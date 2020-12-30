Древняя цитадель Шымкента. Реконструкция 18.12.2020

А по Питеров вообще после фашистов одни остова от зданий остались и ничего сейчас все смотрят восхищаются.

Quote:Питер от фашистов относительно не сильно пострадал. Зимний сохранился, Исакий сохранился,колонны поврежденные снарядами не рухнули, Казанский собор сохранился. Не было у фошистов цели стереть город с лица земли. Сталинград вот практически был весь разрушен. Киев, уходя советы сами подорвали.