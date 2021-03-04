ЛОВУШКА ДЛЯ АРКАДАГА, Или ПОЧЕМУ БЕРДЫМУХАМЕДОВ СТАНОВИТСЯ ПОСЛУШНЫМ ДРУГОМ ВАШИНГТОНА

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Гость 04 Марта 2021 в 14:46:57
Дело-деньги. Туркменистан заметно поиздержался. В последние годы проекты с транспортировкой и продажей газа ладились не очень. Каждый новый проект требовал денежных вливаний. Партнеры под тяжестью кризиса, а потом и внезапно свалившегося коронавируса идти на уступки не желали, и Бердымухамедову все труднее удавалось делать хорошую мину при плохой игре. Поневоле приходилось соглашаться на некоторые предложения сильных мира сего. В частности, в конце прошлого года Ашхабад не без скрипа согласился предоставить свое воздушное пространство для пролета американской военной авиации в Афганистан и обратно. Знающие люди в коридорах туркменской власти говорят, что Аркадага сделала уступчивой цифра компенсаций с немалыми нулями. Только тот компромисс со своими принципами Бердымухамедов предпочел предоставить как стратегическое видение и партнерство ради мира на южных рубежах своего государства. Америка страна могучая. С этим не поспоришь. Стратегические интересы и партнерство с американцами Туркменский лидер подал, как собственный хитрый политический ход. Народная мудрость гласит, "скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты". Так, судя по всему, рассуждал Гурбангулы Бердымухамедов, принимая сложное для себя решение. Быть другом Америки престижно и выгодно.
Источник в администрации президента Туркменистана недавно поведал, что спустя год Аркадагу предложили сделать новый выбор. Командование стратегических перевозок Вооруженных Сил США через своё посольство в Туркменистане сделало очередное предложение, от которого ему будет трудно отказаться. Американцы рассматривают возможность интеграции туркменского порта в городе Туркменбаши в проектируемый военно-транспортный коридор Баку-Тбилиси-Каре. На стол Бердымухамедову легло предложение в обмен на кредит в один миллиард долларов США предоставить американцам доступ к туркменскому военному аэропорту "Мары-2", автодорогам и порту Туркменбаши. Цель - снабжение по туркменскому коридору напрямую американский контингент военных в Афганистане. Штаты подписали с талибами договор о выводе своих войск из Афганистана. Эвакуация будет сложной. Якобы нужны новые логистические решения в обмен на дружбу и выгодные кредиты.
Нужно ли говорить, что согласись Бердымухамедов на такое предложение, он попадает в капкан взаимных обязательств. Американская долговая яма только на первый взгляд кажется мелкой. Но на самом деле выбраться из неё удается не многим. Эта удавка, перекрывая кислород, сделала уступчивыми многих правителей. Вход по-американски стоит цент, выход доллар. Территория, на которую ступила нога американского военного присутствия, надолго становится американской и зоной повышенных интересов янки. Спросите у братского киргизского народа. Они расскажут реальную историю аэропорта "Манас" ставшего сначала аэродромом подскока и транзита, а потом американской военной базой. Со временем, как следствие - рассадником американского влияния на умы вольнодумцев, плодящих цветные революции и перевороты в родной стране. Одно дело пытаться влиять на неокрепшие умы коренного населения через прочную границу, другое иметь доступ на территории и практически бесконтрольную возможность общаться напрямую. Хитрость заключается в том, что, как правило, американские военные устраивают кастинг и нанимают на работу на своих объектах в чужой стране местных жителей, которые не только работают на чужестранцев, но и подпадают под влияние своих работодателей. Высокая заработная плата, возможность пользоваться благами цивилизации, типа Интернета и американской субкультуры. Через некоторое время вы получаете своих сторонников, которые несут в народ "свет" американской идеологии и за дополнительное вознаграждение, под страхом потерять выгодную работу, будут послушно расшатывать родное государство, забывая о корнях и обычаях дедов и отцов.
Но было бы наивно полагать, что Вашингтон затеял всю эту возню исключительно с целью свергнуть в итоге ненавистный режим "диктатора" Бердымухамедова, как попытались сделать в Белоруссии. Как это ни покажется странным, американцев устраивает нынешних президент Туркменистана. Он, по крайней мере, предсказуем. К нему постепенно подбирают ключи, и скоро, без всякой революции, Ашхабад станет послушным исполнителем американской воли и планов. Гораздо сложнее с Китаем. Он главная цель Вашингтона. Не будем наивными. Снабжал же ещё совсем недавно Пентагон своих вояк в Афганистане всем необходимым. Какая возникла нужда в новом транспортном коридоре? Всё просто. Укрепившись в Туркменистане, США получают рычаг давления на неуступчивый Пекин. Китай связан множеством энергетических обязательств с Ашхабадом, главный из которых газопровод Туркменистан-Китай. Для Туркменистана это возможность продавать свой газ напрямую и не зависеть от "Газпрома". Для Китая - возможность получать дешевый туркменский газ и покрывать почти пять процентов своей потребности в голубом топливе. Для такой страны как Китай, пять процентов цифра немалая.
Экономическая и энергетическая независимость Китая для Америки как кость в горле. Пекин не идет на компромиссы, и постепенно становится экономическим игроком номер один в мире. А совсем недавно из Америки прозвучала мысль, что уже не Россия, а именно Китай враг номер один для США. Тоже понятно. Имея второй по объему пакет американских государственных долговых обязательств, он способен в одночасье обрушить американскую экономику. И сегодня Вашингтону как никогда важно получить контроль над ситуацией в регионе. Туркменистан в этой игре лишь часть большого плана американцев по обузданию Пекина. Заодно и сам Ашхабад постепенно сделать послушным. В большой политике все средства хороши.
Эпидемия коронавируса, которую Туркменистан не признает на своей территории, тем не менее, значительно ослабила независимый нрав Бердымухамедова. Очень удобный момент прибрать к рукам нуждающиеся после коронавирусного кризиса во внешних кредитах бедные центральноазиатские страны. Ловушка расставлена удачно. Попадет ли в неё Ашхабад, покажет время.
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Цитата: Dimmon от 04.03.2021 14:52:26https://forum.zakon.kz/topic/208089-ловушка-для-аркадага-или-почему-бердымухамедов-становится-послушным-другом-вашингтона/
Почему без источника? Чье мнение?
Почему без источника? Чье мнение?