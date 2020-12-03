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Кто знает, почему 0 тенге?
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danilov 03 Декабря 2020 в 15:58:21

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 03.12.2020 в 18:03:36   # 767629
Повезло!
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  DuMoH 03.12.2020 в 19:23:52   # 767639
а по факту оплатили сколько? если больше, чем 0, тогда это называется укрывательство от налогов...
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