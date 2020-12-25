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Давно в ЦУМе не были?
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danilov 25 Декабря 2020 в 19:05:46

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  alpha_portal 25.12.2020 в 19:41:37   # 768793
Да ладно
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  AleksX 25.12.2020 в 20:40:16   # 768794
Это в каком цуме? Когда успели?
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  Dimmon 25.12.2020 в 20:46:32   # 768795
удивлен)) но все равно не пойду, дорого, одни барыги
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  ЛиКа 25.12.2020 в 21:11:25   # 768798
Это точно Чимкент?
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  Рамзес 25.12.2020 в 21:24:26   # 768799
А че толку зимой без отопления летом без кондея - да же окно открыть нельзя.
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  неаполь 25.12.2020 в 22:09:16   # 768800
Точно не Шымкент.
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  Konstant 25.12.2020 в 22:22:25   # 768802
Там класс сделали заходил
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  Денис222 25.12.2020 в 22:30:06   # 768804
Да, это ЦУМ, Шымкент. Захожу туда только к Андрею (видео игры), остальное нах надо. Ремонт наверное поднимет продажи.
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  Софруджу 25.12.2020 в 23:01:05   # 768805
Да, видел в полузаконченном виде, когда заходил купить карту для автотранспорта
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