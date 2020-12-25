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Давно в ЦУМе не были?
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danilov 25 Декабря 2020 в 19:05:46
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alpha_portal
25.12.2020 в 19:41:37
# 768793
Да ладно
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AleksX
25.12.2020 в 20:40:16
# 768794
Это в каком цуме?
Когда успели?
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Dimmon
25.12.2020 в 20:46:32
# 768795
удивлен)) но все равно не пойду, дорого, одни барыги
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ЛиКа
25.12.2020 в 21:11:25
# 768798
Это точно Чимкент?
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Рамзес
25.12.2020 в 21:24:26
# 768799
А че толку зимой без отопления летом без кондея - да же окно открыть нельзя.
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неаполь
25.12.2020 в 22:09:16
# 768800
Точно не Шымкент.
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Konstant
25.12.2020 в 22:22:25
# 768802
Там класс сделали заходил
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Денис222
25.12.2020 в 22:30:06
# 768804
Да, это ЦУМ, Шымкент. Захожу туда только к Андрею (видео игры), остальное нах надо. Ремонт наверное поднимет продажи.
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Софруджу
25.12.2020 в 23:01:05
# 768805
Да, видел в полузаконченном виде, когда заходил купить карту для автотранспорта
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