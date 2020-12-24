Подвинься челядь, барин едет

В нашем городе после карантина водить стали вообще отвратительно, повороты не с той полосы, проезд на запрещающий и езда по встречке стали нормой.Я предлагаю создать на титусе отдельную ветку, либо какую-нибудь форму, где будут выкладываться фото и видео подобных нарушений и чтоб полиция сюда заходила и принимала меры по каждому случаю. Только таким способом мы сможем навести порядок в нашем городе, когда такие бараны будут понимать, что если он щас нарушит, кто нибудь отправит видео и ему прилетит...