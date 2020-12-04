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Куда деть старые книги?
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ЧУК 04 Декабря 2020 в 00:04:23
Здравствуйте друзья! Может быть кто-нибудь подскажет куда пристроить с пользой для людей старые книги на русском языке. Книги в неплохом состоянии, в основном художественная литература, есть классики. Просто выбросить рука не поднимается. А хранить дальше не получается - нужно место освободить. Да и смысла в дальнейшем их хранении не вижу - читателей становиться с каждым годом все меньше.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zhycie est 04.12.2020 в 00:17:48   # 767660
А можно узнать, что есть? Взяла бы, если нужное мне))
В библиотеку Алтынсарина книги принимают. Но не собрание сочинений Ленина, конечно))
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  bolatbol 04.12.2020 в 00:47:30   # 767661
В тюрьму сдай, сделай доброе дело, и воздастся.
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  Даун 04.12.2020 в 00:59:12   # 767662
На крытом рынки возьмут с удовольствием, и вещи не нужные туда же
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  Konstant 04.12.2020 в 01:52:27   # 767663
Раньше дядя Сашв был на жд
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  Сила 04.12.2020 в 02:09:12   # 767665
Редко кому щас нужны книги. все ёблами в мониторах залипают. а если и читают, то современную литературу. типа 10 оттенков синего или как там эту поебень называют
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  kubik 04.12.2020 в 02:27:16   # 767666
а что за книги?
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  divan 04.12.2020 в 05:00:52   # 767668
Автор, огласите весь список пожалуйста! Научная фантастика есть? Заберу!)))
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  romario 04.12.2020 в 06:25:50   # 767670
На территории Дск,фирма Эковата принимает книги,журналы и газеты по 50тенге за кило
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  332-712 04.12.2020 в 09:09:01   # 767672
Список в студию! Если что заинтересует, могу сам забрать.
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