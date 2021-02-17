В Шымкенте с каждым днем обстановка на дорогах все хуже, почему полиция бездействует?

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Гость 17 Февраля 2021 в 16:45:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ощущение такое, что ПДД в нашем городе отменили
как будто их когда то "вводили"
Шымкенстких водителей знали еще во времена СССР, тут правил нет
У нас много где знаки и улицы сделаны не по норме. Где соблюдать ПДД очень затруднительно. Чаще всего нарушаемая норма, это что от поворота до 30м не должно быть стоящих автомобилей, но мест для парковки в центре нет.
Так что надо решать причину, а не бороться со следствием.
Честь имею!