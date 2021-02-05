Поиск по "паспорту" Почивалова

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danilov 05 Февраля 2021 в 17:08:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.02.2021 в 17:49:53 # 771585
Либо новость была фейк либо что? Как понимать решение о лишении гражданства?
Что млять происходит?
Цитата: alpha_portal от 05.02.2021 11:49:53
Возникает вопрос: а какого? И в честь чего? И с хрена ли?
Либо новость была фейк либо что? Как понимать решение о лишении гражданства?
Что млять происходит?
Возникает вопрос: а какого? И в честь чего? И с хрена ли?
Либо новость была фейк либо что? Как понимать решение о лишении гражданства?
Что млять происходит?
Большая стройка происходит, была новость здесь, собирались строить стрелковый комплекс. Вот и думайте , что происходит.
как говорится: "Если не понимаешь из -за чего ,значит из-за денег."