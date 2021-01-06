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Есть ли курсы у нас ?
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ss720 06 Января 2021 в 10:34:10
Дамы и господа, вот такой вопрос, третья учебная четверть ожидается оффлайн кроме выпускных классов, есть ли у нас в городе доп курсы школьной программы? Математика и т.д. ?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 06.01.2021 в 10:58:31   # 769373
Достык и айплюс. Это то чем мы пользовались.
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  mitrich78 06.01.2021 в 11:02:32   # 769374
Цитата: Nafis от 06.01.2021 04:58:31
Достык и айплюс. Это то чем мы пользовались.

и как? результат есть норм.занимаются или для галочки?
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  Софруджу 06.01.2021 в 11:28:20   # 769377
Курсов по всему городу - валом. И это можно! А школу нельзя. Тупизм наших властей зашкаливает. "Достык" не советую. Когда-то, лет 10-15 назад это были хорошие курсы, но давно испортились. Где-то в районе "Акации" есть какие-то курсы, которые хвалят
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  ss720 06.01.2021 в 12:24:06   # 769385
понял, спасибо большое!
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  Manitu 06.01.2021 в 13:46:03   # 769389
Алиса, Сири, и Окей Гугл. Самые доступные курсы.
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  Nafis 06.01.2021 в 14:17:57   # 769390
Цитата: mitrich78 от 06.01.2021 05:02:32
Цитата: Nafis от 06.01.2021 04:58:31
Достык и айплюс. Это то чем мы пользовались.

и как? результат есть норм.занимаются или для галочки?

Мы подготавливались к НИШу. В основном упор на тесты. По математике логику развивали.
Учителя молодые. Активные. Классы маленькие. Нам понравилось.
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  ЛиКа 06.01.2021 в 14:29:28   # 769394
Цитата: ss720 от 06.01.2021 06:24:06
понял, спасибо большое!
лучше индивидуально найти репетиторов. По двум-трем предметам.
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