Снова шалит монополист

тоже лет пять назад довелось с ними поработать - крови попили мне капитально, руководство меняется как перчатки, никакого порядка, мутная контора. Такое чувство, что все это делается для того, чтобы левые дела проворачивать и следы заметать... Хотели бы с их возможностями такой порядок навели, что не прикопаешься, но никто в этом не заинтересован. ПОЧЕМУ?