Есть ли курсы у нас ?

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ss720 06 Января 2021 в 10:34:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Nafis от 06.01.2021 04:58:31
Достык и айплюс. Это то чем мы пользовались.
Достык и айплюс. Это то чем мы пользовались.
и как? результат есть норм.занимаются или для галочки?
Цитата: mitrich78 от 06.01.2021 05:02:32
и как? результат есть норм.занимаются или для галочки?
Цитата: Nafis от 06.01.2021 04:58:31
Достык и айплюс. Это то чем мы пользовались.
Достык и айплюс. Это то чем мы пользовались.
и как? результат есть норм.занимаются или для галочки?
Мы подготавливались к НИШу. В основном упор на тесты. По математике логику развивали.
Учителя молодые. Активные. Классы маленькие. Нам понравилось.
Цитата: ss720 от 06.01.2021 06:24:06лучше индивидуально найти репетиторов. По двум-трем предметам.
понял, спасибо большое!
понял, спасибо большое!