Подвинься челядь, барин едет

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samatello 24 Декабря 2020 в 09:31:26
https://www.youtube.com/watch?v=PzAU1j4EbVQ
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Практичный 24.12.2020 в 10:52:57 # 768711
Я предлагаю создать на титусе отдельную ветку, либо какую-нибудь форму, где будут выкладываться фото и видео подобных нарушений и чтоб полиция сюда заходила и принимала меры по каждому случаю. Только таким способом мы сможем навести порядок в нашем городе, когда такие бараны будут понимать, что если он щас нарушит, кто нибудь отправит видео и ему прилетит...
Цитата: Практичный от 24.12.2020 04:52:57отправил уже. Надеюсь толк будет
Либо хуярить,если яйки позволяют. Либо видео грузить в ютуб и ссылку в егов в ГАИ. Все работает.
Либо хуярить,если яйки позволяют. Либо видео грузить в ютуб и ссылку в егов в ГАИ. Все работает.
Цитата: samatello от 24.12.2020 06:59:41
Цитата: Практичный от 24.12.2020 04:52:57отправил уже. Надеюсь толк будет
Либо хуярить,если яйки позволяют. Либо видео грузить в ютуб и ссылку в егов в ГАИ. Все работает.
Либо хуярить,если яйки позволяют. Либо видео грузить в ютуб и ссылку в егов в ГАИ. Все работает.
подскажи куда отправляешь
Цитата: DuMoH от 24.12.2020 06:20:33отличная идея!! если увыжаемый администратор сможет выделить для этого время и силы,записи такие частенько пишу с долбоящерами.Анасчет водит после карантина я тоже это заметил - особенно на светофорах,никакого взаимоуважения,уже красный загорелся а все прут повернуть не всегда успеваешь и стоишь за границей перекрестка.Культурная столица СНГ 2020 епта.
В нашем городе после карантина водить стали вообще отвратительно, повороты не с той полосы, проезд на запрещающий и езда по встречке стали нормой.
Я предлагаю создать на титусе отдельную ветку, либо какую-нибудь форму, где будут выкладываться фото и видео подобных нарушений и чтоб полиция сюда заходила и принимала меры по каждому случаю. Только таким способом мы сможем навести порядок в нашем городе, когда такие бараны будут понимать, что если он щас нарушит, кто нибудь отправит видео и ему прилетит...
В нашем городе после карантина водить стали вообще отвратительно, повороты не с той полосы, проезд на запрещающий и езда по встречке стали нормой.
Я предлагаю создать на титусе отдельную ветку, либо какую-нибудь форму, где будут выкладываться фото и видео подобных нарушений и чтоб полиция сюда заходила и принимала меры по каждому случаю. Только таким способом мы сможем навести порядок в нашем городе, когда такие бараны будут понимать, что если он щас нарушит, кто нибудь отправит видео и ему прилетит...
Цитата: DuMoH от 24.12.2020 07:27:36egov электронные обращения в Департамент полиции Шымкента и Комитет административной практики Шымкента. Кстати отметку о регистрации моего обращения получил. Теперь жду официального ответа в течении 10 дней
подскажи куда отправляешь
Цитата: samatello от 24.12.2020 06:59:41
Цитата: Практичный от 24.12.2020 04:52:57отправил уже. Надеюсь толк будет
Либо хуярить,если яйки позволяют. Либо видео грузить в ютуб и ссылку в егов в ГАИ. Все работает.
Либо хуярить,если яйки позволяют. Либо видео грузить в ютуб и ссылку в егов в ГАИ. Все работает.
подскажи куда отправляешь
Вчера по улице Жандосова...поднимаясь с Кунаева в сторону Байтурсынова чуть не вьебался в Лексус...за рулём обезьяна немытая... он так и сьебал на красный...очкошник, такие обычно после первой плюхи начинают истерично орать, потом бегут за дядей...
Не советую никого пиздить, не то ща время...если не накажут инстанции, то можно таким сыпать корм для птиц...нипель выкручивать...можно ещё ржавым гвоздиком...машину жалко...но что делать...эту уроды не понимают по людски.
ЕЩЁ РАЗОК НАПИШУ! ВОДИТЕЛИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ НЕ УВАЖАЮТ ДРУГ ДРУГА! НЕ УВАЖАЮТ СВОЙ ДОМ! ПАТРИОТЫ ХУЕВЫ! ИМ БОРАТ ЖИТЬ БЛЯТЬ НЕ ДАЁТ!
Практичный 24.12.2020 в 16:56:33 # 768746
Цитата: DuMoH от 24.12.2020 06:20:33не получиться,должно быть заявление,либо письменное либо подписанное эцп. Просто регистрация нарушения,может быть рассмотрена если вызовет резонанс. А так никому не нужна,ее не подоишь. А на патриотизме у нас давно никто не работает.
В нашем городе после карантина водить стали вообще отвратительно, повороты не с той полосы, проезд на запрещающий и езда по встречке стали нормой.
Я предлагаю создать на титусе отдельную ветку, либо какую-нибудь форму, где будут выкладываться фото и видео подобных нарушений и чтоб полиция сюда заходила и принимала меры по каждому случаю. Только таким способом мы сможем навести порядок в нашем городе, когда такие бараны будут понимать, что если он щас нарушит, кто нибудь отправит видео и ему прилетит...
В нашем городе после карантина водить стали вообще отвратительно, повороты не с той полосы, проезд на запрещающий и езда по встречке стали нормой.
Я предлагаю создать на титусе отдельную ветку, либо какую-нибудь форму, где будут выкладываться фото и видео подобных нарушений и чтоб полиция сюда заходила и принимала меры по каждому случаю. Только таким способом мы сможем навести порядок в нашем городе, когда такие бараны будут понимать, что если он щас нарушит, кто нибудь отправит видео и ему прилетит...