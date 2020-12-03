Синофобия в Центральной Азии: Пекин использует молодежь, чтобы искоренить эту проблему

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UktamNamozov 03 Декабря 2020 в 13:41:19
Насущные проблемы
Жители Центральной Азии разделяют страх перед демографическим превосходством Китая. Существует внутренний страх, что «полтора миллиарда китайцев будут просачиваться через границу, забирая рабочие места, покупая землю и размывая местное население до тех пор, пока регион не станет де-факто провинцией Китая». Перспективы того, что китайские мигранты будут арендовать землю и жениться на местных женщинах, уже становились причинами протестных выступлений в Казахстане.
Кроме того, со стороны порой кажется, что китайцы не собираются интегрироваться в местное общество, представители большинства китайских общин считают интеграцию довольно сложной задачей. Это же относится и китайским компаниям, работающим в регионе: невероятно редко в Центральной Азии можно встретить китайского бизнесмена, говорящего на местном или, хотя бы, русском языке. Кроме того, китайские предприятия иногда пренебрегают местными правилами, чтобы нанять большее количество китайских работников.
Еще одним камнем преткновения становится религия, а именно, Пекин в последнее время зарекомендовал себя в качестве ярого противника ислама. Программы насильственной ассимиляции в Синьцзяне укоренили настороженность местного мусульманского населения к Китаю.
Ставка на молодежь
Китай добивается все больших успехов в борьбе с синофобией среди молодого поколения в Центральной Азии. Для этого Пекин тратит огромные деньги, в основном на международные образовательные программы, а также на различные программы популяризирующие изучение китайского языка и культуры в регионе. Согласно исследованиям института Гэллапа (американского института изучения общественного мнения) от 2018 года: молодые люди постепенно становятся более благосклонными Пекину в сравнении с 2006 годом, когда проводилось подобное исследование.
«Жизнь в Китае лучше. Заработная плата и качество образования лучше». К таким выводам приходят студенты, которым удалось поучаствовать в университетских программах обмена.
С каждым годом растет число студентов, изучающих китайский язык. На вопрос: «Зачем вам китайский язык?», - ответ прост: «Я хочу выучить китайский, потому что я знаю, что Китай - это будущее».
Несмотря не то, что свои поправки в программу распространения «мягкой силы» КНР внесла пандемия, Пекин быстро наверстает упущенное, как только ситуация уляжется. Тем более база уже готова.
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