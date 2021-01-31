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Снова шалит монополист
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Васяй 30 Января 2021 в 23:13:22
Сначала микрорайон Казыгурт проводил газофикацию домов за свой счёт, поскольку АО "КазТрансГаз" был на грани разорения, он вынудил население платить "гарантийный взнос" , которым пользовался 5 лет, ещё 2 года засчитывая за потреблённый газ, потеряв доход заставили частные счётчики передать на баланс КТГ "Аймак", получив возможность поднять тариф.
7 мая 2010 года КТГ "Аймак" оформляет "Публичный договор", при оформлении которого нарушает действие статьи 487 пункт 2 гражданского кодекса РК "В случае, когда абонентом является гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учёта потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию.".
При переходе на подземный газопровод у нас выкупили наши счетчики, срезали трубы и установили за свой счет ячейки для счетчиков на улице. Теперь, при новой модернизации, КТГ "Аймак" срезал рабочие счетчики и установил в этих ячейках другие, чтобы было понятно, ячейки для счетчиков - это ящики, которые 5 лет никто не обслуживал и ГТГ "Аймак", срезав старые счетчики с утра, до часу ночи не устанавливал новые и не подключал газ, аргументируя, что все должны подписать новый договор об ответственном хранении, где потребитель - дальнейший хранитель, а КТГ "Аймак" - поклажедатель, перенеся полную материальную ответственность за хранение, порчу, потерю на потребителей газа. Из этого договора следует, что все улицы города - это камеры хранения, в которые КТГ "Аймак" ложит свои счетчики открытые и через 5 лет пришедшие в негодость, да ещё и заставляет потребителей нести материальную ответственность. Это полностью противоречит публичному договору КТГ "Аймак" и статье 487 пункт 2 ГК РК.
Кроме этого, согласно статьи 380 пункт 1 ГК РК "Граждане и юридические лица свободны в заключении договора". Принуждение к заключению договора не допускается, за исключением , когда обязанность заключения договора предусмотрена настоящим кодексом.
Статья 378 пункт 1 КГ РК "Договором признается соглашение двух или нескольких лиц".
Неужели бесконечно нужно доводить население до возмущения неправомерными действиями, чтобы повторились события января 2013 года в здании КТГ "Аймак", когда охрана в страхе от возмущения потребителей пыталась выдворить всех на улицу. И неужели нужно повторение "Жанаозена", когда гражданин Байзаков сказал "За нами власть, а кто за Вами?".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 31.01.2021 в 18:18:02   # 771134
У кого какое мнение?Это не в России,у нас в городе,наши насущные проблемы!Тут коментарии по делу должны быть, я думаю,а не обкидывание какашками.
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  старик 31.01.2021 в 18:24:45   # 771136
Тут вообще не следует упоминать Россию, просто ГТГ "Аймак" пытается переложить ответственность на потребителя совершенно незаконно.
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  Pole13 31.01.2021 в 19:40:27   # 771138
У меня знакомый адвокат как то "закусился" с Казтрансгазом,и выиграл, я радовался так, будто сам выиграл. Они мне тоже много крови попортили.
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  GoodZone 31.01.2021 в 19:47:35   # 771140
тоже лет пять назад довелось с ними поработать - крови попили мне капитально, руководство меняется как перчатки, никакого порядка, мутная контора. Такое чувство, что все это делается для того, чтобы левые дела проворачивать и следы заметать... Хотели бы с их возможностями такой порядок навели, что не прикопаешься, но никто в этом не заинтересован. ПОЧЕМУ?
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  Ал 31.01.2021 в 20:03:51   # 771143
Цитата: GoodZone от 31.01.2021 13:47:35
тоже лет пять назад довелось с ними поработать - крови попили мне капитально, руководство меняется как перчатки, никакого порядка, мутная контора. Такое чувство, что все это делается для того, чтобы левые дела проворачивать и следы заметать... Хотели бы с их возможностями такой порядок навели, что не прикопаешься, но никто в этом не заинтересован. ПОЧЕМУ?
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