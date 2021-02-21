Темное небо над Самаркандом

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Dyakonoff 21 Февраля 2021 в 14:27:13
А сейчас небольшое повествование о дискриминации русских в Самарканде. Кратко - пенсионеров и инвалидов, русских по национальности, по сути выгоняют на улицу, их дома сносят, подготавливаясь к саммиту ШОС. Людям не выплачивают достойной компенсации или отказываются предоставить равноценное жильё.
Во время визита правительственной делегации в Самарканд, представители администрации президента Мирзиёева обещали решить всё по-людски, но власти города забыли об этих обещаниях сразу после отъезда чиновников из города.
Всех недовольных они посылают на ЙУХ, а русским говорят: - Не нравится, валите в свою Россию!
Но что-то мне досказывает, что проблема сноса домов со всеми вытекающими последствиями, касаются не только русских и не только в Самарканде, но сейчас у меня всего три вопроса.
Первый. Насколько чиновники в областных центрах подчиняются первому лицу государства, если они плевать хотели на обещания президента своим согражданам?
Второй. Саммит ШОС дело конечно же нужное и полезное, но я даже не буду спорить о его целесообразности в период очередной волны пандемии, меня интересует другое. Насколько актуально, пустить пыль в глаза почетным гостям, при этом своими руками сделав несколько тысяч своих сограждан - бомжами?
Третий. Меня интересует, где сейчас защитники «русского мира» и кремлевские пропагандисты? Почему Киселев-Соловьевым не заливается о дискриминации русских в Узбекистане?
Если вы хотите связаться с этой семьей и другими пострадавшими от сноса, вот вам телефон Искандер: +998915351704
Комментарии, по рейтингу, по дате
Без равноценной компенсации много людей пострадало .
А некоторые остались на улице с мизерными деньгами.
В Туркестане особенно помните 2 года назад . Как люди под трактора бросались. Власти понаставили своих карманных оценщиков . и полицией вытаскивали из нажитых домов. В катором жили по три поколения.
А насчет Русских и русскоязычных очень жаль если это действительно так в Узбекистане.
Мужик многое переосмыслил. Меня больше всего поразил момент с 25:58...