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Наказали (продолжение поста от 23.12.2020г.)
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samatello 15 Января 2021 в 16:23:21
Получили официальный электронный подписанный начальником Департамента полиции г.Шымкент Жумаханбетовым ответ о событиях произошедших 23.12.2020 года когда к нам навстречу выскочил внедорожник
Надеюсь данные штрафы будут оплачены. Но главное виновник был наказан. Может для него штраф к дробинка для носорога, но в следующий раз будет думать об ответственности


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  старик 15.01.2021 в 18:39:50   # 770001
Зачем обидели хорошего человека?
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  Pole13 15.01.2021 в 18:57:47   # 770005
Молодцы что не поленились, до конца пошли! Прилетит теперь ему 10 мрп.
Опишите порядок действий, куда и кому писали.
Меня "армяне" и "россияне" просто выбешивают, все как один бестолочи.
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  acid 15.01.2021 в 22:08:37   # 770036
Цитата: Pole13 от 15.01.2021 12:57:47
Молодцы что не поленились, до конца пошли! Прилетит теперь ему 10 мрп.
Опишите порядок действий, куда и кому писали.
Меня "армяне" и "россияне" просто выбешивают, все как один бестолочи.

Насчет "армян" не знаю - редко попадаются. Но вот "россиян" мне кажется уже жечь надо
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