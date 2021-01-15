Наказали (продолжение поста от 23.12.2020г.)

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samatello 15 Января 2021 в 16:23:21
Надеюсь данные штрафы будут оплачены. Но главное виновник был наказан. Может для него штраф к дробинка для носорога, но в следующий раз будет думать об ответственности
( 2259.88Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Опишите порядок действий, куда и кому писали.
Меня "армяне" и "россияне" просто выбешивают, все как один бестолочи.
Цитата: Pole13 от 15.01.2021 12:57:47
Молодцы что не поленились, до конца пошли! Прилетит теперь ему 10 мрп.
Опишите порядок действий, куда и кому писали.
Меня "армяне" и "россияне" просто выбешивают, все как один бестолочи.
Молодцы что не поленились, до конца пошли! Прилетит теперь ему 10 мрп.
Опишите порядок действий, куда и кому писали.
Меня "армяне" и "россияне" просто выбешивают, все как один бестолочи.
Насчет "армян" не знаю - редко попадаются. Но вот "россиян" мне кажется уже жечь надо