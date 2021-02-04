Обращение Жанпеисовой Турсункуль к Президенту, Қасым-Жомарт Кемелулы!

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Странник626 04 Февраля 2021 в 00:17:01
Уважаемый Касымжомарт Кемелевич! Господин президент.
Меня зовут Жанпеисова Турсункуль Абдиманаповна.
Я - мама Раимбекова БиБарса больше известного как Руслан Жанпеисов.
Своими видеороликами о попытках сделать лучше полицию Казахстана он заслужил уважение Казахстанцев.
Летом 2019 года в городе Шымкент защищаясь от нападения водителя с дубинкой, Руслан применил разрешённое Законом средство самообороны.
Видео инцидента посмотрел почти весь Казахстан и многие юристы уверенны, что Руслана осудили не законно.
За то, что мой сын правомерно оборонялся в 2020 году ему дали срок 1 год колонии поселения и сейчас он отбывает наказание в г. Кызылорда.
В данный момент Прокуратурой Кызылординской области, а именно Ахметовым Сырымом, Катаевым Дамиром и Бижановым Нурланом чинятся препятствия для его выхода с заменой наказания. Уже больше месяца назад по решению суда БиБарс Раимбеков должен был выйти на свободу и вернуться к семье.
Но Прокуратура безосновательно удерживает его в колонии, без Законных на то причин.
Он написал Обращение к Генеральному прокурору, но оригинал письма перехватила областная прокуратура Кызылорды, чтобы оно не дошло до Генерального прокурора в срок.
Уважаемый господин Президент, я Прошу у Вас справедливости и исполнения законного решения суда от 07 декабря 2020 года.
Прошу Вашего внимания и участия, потому, что сейчас творится беззаконие в отношении моего сына.
Он гражданин своей страны и верит Вам. Его знает весь Казахстан.
Многие знают его активную гражданскую позицию, но он никогда не был опоззиционером и не касался политики. Он признал свою вину и не представляет угрозы обществу.
Дома его ждут родные, мы родители пенсионеры, семья и дети.
Уважаемый Касымжомарт Кемелевич, я точно знаю, если бы Вы знали, какое беззаконие творят в отношении моего сына, то никто бы не посмел держать его столько времени за решеткой.
Спасибо за внимание.
С уважением, Жанпеисова Турсункуль.
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Цитата: Zoggyla от 04.02.2021 05:04:22Знаешь, а я почти согласен с GoodZone наши полицаи очень обнаглевшие и с ними надо общаться конечно будучи юредически подкованным и с камерой...т.к. я не год два за рулем и разводов было очень много....конечно же то что Жанпеисов очень на язык острый и сразу хамить начинает вот это я с ним не согласен, а так то он по закону дейсвовал и то что дело сфабриковано хоть и очень ТУПО и ГЛУПО...
А при чем здесь хороший ли он, хайпер ли он и т.д.? Если есть постановление об изменении меры пресечения? Там наверное указано и время начала действия этого постановления? А оно не выполняется...Непорядок!
А при чем здесь хороший ли он, хайпер ли он и т.д.? Если есть постановление об изменении меры пресечения? Там наверное указано и время начала действия этого постановления? А оно не выполняется...Непорядок!
Какой бы он не был, для общества он сделал больше чем мы все взяты
по аналогии с навальным, каким бы вонючим он не был , какой то толк от него для общества есть