Злоупотребление служебным положением?

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Гость 05 Февраля 2021 в 11:57:44
Я понимаю если бы эта скорая ехала на реальный вызов вместе с сотрудниками полиции, а судя по тому что скорая вместе с полицией останавливаются для оформления протокола это не так, следовательно им выделили машину специально для рейда и они злоупотребляя служебным положением носятся по городу с сиреной создавая аварийные ситуации.
Помимо этого сняли со службы машину скорой и патрульной службы для пафосного ролика.
Это наверное потому что ездить с врачами двигающимися на реальный вызов слишком долго?
У полиции города Шымкент и главрача все впорядке с головой?
Это что за беспредел?
Интересно ваше мнение.
Комментарии, по рейтингу, по дате
В Минске не пропустил скорую - лишение прав ПОЖИЗНЕНО. Но там конечно всё досконально проверяют и исследует НО если ты грубо и нагло не пропускаешь на всегда ты без прав.
Я всегда спец транспорт с мигалкой и спец.сигналом пропускаю, а действительно ли было нужда в этом это пусть на их совести будет. Но мне кажется если включили то действительно спешат.