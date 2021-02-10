Фонд Маариф – «троянский конь» Эрдогана

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UktamNamozov 10 Февраля 2021 в 10:02:50
В настоящее время фонд управляет 291 школой в 34 странах мира и ведет активную деятельность в 55 странах мира, при этом планируется открытие еще большего числа школ. В нем работают 3218 учителей, 206 из которых являются гражданами Турции. Количество учеников, зачисленных в школы составляет 28 703 человека.
Как ни странно, но деятельность фонда находится под престольным вниманием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, «Маариф» даже успел получить репутацию «домашнего питомца Эрдогана». Часть международных экспертов полагает, что фонд служит проводником идеологии турецкого правительства за рубежом через предоставление образовательных услуг. Фонд «Маариф» хочет использовать молодые группы за границей в целях проталкивания исламской повестки дня и ее идеологии. Когда потребуется, они мобилизуют молодежь. Это было видно во время последних выборов в Турции. Студенты, которых обучает фонд «Маариф» в Африке и других странах, тогда говорили, что Эрдоган - это лидер и защитник всех мусульман в мире. То есть показали его как нового «халифа» мусульманского мира.
Исмет Йылмаз, министр образования Турции в 2016 году, заявлял, что «в планах фонда работать повсеместно от Балкан до Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, и от Сомали до Канады».
Очень много вопросов вызывают источники финансирования проектов фонда. Посредством эксплуатации религиозной тематики президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удалось найти деньги в таких странах, как Саудовская Аравия и Катар. Несомненно, в обмен на вклад Эр-Рияда были и требования в адрес турецкого правительства. Согласно сообщениям в прессе, в некоторых странах, где осуществляет свою деятельность фонд «Маариф», отмечается рост экстремистской политической идеологии, кампаний в пользу турецкого правительства. Так, один из преподавателей фонда «Маариф» был арестован в Албании по обвинению в пропаганде ИГИЛ.
Документы, датированные 1 августа 2019 года и подписанные президентом фонда «Маарифа» Биролем Акгуном, показали, что только 88 учителей, которые были направлены в школы за границей, были предоставлены министерством образования Турции, а остальные были набраны из частного сектора. Существуют сведения, в которых утверждается, что часть преподавателей связана с исламскими группами. Отдельные даже имеют связи с исламистско-джихадистскими группами в Ираке и Сирии. Один из заместителей председателя в Совете попечителей связан с организацией «Права человека и свободы, Гуманитарная помощь». Были доказательства, что ранее организация оказывала поддержку группам «Аль-Каиды» в Сирии. Конечно, присутствие таких людей в фонде «Маариф» вызывает обеспокоенность.
Получается, что Эрдоган имеет в своем рукаве ещё один козырь в лице фонда «Маариф». Благодаря фонду турецкий дилер имеет возможность распространить свои идеи и идеологию Эрдогана за границы своего государства. Если присмотреться, то работа фонда очень схожа с другими проектами, проводимыми турецким правительством в прошлом, например, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Израиль ввел ряд ограничений в отношении TİKA, ведущего деятельность на территории сектора Газа. TİKA обвиняется в «размещении в своем офисе в секторе Газа членов движения «Исламский джихад», а также «в предоставлении финансовой помощи и информации для Хамас».