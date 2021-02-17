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В Шымкенте с каждым днем обстановка на дорогах все хуже, почему полиция бездействует?
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Гость 17 Февраля 2021 в 16:45:59
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  DuMoH 17.02.2021 в 17:36:22   # 772199
Ощущение такое, что ПДД в нашем городе отменили, проезд на запрещающий, выезд на встречную в нашем городе стал нормой, обратите внимание на ролике самый первый нарушитель - автомобиль с синими номерами. Тоесть сотруднику полиции выехать на встречку уже не "западло". Таких полицейских надо сажать!
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  Dimmon 17.02.2021 в 18:29:35   # 772201
Quote:
Ощущение такое, что ПДД в нашем городе отменили

как будто их когда то "вводили"
Шымкенстких водителей знали еще во времена СССР, тут правил нет
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  старик 17.02.2021 в 19:17:26   # 772210
Да уж, "прорываться" на красный через перекресток, мешая встречному потоку повернуть налево-это норма в Шымкенте.
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  Absolute 17.02.2021 в 19:40:42   # 772211
По поводу Байтурсынова, не согласен. Улицу по поручению бывшего акима Абдрахимова сузили, и не сделали соответствующий заезд к остановке. Автобус при посадке пассажиров, не должен закрывать проезжую часть так, чтобы остальные не могли проехать. И так Конаева копают и большой поток автомобилей на Байтурсынова. Это проблема не автомобилистов, а тех кто дороги так сделал. А вот насчет проезжающих на мигающий и красный согласен, дятлы ещё те!
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  Absolute 17.02.2021 в 19:44:16   # 772212
Город стал больше, машин много. А дороги не соответствуют количеству машин. Поэтому такие мелкие нарушения считаю не принципиальны.
У нас много где знаки и улицы сделаны не по норме. Где соблюдать ПДД очень затруднительно. Чаще всего нарушаемая норма, это что от поворота до 30м не должно быть стоящих автомобилей, но мест для парковки в центре нет.

Так что надо решать причину, а не бороться со следствием.

Честь имею!
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