есть ли будущее авто с рос гос номерами в кз

Думаю это никто игнорировать не будет. По закону эти машины должны выезжать по месту регистрации раз в год на 30 дней. Сейчас делаеться все тут нелегально. Но в данный момент правительство разрабатывает систему автоматиче кой фиксации пересечения границы этими авто... Не так это сложно сделать. Вот тогда все кончиться... Кто рядом с границей еще будут выкручиваться,но им там придеться оплачивать все штрафы. А нам с юга вообще не комильфо выезжать в Рашу раз в год. А насчет возмещения ущерба от рос авто все стандартно,страховки одинаково работают. Даже если она липовая берите ее у виновника под видеофиксацию. Потом будет все просто,либо восстанавливает либо уходит по статье за поддельные документы.