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Подвинься челядь, барин едет
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samatello 24 Декабря 2020 в 09:31:26
Ехали неспеша домой по ул. Гросетто. И вдруг, перед нами, LandCruiser, который ехал нам на встречу, выезжает на встречную полосу и спокойненько паркуется напротив роддома. Дорога очень узкая, разъехаться могут только две машины. Таким образом было заблокировано движение. Возмутителен не факт нарушения, а отношение к другим людям.

https://www.youtube.com/watch?v=PzAU1j4EbVQ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  stasik02 24.12.2020 в 09:42:58   # 768706
Ошибка в названии поста - не барин а баран. Исправьте пожалуйста
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  Yerla 24.12.2020 в 10:01:45   # 768708
абажаю дорогие жЫпы на встречке.. мммм.. хуяришь атдуши и уверенно..
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  Практичный 24.12.2020 в 10:52:57   # 768711
Либо хуярить,если яйки позволяют. Либо видео грузить в ютуб и ссылку в егов в ГАИ. Все работает.
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  GoodZone 24.12.2020 в 10:58:08   # 768712
Да плевать он хотел на других. Такого пока государство не потрясет за яйки, но только так, чтобы они поотрывались с едрени фени ничего не изменится. И таких очень много, откуда только берутся. Иногда хочется взять биту и ... но понимаешь, что в сущности все они баляхоры или баляхоры со связями, сам же крайним окажешься, и государство в виде своих представителей будут на их стороне, нарывался уже пару раз. Говно вроде и не трогать совесть не позволяет и трогать себе дороже - парадокс... Так и живем борясь с собственной совестью или отмываясь от говна... *УКИ...
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  Zoggyla 24.12.2020 в 11:05:29   # 768716
Нормально воспитанные люди , независимо от положения в обществе, ведут себя воспитанно. Это же обыкновенные издержки недовоспитания. Все в детстве закладывается. Единственнвй варипнт таких ставить на место - давить наказанием. Лет через 200 все будет ОК.
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  DuMoH 24.12.2020 в 12:20:33   # 768720
В нашем городе после карантина водить стали вообще отвратительно, повороты не с той полосы, проезд на запрещающий и езда по встречке стали нормой.
Я предлагаю создать на титусе отдельную ветку, либо какую-нибудь форму, где будут выкладываться фото и видео подобных нарушений и чтоб полиция сюда заходила и принимала меры по каждому случаю. Только таким способом мы сможем навести порядок в нашем городе, когда такие бараны будут понимать, что если он щас нарушит, кто нибудь отправит видео и ему прилетит...
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  samatello 24.12.2020 в 12:59:41   # 768722
Цитата: Практичный от 24.12.2020 04:52:57
Либо хуярить,если яйки позволяют. Либо видео грузить в ютуб и ссылку в егов в ГАИ. Все работает.
отправил уже. Надеюсь толк будет
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  DuMoH 24.12.2020 в 13:27:36   # 768723
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  звукач 24.12.2020 в 13:38:02   # 768725
Цитата: DuMoH от 24.12.2020 06:20:33
В нашем городе после карантина водить стали вообще отвратительно, повороты не с той полосы, проезд на запрещающий и езда по встречке стали нормой.
Я предлагаю создать на титусе отдельную ветку, либо какую-нибудь форму, где будут выкладываться фото и видео подобных нарушений и чтоб полиция сюда заходила и принимала меры по каждому случаю. Только таким способом мы сможем навести порядок в нашем городе, когда такие бараны будут понимать, что если он щас нарушит, кто нибудь отправит видео и ему прилетит...
отличная идея!! если увыжаемый администратор сможет выделить для этого время и силы,записи такие частенько пишу с долбоящерами.Анасчет водит после карантина я тоже это заметил - особенно на светофорах,никакого взаимоуважения,уже красный загорелся а все прут повернуть не всегда успеваешь и стоишь за границей перекрестка.Культурная столица СНГ 2020 епта.
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  samatello 24.12.2020 в 13:38:03   # 768726
Цитата: DuMoH от 24.12.2020 07:27:36
Цитата: samatello от 24.12.2020 06:59:41
Цитата: Практичный от 24.12.2020 04:52:57
Либо хуярить,если яйки позволяют. Либо видео грузить в ютуб и ссылку в егов в ГАИ. Все работает.
отправил уже. Надеюсь толк будет

подскажи куда отправляешь
egov электронные обращения в Департамент полиции Шымкента и Комитет административной практики Шымкента. Кстати отметку о регистрации моего обращения получил. Теперь жду официального ответа в течении 10 дней
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  Денис222 24.12.2020 в 14:27:50   # 768729
Обычное поведение для тех кто из грязи в князья...
Вчера по улице Жандосова...поднимаясь с Кунаева в сторону Байтурсынова чуть не вьебался в Лексус...за рулём обезьяна немытая... он так и сьебал на красный...очкошник, такие обычно после первой плюхи начинают истерично орать, потом бегут за дядей...
Не советую никого пиздить, не то ща время...если не накажут инстанции, то можно таким сыпать корм для птиц...нипель выкручивать...можно ещё ржавым гвоздиком...машину жалко...но что делать...эту уроды не понимают по людски.

ЕЩЁ РАЗОК НАПИШУ! ВОДИТЕЛИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ НЕ УВАЖАЮТ ДРУГ ДРУГА! НЕ УВАЖАЮТ СВОЙ ДОМ! ПАТРИОТЫ ХУЕВЫ! ИМ БОРАТ ЖИТЬ БЛЯТЬ НЕ ДАЁТ!
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  Zoggyla 24.12.2020 в 14:40:09   # 768731
Вот и получается, что воспитание, которое дает семья - недостаточно! Что школа должна быть не сервисом предоставления услуг, а каким-то общим базисом воспитания, давать единые установки поведения, такие как этика и эстетика.
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  Практичный 24.12.2020 в 16:56:33   # 768746
Цитата: DuMoH от 24.12.2020 06:20:33
В нашем городе после карантина водить стали вообще отвратительно, повороты не с той полосы, проезд на запрещающий и езда по встречке стали нормой.
Я предлагаю создать на титусе отдельную ветку, либо какую-нибудь форму, где будут выкладываться фото и видео подобных нарушений и чтоб полиция сюда заходила и принимала меры по каждому случаю. Только таким способом мы сможем навести порядок в нашем городе, когда такие бараны будут понимать, что если он щас нарушит, кто нибудь отправит видео и ему прилетит...
не получиться,должно быть заявление,либо письменное либо подписанное эцп. Просто регистрация нарушения,может быть рассмотрена если вызовет резонанс. А так никому не нужна,ее не подоишь. А на патриотизме у нас давно никто не работает.
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  старик 24.12.2020 в 19:20:00   # 768752
Ситуация на дорогах Шымкента тема настолько горячая, что читая такое нервная дрожь пробивает. Сейчас езжу мало, поэтому и сталкиваюсь с хамством не так часто как раньше, но даже с такой частотой поездок накатывают именно БАРАНЫ, особенно в ситуациях с левым поворотом : бесконечная вереница баранов на красный свет. Когда то у меня была вторая машина "Делика" охотничьи- рыбалочная, царапанная по тугаям и битая в горах об камни. Когда приходилось ездить на ней по городу я отстаивал свое право проезда не отворачивая в сторону и не притормаживая. Два раза об меня теряли зеркала ( об мой кенгурятник, нанося лишь еще пару царапин) и один раз (как раз в ситуации с левым поворотом), заднее крыло. А один раз умник , пытаясь вытеснить меня из своего ряда перед перекрестком въехал в мое заднее колесо. Выскочил и начал орать что мол ОН ВЕДЬ ВКЛЮЧИЛ ПОВОРОТНИК и по его мнению я немедленно должен был принять меры чтобы избежать столкновения. Поорал и уехал. Правда был я тогда физически сильным и молодым, то есть вот так просто на меня было не наехать. Сейчас конечно не решился бы наказывать таким образом автохамов.
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  Денис222 24.12.2020 в 19:28:27   # 768754
Старик, вы смело можете обоссать автохама...да и в принципе любого...а после убежать с диким смехом в закат...шутка
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