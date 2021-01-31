Снова шалит монополист

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Васяй 30 Января 2021 в 23:13:22
7 мая 2010 года КТГ "Аймак" оформляет "Публичный договор", при оформлении которого нарушает действие статьи 487 пункт 2 гражданского кодекса РК "В случае, когда абонентом является гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учёта потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию.".
При переходе на подземный газопровод у нас выкупили наши счетчики, срезали трубы и установили за свой счет ячейки для счетчиков на улице. Теперь, при новой модернизации, КТГ "Аймак" срезал рабочие счетчики и установил в этих ячейках другие, чтобы было понятно, ячейки для счетчиков - это ящики, которые 5 лет никто не обслуживал и ГТГ "Аймак", срезав старые счетчики с утра, до часу ночи не устанавливал новые и не подключал газ, аргументируя, что все должны подписать новый договор об ответственном хранении, где потребитель - дальнейший хранитель, а КТГ "Аймак" - поклажедатель, перенеся полную материальную ответственность за хранение, порчу, потерю на потребителей газа. Из этого договора следует, что все улицы города - это камеры хранения, в которые КТГ "Аймак" ложит свои счетчики открытые и через 5 лет пришедшие в негодость, да ещё и заставляет потребителей нести материальную ответственность. Это полностью противоречит публичному договору КТГ "Аймак" и статье 487 пункт 2 ГК РК.
Кроме этого, согласно статьи 380 пункт 1 ГК РК "Граждане и юридические лица свободны в заключении договора". Принуждение к заключению договора не допускается, за исключением , когда обязанность заключения договора предусмотрена настоящим кодексом.
Статья 378 пункт 1 КГ РК "Договором признается соглашение двух или нескольких лиц".
Неужели бесконечно нужно доводить население до возмущения неправомерными действиями, чтобы повторились события января 2013 года в здании КТГ "Аймак", когда охрана в страхе от возмущения потребителей пыталась выдворить всех на улицу. И неужели нужно повторение "Жанаозена", когда гражданин Байзаков сказал "За нами власть, а кто за Вами?".
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 31.01.2021 13:47:35
тоже лет пять назад довелось с ними поработать - крови попили мне капитально, руководство меняется как перчатки, никакого порядка, мутная контора. Такое чувство, что все это делается для того, чтобы левые дела проворачивать и следы заметать... Хотели бы с их возможностями такой порядок навели, что не прикопаешься, но никто в этом не заинтересован. ПОЧЕМУ?
тоже лет пять назад довелось с ними поработать - крови попили мне капитально, руководство меняется как перчатки, никакого порядка, мутная контора. Такое чувство, что все это делается для того, чтобы левые дела проворачивать и следы заметать... Хотели бы с их возможностями такой порядок навели, что не прикопаешься, но никто в этом не заинтересован. ПОЧЕМУ?