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Поиск по "паспорту" Почивалова
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danilov 05 Февраля 2021 в 17:08:07
Проверил по номеру паспорта 4607 743319, сканы с номером которого распространяют в сети, ничего не найдено, паспорт не действителен, как налогоплательщик не числится, выдан ещё в 2007 году(Комплекс Байконур).


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 05.02.2021 в 17:46:54   # 771584
вообще кнб тщательно проверяет политических госслужащих, странно ...
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  alpha_portal 05.02.2021 в 17:49:53   # 771585
Возникает вопрос: а какого? И в честь чего? И с хрена ли?
Либо новость была фейк либо что? Как понимать решение о лишении гражданства?
Что млять происходит?
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  старик 05.02.2021 в 18:34:00   # 771589
alpha_portal я так понимаю , при получении паспорта гражданина РФ , Почивалов лишился гражданства КЗ. А вообще то я тоже мало что понял в этой истории.
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  kubik 05.02.2021 в 18:35:47   # 771590
Цитата: alpha_portal от 05.02.2021 11:49:53
Возникает вопрос: а какого? И в честь чего? И с хрена ли?
Либо новость была фейк либо что? Как понимать решение о лишении гражданства?
Что млять происходит?

Большая стройка происходит, была новость здесь, собирались строить стрелковый комплекс. Вот и думайте , что происходит.
как говорится: "Если не понимаешь из -за чего ,значит из-за денег."
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  Ал 05.02.2021 в 19:04:50   # 771596
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