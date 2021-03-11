Если вокруг воняет, оглянись!

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Dyakonoff 11 Марта 2021 в 18:24:25
Не так давно я прочёл статью о том, как Михаил Ходорковский выразил сожаление, что в оппозиционной среде есть серьёзная нехватка кадров. Материал не столь большой, тем более к нему прилагается видео от первоисточника, поэтому я и не буду пересказывать, а кому интересно, то статья будет по этой ссылке.
Итак, по сути, уважаемый Михаил Борисович, вы будете смеяться, но вокруг вас много людей, которые хотели бы с вами работать, а ещё больше людей, образованных, адекватных, порядочных, умных и честных, которые давно мечтают работать с вами, даже не за деньги, а за идею. Они одержимы мыслью сделать жизнь окружающих хоть немного лучше, один из них кстати был я. Но всё это в прошлом. К вам у меня почти нет претензий, но я бы не хотел иметь ничего общего с вашим окружением и для этого есть масса веских причин.
Буду честен, дырку от бублика вы получите, а не квалифицированные кадры. Вас и далее будут окружать ушлепки, которые в каждом, кто посмеет приблизиться к вам видят шпионов Кремля, агентов ФСБ и т. д.
Я всегда поражался почему богатых и успешных людей, нередко окружают откровенные MUD@KI! И это ещё мягко сказано! Карма что ли у вас такая или нынче обязательное условие для любого олигарха, набирать себе в штат не пойми кого!?
Ничего личного, только голые факты.
Но как я понял из своего опыта, повторюсь, что вас обступает толпа чудаков с большой буквы «М», которые и близко не подпускают к вашим проектам никого, при этом они сами ничего не делают или просто крысятятничают у вас немалые средства, а также, эти людишки имея с вами личные контакты, нередко торгуют «доступом к телу». Тоже проверено на личном опыте.
Странная особенность, которую я наблюдаю уже пару десятилетий, если кто-то из эс-эн-гэ-шных соотечественников добирается до бюджетного или грантового корыта, то они полагают, что теперь никто не имеет права даже посмотреть в эту сторону. Мало того, они, запирают двери на тяжёлый засов и делают всё возможное, чтобы никто больше не посмел приблизится туда, ну а кто всё же умудрился подойти на расстояние вытянутой руки, того в лучшем случае объявляют агентом российских (белорусских, узбекских, казахских и т.д.) спецслужб, не редко называют фашистом, нацистом, расистом и далее на выбор.
Кстати, со мной было нечто подобное, когда один, не самый умный человек называл меня фашистом. Вероятно, что ему не дает покоя моё этническое происхождение. Для тех, кто не знает, по материнской линии я поволжский немец и ругательства «фашисты проклятые» я слышал еще с детского садика. Всё по классике, чудак добрался до кубышки и никого близко не подпускает, а если ты не согласен, то ты чуть ли не главный злодей на земле.
Впрочем, смотрите видео на моём канале «Угрозы журналисту в Норвегии», но никто его не одергивает, ведь он руководитель правозащитной организации, а ещё, поговаривают, что он председатель шариатского суда в Осло и пользуется покровительством норвежской политической элиты.
Да – да, не удивляйтесь, у нас в Норгестане, даже эмиссары ИГИЛ, пропагандисты Хизб-ут-Тахрир и боевики Аль-Каеды или бойцы «Серых волков» чувствуют себя вполне комфортно. Ведь они никакие не террористы, а повстанцы и борцы за веру, поэтому они, как правило не работают, но получают социально-оплачиваемое жилье в любом районе Ослоабада и нередко ведут криминальный образ жизни. Ну а кто не согласен с таким положением вещей, кто не хочет тащить на своей шее социальных паразитов, и кто возмущается, что на деньги порядочных налогоплательщиков формируется террористическое подполье, тот расист и исламофоб. Но это совсем другая тема, поэтому не будем отвлекаться.
Например, в Германии или Австрии, за подобное оскорбление на национальной почве, дают от 3 до 5 лет тюрьмы, а в Норвегии забыли, что права человека и недопустимость дискриминации по этническому и расовому признаку, ровно, как и уголовная ответственность за подобные деяния, которые должны распространяться на всех без исключения. Недобитые террористы – тоже должны быть равны перед законом.
Но вернемся к вашим баранам! Такое было и у меня, когда я столкнулся с вашим окружением, ведь я трижды пытался попасть на форум «Открытой России» и другие ваши мероприятия. Как и положено я предварительно выполнив все требуемые запросы, такие как рекомендации как минимум двух уважаемых людей и покупку со мой счет билетов, отеля в Вильнюсе, но потом я получал своеобразный «отказ» без обоснования причин. Все секретари и референты уходили куда-то в параллельный мир – откуда их не выковырять, почти как герои фильма «Ночной дозор», а после «включали дурака», - мы ничего не получали, не видели, не слышали, и как говорится, после пожара….
Я тешил себя надеждой, что смогу донести до международной общественности реальное положение вещей в нашем регионе. Заранее я подготовил девятистраничный доклад и состоянии прав человека в Центральной Азии, где затрагивалась роль Кремля, но ваши подчиненные спустили всё это в унитаз, вместе с миллионами жизней граждан этих стран. Узники концлагерей, жертвы пыток, рабский труд детей на плантациях, внесудебные казни и многие другое – утонуло в море идиотизма и чего уж тут скрывать – коррупции. Да-да, не удивляйтесь, есть за вашими подчиненными такой грешок.
Михаил Борисович, я не в праве давать вам советы, но в своё время, я сам руководил несколькими компаниями, не такими крупными как у вас, но все же, если бы мои подчинённые так «динамили» людей, повторяю простых людей, а не привилегированных или (прости господи) статусных гостей, то эти сотрудники вылетели бы у меня с работы как сопля в платочек, с обязательным «волчьим билетом».
Впрочем, так и было! От дураков надо избавляться, не дожидаясь перитонита!
Чудаков на букву «М» держать вокруг себя нельзя. Это опасно! Проверено на личном опыте, чудаки на букву «М», они очень опасны для окружающих, потому как передают эту инфекцию воздушно-капельным путем примерно как коронавирус и чудить начинают все вокруг, не меньше, чем пациенты Кащенко. Только в отличии от новомодной болезни, от вируса «М» страдает всё предприятие, которое в ближайшее будущее обречено на вымирание, а его владельцы, если сами не инфицируются вирусом «М», то в последствии имеют подмоченную репутацию.
Ах да, я заметил, что они, эти «М»-инфицированные, каким-то образом взаимодействуют с себе подобными вокруг, примерно так же, как девушки в студенческих общагах синхронизуются в менструальных циклах и поэтому они нередко выдают на-гора такое, что потом и семерым на голову не надеть!
Довольно эмоций и как говорят патологоанатомы, ближе к телу.
Я обещал вам голые факты, а посему приведу пару примеров, когда я неоднократно обращался лично к вам Михаил Борисович с разными проектами, которые хоть и были связаны с правами человека в Центральной Азии, но они так или иначе касались вашего визави в Кремле. Я предлагал рекомендательные меры для ЕС и США, от чего диктаторы имели бы бледный вид и плохое настроение, что сказалось бы на улучшении состояния прав человека и прибавило бы вам политических очков в Мире. Ан-нет, ваши подчиненные охраняют вас от лишней информации не хуже чем, гордые нукеры стерегут своего предводителя в самом стабильном регионе РФ.
В мае 2018 года на Oslo Freedom Forum я имел робкую надежду увидеть вас лично, подготовил документы, отрепетировал речь, но ваши подчиненные, уж не вспомню их по именам, но они из вашего окружения это точно, какие-то девочки-сосульки и мальчики-одуванчики запросили с меня 5000 евро за то, что «презентуют меня адресату».
Всё – занавес!
Да хрен с ними с этими мажориками, у меня вопрос к вам, Михаил Борисович. Вы сами ругаете окружение Путина, Медведева, Мишустина и прочих, а чем вы отличаетесь от них, если вас окружают не пойми кто и действуют они теми же методами кремлядей?
В своё время я написал статью Тяжкая потеря, которую позже ещё развил далее и этот материал войдет в мою четвертую книгу «Кто помогает диктаторам», где и вам Михаил Борисович я уделю несколько строк, там будут указаны все факты и события. Вы станете еще популярней, уверяю вас.
Но сначала скажу так, что меня вполне справедливо называют оппозицией внутри оппозиции и это уже чистая правда, я не терплю чванства, крысятничества, лжи и мудозвонства, тем более среди коллег по либеральному цеху.
Так вот, если вокруг воняет дерьмом, скорее всего дело не в окружающих, а может быть ты сам обделался?
Искренне ваш Евгений Дьяконов.
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