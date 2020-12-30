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Древняя цитадель Шымкента. Реконструкция 18.12.2020
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nurlansha 29 Декабря 2020 в 16:53:44
Открытие планируется в 2022 году.

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  Directrix 30.12.2020 в 11:13:29   # 768994
А можно уточнить в каком месте она древняя?
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  Hairless 30.12.2020 в 11:20:43   # 768996
Цитата: Directrix от 30.12.2020 05:13:29
А можно уточнить в каком месте она древняя?

Наверное, в ровной как по линеечке кирпичной кладке на 0:21?
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  Mikado 30.12.2020 в 12:06:06   # 768998
Цитата: Directrix от 30.12.2020 05:13:29
А можно уточнить в каком месте она древняя?


В светильниках над воротами и дверьми древность.
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  kubik 30.12.2020 в 12:10:20   # 768999
Здорово получилось.
Это нормальная практика так реконструировать старинные сооружения, полевропы новодел. А по Питеров вообще после фашистов одни остова от зданий остались и ничего сейчас все смотрят восхищаются.
Если бы еще наполнили содержанием, я имею ввиду не просто картинки как было , а репликами материальной культуры, было бы интересно всем, прежде всего детям. Да и побольше оружия, мне это в детстве нравилось.
Конечно иностранцы не ломанутся это смотреть, но как старт для внутреннего туризма само то.
Молодцы ,одним словом.

Через года два этот лоск повыгорит и будет вообще аунтентичненько.
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  GoodZone 30.12.2020 в 14:06:15   # 769000
Ну по сравнению с Эрибуни в Ереване у нас шедевр просто!!! Там такого налепили, что уходя чувствуешь себя мягко говоря обманутым, хрень полная...
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  андремас 30.12.2020 в 16:41:50   # 769006
Требуется художник.
При условиях договорённости, можно поднять неплохие бабки.
У кого есть знакомые, предлагаю заработать.

Контакт здесь, в личку.
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  старик 30.12.2020 в 17:47:54   # 769010
Красиво! Но на мой взгляд слишком современно, и дизайн и материалы.
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  DITRX 30.12.2020 в 20:50:08   # 769015
Quote:
Открытие планируется в 2022 году.

Я что то не понял что тогда Назарбаев открывал ???
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  Ара горный 30.12.2020 в 23:15:09   # 769017
Quote:
А по Питеров вообще после фашистов одни остова от зданий остались и ничего сейчас все смотрят восхищаются.


Питер от фашистов относительно не сильно пострадал. Зимний сохранился, Исакий сохранился,колонны поврежденные снарядами не рухнули, Казанский собор сохранился. Не было у фошистов цели стереть город с лица земли. Сталинград вот практически был весь разрушен. Киев, уходя советы сами подорвали.
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  Софруджу 30.12.2020 в 23:21:03   # 769018
Стремота и позорище. И не надо на Европу ссылаться. В Европе идёт реставрация, в крайности реконструкция. А здесь тупой новодел а ля потёмкинская деревня. Можно было сделать специальные кирпичи. А они залили бетон и поверх нарисовали (!!!) кирпичи. Около музея лежали реальные кокандские пушки. А в крепости цементные муляжи, раскрашенные под пушки. Словом, абсолютно несерьёзно. Просто нелепо, наподобие Ноева ковчега на Казгурте. Не радует ни историков, ни коренных чимкентцев. И чего это в Риме никто не догадался Колизей отстроить? Чего развалины стоят?
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  kubik 30.12.2020 в 23:52:01   # 769020
Цитата: Ара горный от 30.12.2020 17:15:09
Quote:
А по Питеров вообще после фашистов одни остова от зданий остались и ничего сейчас все смотрят восхищаются.


Питер от фашистов относительно не сильно пострадал. Зимний сохранился, Исакий сохранился,колонны поврежденные снарядами не рухнули, Казанский собор сохранился. Не было у фошистов цели стереть город с лица земли. Сталинград вот практически был весь разрушен. Киев, уходя советы сами подорвали.

Пушкин, Павловск , Стрельня, Петергоф там одни головешки остались, Екактерининского дворца вообще считай не было , там в парке до сих пор остались строения , которые не стали восстанавливать, в Павловске дворец доделали только к 2000 м. Там везде в дворцах есть экспозиции , что было после войны.
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  kubik 30.12.2020 в 23:55:08   # 769021
Цитата: Софруджу от 30.12.2020 17:21:03
Стремота и позорище. И не надо на Европу ссылаться. В Европе идёт реставрация, в крайности реконструкция. А здесь тупой новодел а ля потёмкинская деревня. Можно было сделать специальные кирпичи. А они залили бетон и поверх нарисовали (!!!) кирпичи. Около музея лежали реальные кокандские пушки. А в крепости цементные муляжи, раскрашенные под пушки. Словом, абсолютно несерьёзно. Просто нелепо, наподобие Ноева ковчега на Казгурте. Не радует ни историков, ни коренных чимкентцев. И чего это в Риме никто не догадался Колизей отстроить? Чего развалины стоят?

Про Европу Вы может быть не углублялись в тему , но там после 2-х мировых не осталось высоких зданий с аутентичной архитектурой.
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  kubik 31.12.2020 в 00:10:24   # 769022
https://design-mate.ru/read/objects/architectural-monuments-destroyed-and-restored-after-world-war-II#popup_close
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  Джимбо 31.12.2020 в 01:06:47   # 769024
Там все развалится до 2022 года))) и нужно будет делать еще одну реконструкцию
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