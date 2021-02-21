 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Темное небо над Самаркандом
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Dyakonoff 21 Февраля 2021 в 14:27:13
Дорогие друзья! Мое имя Евгений Дьяконов, независимый журналист из Узбекистана, в настоящее время проживаю в Норвегии. Небольшая презентация обо мне здесь http://wp.me/p1oIwI-bY​​
А сейчас небольшое повествование о дискриминации русских в Самарканде. Кратко - пенсионеров и инвалидов, русских по национальности, по сути выгоняют на улицу, их дома сносят, подготавливаясь к саммиту ШОС. Людям не выплачивают достойной компенсации или отказываются предоставить равноценное жильё.
Во время визита правительственной делегации в Самарканд, представители администрации президента Мирзиёева обещали решить всё по-людски, но власти города забыли об этих обещаниях сразу после отъезда чиновников из города.
Всех недовольных они посылают на ЙУХ, а русским говорят: - Не нравится, валите в свою Россию!
Но что-то мне досказывает, что проблема сноса домов со всеми вытекающими последствиями, касаются не только русских и не только в Самарканде, но сейчас у меня всего три вопроса.

Первый. Насколько чиновники в областных центрах подчиняются первому лицу государства, если они плевать хотели на обещания президента своим согражданам?

Второй. Саммит ШОС дело конечно же нужное и полезное, но я даже не буду спорить о его целесообразности в период очередной волны пандемии, меня интересует другое. Насколько актуально, пустить пыль в глаза почетным гостям, при этом своими руками сделав несколько тысяч своих сограждан - бомжами?
Третий. Меня интересует, где сейчас защитники «русского мира» и кремлевские пропагандисты? Почему Киселев-Соловьевым не заливается о дискриминации русских в Узбекистане?
Если вы хотите связаться с этой семьей и другими пострадавшими от сноса, вот вам телефон Искандер: +998915351704

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 21.02.2021 в 22:30:33   # 772499
У нас этого давно хватает.
Без равноценной компенсации много людей пострадало .
А некоторые остались на улице с мизерными деньгами.
В Туркестане особенно помните 2 года назад . Как люди под трактора бросались. Власти понаставили своих карманных оценщиков . и полицией вытаскивали из нажитых домов. В катором жили по три поколения.
А насчет Русских и русскоязычных очень жаль если это действительно так в Узбекистане.

поощрить (1) | покарать
  Skype 22.02.2021 в 00:16:21   # 772501
Пенсионера обидеть легко
поощрить (1) | покарать
  Ал 22.02.2021 в 00:21:02   # 772503


Мужик многое переосмыслил. Меня больше всего поразил момент с 25:58...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь