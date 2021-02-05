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Злоупотребление служебным положением?
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Гость 05 Февраля 2021 в 11:57:44


Я понимаю если бы эта скорая ехала на реальный вызов вместе с сотрудниками полиции, а судя по тому что скорая вместе с полицией останавливаются для оформления протокола это не так, следовательно им выделили машину специально для рейда и они злоупотребляя служебным положением носятся по городу с сиреной создавая аварийные ситуации.

Помимо этого сняли со службы машину скорой и патрульной службы для пафосного ролика.

Это наверное потому что ездить с врачами двигающимися на реальный вызов слишком долго?

У полиции города Шымкент и главрача все впорядке с головой?
Это что за беспредел?
Интересно ваше мнение.
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  Tigr2 05.02.2021 в 12:27:16   # 771562
Что вы тут беспредельного нашил можете пояснить? Где вы увидели, что они вместе встали что то оформлять?
В Минске не пропустил скорую - лишение прав ПОЖИЗНЕНО. Но там конечно всё досконально проверяют и исследует НО если ты грубо и нагло не пропускаешь на всегда ты без прав.
Я всегда спец транспорт с мигалкой и спец.сигналом пропускаю, а действительно ли было нужда в этом это пусть на их совести будет. Но мне кажется если включили то действительно спешат.
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  TeXaS KZ 05.02.2021 в 13:16:51   # 771564
Какой смысл выставлять видео? если просмотр не доступен!!!
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  Денис222 05.02.2021 в 14:11:22   # 771570
Да походу на скоряках ездят те же, что и на автобусах...часто вижу в городе как скорая включает сирену перед светофором, проехав выключает...но закон есть закон, уступаем..
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