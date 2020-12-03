 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Синофобия в Центральной Азии: Пекин использует молодежь, чтобы искоренить эту проблему
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
UktamNamozov 03 Декабря 2020 в 13:41:19
Китай за последние 15 лет превратился в мощного игрока в Центральной Азии. Однако, несмотря на успехи Пекина на экономическом, политической и даже военном поприще, слабым звеном всё ещё остается вопрос налаживания межкультурных связей с регионом. Что мы можем наблюдать сегодня, так это то, что параллельно с усилением позиций Китая в Центральной Азии, в народе растут синафобские настроения, особенно это чувствуется в Казахстане и Киргизии. «Как ни странно» (конечно же, в кавычках), но общественное мнение полностью противоположно прокитайской линии, которую продвигают национальные СМИ. Менее чувствительно к антикитайской риторике относятся в Узбекистане, от части, это связано с отсутствием у республики с КНР общей границы. Что касается Таджикистана и Туркменистана - уровень табуированности китайской темы в обществе довольно высок, поэтому получить достоверную картину того, как к Китаю относятся жители этих республик невозможно. Культурные различия между тюркскими народами Центральной Азии и ханьским Китаем действительно огромны, поэтому процесс интеграции требует значительных усилий для КНР. Ясно одно, что Пекину предстоит попотеть, для того чтобы «покорить» сердца и умы местного населения. Чем он активно и занимается в настоящее время.
Насущные проблемы
Жители Центральной Азии разделяют страх перед демографическим превосходством Китая. Существует внутренний страх, что «полтора миллиарда китайцев будут просачиваться через границу, забирая рабочие места, покупая землю и размывая местное население до тех пор, пока регион не станет де-факто провинцией Китая». Перспективы того, что китайские мигранты будут арендовать землю и жениться на местных женщинах, уже становились причинами протестных выступлений в Казахстане.
Кроме того, со стороны порой кажется, что китайцы не собираются интегрироваться в местное общество, представители большинства китайских общин считают интеграцию довольно сложной задачей. Это же относится и китайским компаниям, работающим в регионе: невероятно редко в Центральной Азии можно встретить китайского бизнесмена, говорящего на местном или, хотя бы, русском языке. Кроме того, китайские предприятия иногда пренебрегают местными правилами, чтобы нанять большее количество китайских работников.
Еще одним камнем преткновения становится религия, а именно, Пекин в последнее время зарекомендовал себя в качестве ярого противника ислама. Программы насильственной ассимиляции в Синьцзяне укоренили настороженность местного мусульманского населения к Китаю.
Ставка на молодежь
Китай добивается все больших успехов в борьбе с синофобией среди молодого поколения в Центральной Азии. Для этого Пекин тратит огромные деньги, в основном на международные образовательные программы, а также на различные программы популяризирующие изучение китайского языка и культуры в регионе. Согласно исследованиям института Гэллапа (американского института изучения общественного мнения) от 2018 года: молодые люди постепенно становятся более благосклонными Пекину в сравнении с 2006 годом, когда проводилось подобное исследование.
«Жизнь в Китае лучше. Заработная плата и качество образования лучше». К таким выводам приходят студенты, которым удалось поучаствовать в университетских программах обмена.
С каждым годом растет число студентов, изучающих китайский язык. На вопрос: «Зачем вам китайский язык?», - ответ прост: «Я хочу выучить китайский, потому что я знаю, что Китай - это будущее».
Несмотря не то, что свои поправки в программу распространения «мягкой силы» КНР внесла пандемия, Пекин быстро наверстает упущенное, как только ситуация уляжется. Тем более база уже готова.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь