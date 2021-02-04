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Обращение Жанпеисовой Турсункуль к Президенту, Қасым-Жомарт Кемелулы!
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Странник626 04 Февраля 2021 в 00:17:01


Уважаемый Касымжомарт Кемелевич! Господин президент.
Меня зовут Жанпеисова Турсункуль Абдиманаповна.
Я - мама Раимбекова БиБарса больше известного как Руслан Жанпеисов.
Своими видеороликами о попытках сделать лучше полицию Казахстана он заслужил уважение Казахстанцев.
Летом 2019 года в городе Шымкент защищаясь от нападения водителя с дубинкой, Руслан применил разрешённое Законом средство самообороны.
Видео инцидента посмотрел почти весь Казахстан и многие юристы уверенны, что Руслана осудили не законно.
За то, что мой сын правомерно оборонялся в 2020 году ему дали срок 1 год колонии поселения и сейчас он отбывает наказание в г. Кызылорда.
В данный момент Прокуратурой Кызылординской области, а именно Ахметовым Сырымом, Катаевым Дамиром и Бижановым Нурланом чинятся препятствия для его выхода с заменой наказания. Уже больше месяца назад по решению суда БиБарс Раимбеков должен был выйти на свободу и вернуться к семье.
Но Прокуратура безосновательно удерживает его в колонии, без Законных на то причин.
Он написал Обращение к Генеральному прокурору, но оригинал письма перехватила областная прокуратура Кызылорды, чтобы оно не дошло до Генерального прокурора в срок.

Уважаемый господин Президент, я Прошу у Вас справедливости и исполнения законного решения суда от 07 декабря 2020 года.
Прошу Вашего внимания и участия, потому, что сейчас творится беззаконие в отношении моего сына.
Он гражданин своей страны и верит Вам. Его знает весь Казахстан.
Многие знают его активную гражданскую позицию, но он никогда не был опоззиционером и не касался политики. Он признал свою вину и не представляет угрозы обществу.
Дома его ждут родные, мы родители пенсионеры, семья и дети.
Уважаемый Касымжомарт Кемелевич, я точно знаю, если бы Вы знали, какое беззаконие творят в отношении моего сына, то никто бы не посмел держать его столько времени за решеткой.

Спасибо за внимание.
С уважением, Жанпеисова Турсункуль.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 04.02.2021 в 10:25:27   # 771459
Хорошая мать всегда будет выгораживать своего сына, она субъективна в своих оценках, она его любит - все это по-человечески понятно. Не может она по-другому. Несомненно есть и определенная озлобленность прав.органов на этого человека и тоже определенная субъективность. Но не думаю, что он пользовался такой уж "любовью у граждан", что весь такой порядочный и честный. На основе собственных наблюдений за его "деятельностью" для себя сделал вывод, что он хамовитый блохер, решивший хайпануть и подзаработать бабла, особой совестью и принципиальностью не отличающийся, скользкий, юридически подкованный подстрекатель с камерой и острым языком, получил по заслугам... Свое мнение никому не навязываю, спорить ни с кем не собираюсь...
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  Zoggyla 04.02.2021 в 11:04:22   # 771461
А при чем здесь хороший ли он, хайпер ли он и т.д.? Если есть постановление об изменении меры пресечения? Там наверное указано и время начала действия этого постановления? А оно не выполняется...Непорядок!
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  Temka 04.02.2021 в 11:34:04   # 771465
Цитата: Zoggyla от 04.02.2021 05:04:22
А при чем здесь хороший ли он, хайпер ли он и т.д.? Если есть постановление об изменении меры пресечения? Там наверное указано и время начала действия этого постановления? А оно не выполняется...Непорядок!
Знаешь, а я почти согласен с GoodZone наши полицаи очень обнаглевшие и с ними надо общаться конечно будучи юредически подкованным и с камерой...т.к. я не год два за рулем и разводов было очень много....конечно же то что Жанпеисов очень на язык острый и сразу хамить начинает вот это я с ним не согласен, а так то он по закону дейсвовал и то что дело сфабриковано хоть и очень ТУПО и ГЛУПО...
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  Zoggyla 04.02.2021 в 11:50:12   # 771467
Знаете, я ведь не в курсе тонкостей всех этих разборок и даже не могу оценить этого человека. Я с ним не знаком. Знаете, я ведь про другое - см.выше.
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  Даун 04.02.2021 в 12:33:24   # 771474
Какой бы он не был, для общества он сделал больше чем мы все взяты
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  Dimmon 04.02.2021 в 12:35:50   # 771475
Quote:
Какой бы он не был, для общества он сделал больше чем мы все взяты

по аналогии с навальным, каким бы вонючим он не был , какой то толк от него для общества есть
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  Денис222 04.02.2021 в 13:27:05   # 771482
Не знаю, но как по мне, то с ним лучше, чем без него... система лютует...видать достал он их знатно...
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  Skype 04.02.2021 в 14:03:48   # 771486
Закон на страже клана, или народа???
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