30.11.2020 в 20:32:05   # 767486
Большинство машин с российским учетом безвыездные, как только в Россию заедут, сразу на штрафстоянку.
Много езжу, замечаю что рос.учета на самом деле все больше и больше. Ездят почему то они по беспределу, не боятся камер. Говорят есть проблемы с возмещением ущерба, если рос.учет виноват.
Мне в общем то пофиг, но, если моя машина на каз.учете будет защищена от индейцев на рос.учете.
Я думаю что в скором будущем нас ждет отмена транспортного налога и включение его в цену бензина, а все из за армянского, российского, киргизского учетов, потому что они его не платят как мы.
поощрить (1) | покарать
  Практичный 30.11.2020 в 20:46:16   # 767489
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
поощрить | покарать
  звукач 30.11.2020 в 20:57:11   # 767491
Цитата: Практичный от 30.11.2020 14:46:16
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Кабы так было..... ударил приятеля такой вот джигит,страховка липовая,машина старая,сам виновен в дтп, вобщем все 10 подушек и восстановление авто пришлось делать самому хозяину авто.А суд присудил виновнику выплачивать по 5000 тнг в месяц ввиду низкого дохода.
поощрить (1) | покарать
  Pole13 30.11.2020 в 21:01:21   # 767492
Цитата: Практичный от 30.11.2020 14:46:16
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.

Как то читал, что необязательно пересекать именно российскую границу, просто нужно выехать, здесь уже кому ближе, нам Ташкент, Таразу в Киргизию. Техосмотр они по ватцапу делают.
Были случаи дтп с рос.учетом? Есть случаи, что там не было доп.проблем?
поощрить (1) | покарать
  Pole13 30.11.2020 в 21:03:20   # 767493
Цитата: звукач от 30.11.2020 14:57:11
Цитата: Практичный от 30.11.2020 14:46:16
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Кабы так было..... ударил приятеля такой вот джигит,страховка липовая,машина старая,сам виновен в дтп, вобщем все 10 подушек и восстановление авто пришлось делать самому хозяину авто.А суд присудил виновнику выплачивать по 5000 тнг в месяц ввиду низкого дохода.

О чем я и писал! Как покупать новую машину, если такой беспредел!? Как в 90 будем решать через братков.
поощрить | покарать
  Yerla 30.11.2020 в 22:57:17   # 767497
Цитата: звукач от 30.11.2020 14:57:11
Цитата: Практичный от 30.11.2020 14:46:16
Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.
Кабы так было..... ударил приятеля такой вот джигит,страховка липовая,машина старая,сам виновен в дтп, вобщем все 10 подушек и восстановление авто пришлось делать самому хозяину авто.А суд присудил виновнику выплачивать по 5000 тнг в месяц ввиду низкого дохода.


Если машинка новая или тупо сыкотно от таких ездунов.. делай КАСКО и будет тебе сЩастие
поощрить | покарать
  RFA 01.12.2020 в 00:02:40   # 767498
Транспортный налог в РФ никто не отменял. Плачу ежегодно. Месяц назад за 2019г заплатил около 3000рублей за 147л.с.
поощрить | покарать
  RFA 01.12.2020 в 00:04:19   # 767499
Есть регионы, где до 100л.с. не платят, свыше 100л.с. платят все.
поощрить | покарать
  Leksus 01.12.2020 в 02:55:54   # 767502
Наши опять чего-то тянут. Доиграются, будет скандал похлеще армянского. У нас еще ничего, а других городах, начиная от Атырау и до Устькамана, наверное, половина катается на россучете. И сомневаюсь, что бывшие владельцы в России платят налоги за проданные машины. Если тряхануть по базам, то 90% отправятся даже не на штрафстоянки, а на разбор и утилизацию, потому что они с учета сняты и номера и СРТС можно на забор только прибить.
Насчет баз, гаишники врут. Базы ГИБДД России открыты, любую машину по VIN и госномеру пробить можно на раз-два. Выехать в Киргизию или Узбекистан, как предлагают, не выход, так как техосмотр делается по месту регистрации авто, в данном случае, только в РФ, так что минимум в Оренбурге или Челябинске будьте любезны отметиться.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь