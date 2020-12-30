Древняя цитадель Шымкента. Реконструкция 18.12.2020

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nurlansha 29 Декабря 2020 в 16:53:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Directrix от 30.12.2020 05:13:29
А можно уточнить в каком месте она древняя?
А можно уточнить в каком месте она древняя?
Наверное, в ровной как по линеечке кирпичной кладке на 0:21?
Цитата: Directrix от 30.12.2020 05:13:29
А можно уточнить в каком месте она древняя?
А можно уточнить в каком месте она древняя?
В светильниках над воротами и дверьми древность.
Это нормальная практика так реконструировать старинные сооружения, полевропы новодел. А по Питеров вообще после фашистов одни остова от зданий остались и ничего сейчас все смотрят восхищаются.
Если бы еще наполнили содержанием, я имею ввиду не просто картинки как было , а репликами материальной культуры, было бы интересно всем, прежде всего детям. Да и побольше оружия, мне это в детстве нравилось.
Конечно иностранцы не ломанутся это смотреть, но как старт для внутреннего туризма само то.
Молодцы ,одним словом.
Через года два этот лоск повыгорит и будет вообще аунтентичненько.
При условиях договорённости, можно поднять неплохие бабки.
У кого есть знакомые, предлагаю заработать.
Контакт здесь, в личку.
Открытие планируется в 2022 году.
Я что то не понял что тогда Назарбаев открывал ???
Ара горный 30.12.2020 в 23:15:09 # 769017
А по Питеров вообще после фашистов одни остова от зданий остались и ничего сейчас все смотрят восхищаются.
Питер от фашистов относительно не сильно пострадал. Зимний сохранился, Исакий сохранился,колонны поврежденные снарядами не рухнули, Казанский собор сохранился. Не было у фошистов цели стереть город с лица земли. Сталинград вот практически был весь разрушен. Киев, уходя советы сами подорвали.
Цитата: Ара горный от 30.12.2020 17:15:09
Quote:
Питер от фашистов относительно не сильно пострадал. Зимний сохранился, Исакий сохранился,колонны поврежденные снарядами не рухнули, Казанский собор сохранился. Не было у фошистов цели стереть город с лица земли. Сталинград вот практически был весь разрушен. Киев, уходя советы сами подорвали.
Quote:
А по Питеров вообще после фашистов одни остова от зданий остались и ничего сейчас все смотрят восхищаются.
Питер от фашистов относительно не сильно пострадал. Зимний сохранился, Исакий сохранился,колонны поврежденные снарядами не рухнули, Казанский собор сохранился. Не было у фошистов цели стереть город с лица земли. Сталинград вот практически был весь разрушен. Киев, уходя советы сами подорвали.
Пушкин, Павловск , Стрельня, Петергоф там одни головешки остались, Екактерининского дворца вообще считай не было , там в парке до сих пор остались строения , которые не стали восстанавливать, в Павловске дворец доделали только к 2000 м. Там везде в дворцах есть экспозиции , что было после войны.
Цитата: Софруджу от 30.12.2020 17:21:03
Стремота и позорище. И не надо на Европу ссылаться. В Европе идёт реставрация, в крайности реконструкция. А здесь тупой новодел а ля потёмкинская деревня. Можно было сделать специальные кирпичи. А они залили бетон и поверх нарисовали (!!!) кирпичи. Около музея лежали реальные кокандские пушки. А в крепости цементные муляжи, раскрашенные под пушки. Словом, абсолютно несерьёзно. Просто нелепо, наподобие Ноева ковчега на Казгурте. Не радует ни историков, ни коренных чимкентцев. И чего это в Риме никто не догадался Колизей отстроить? Чего развалины стоят?
Стремота и позорище. И не надо на Европу ссылаться. В Европе идёт реставрация, в крайности реконструкция. А здесь тупой новодел а ля потёмкинская деревня. Можно было сделать специальные кирпичи. А они залили бетон и поверх нарисовали (!!!) кирпичи. Около музея лежали реальные кокандские пушки. А в крепости цементные муляжи, раскрашенные под пушки. Словом, абсолютно несерьёзно. Просто нелепо, наподобие Ноева ковчега на Казгурте. Не радует ни историков, ни коренных чимкентцев. И чего это в Риме никто не догадался Колизей отстроить? Чего развалины стоят?
Про Европу Вы может быть не углублялись в тему , но там после 2-х мировых не осталось высоких зданий с аутентичной архитектурой.