Достижения!

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Стрельцов 22 Марта 2021 в 23:02:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Ал от 23.03.2021 05:11:00
Почивалов Давид не приходится ли родственником бывшему главе спорта?
Почивалов Давид не приходится ли родственником бывшему главе спорта?
Сын его
Цитата: Стрельцов от 23.03.2021 04:52:27
А за что покарали то?
А за что покарали то?
Фамилию увидели знаковую вот и покарали. Жаль нельзя смотреть кто поощрил или покарал. Админ, задумайся.
Цитата: shlenchak от 23.03.2021 06:28:49Спасибо!
Сын его
Цитата: Ал от 23.03.2021 05:11:00
Почивалов Давид не приходится ли родственником бывшему главе спорта?
Почивалов Давид не приходится ли родственником бывшему главе спорта?
Сын его
Quote:
ЖИЗНЬ КАК ВУЛКАН. https://salem-shym.kz/zhizn-kak-vulkan/
Опубликовано: 06.11.2020
...
У Олега спортивная семья. Супруга бывшая гандболистка. У них пятеро сыновей. Все занимаются стендовой стрельбой. На семью Олега вместе с ним приходится три Мастера Спорта Международного Класса, Два Мастера Спорта Республики Казахстан и самый младший Максим (10 лет) – уже является призером нашего города среди юношей (возраст до 17-ти лет). Все Почиваловы увлекаются охотой, рыбалкой, туризмом, плаванием, горными лыжами.
...
Опубликовано: 06.11.2020
...
У Олега спортивная семья. Супруга бывшая гандболистка. У них пятеро сыновей. Все занимаются стендовой стрельбой. На семью Олега вместе с ним приходится три Мастера Спорта Международного Класса, Два Мастера Спорта Республики Казахстан и самый младший Максим (10 лет) – уже является призером нашего города среди юношей (возраст до 17-ти лет). Все Почиваловы увлекаются охотой, рыбалкой, туризмом, плаванием, горными лыжами.
...
На протекцию отца обсуждаемое достижение не спишешь...
Цитата: bIP6bIC от 23.03.2021 06:30:32На текущий момент наблюдается всего одно покарание.
Фамилию увидели знаковую вот и покарали. Жаль нельзя смотреть кто поощрил или покарал. Админ, задумайся.
Цитата: Стрельцов от 23.03.2021 04:52:27
А за что покарали то?
А за что покарали то?
Фамилию увидели знаковую вот и покарали. Жаль нельзя смотреть кто поощрил или покарал. Админ, задумайся.
При этом еще недавно под российскими новостями количество покараний зашкаливало за сотню.
Так как согласно наблюдений массовые заценки статей организованы за счет активации вонючей кучкой озабоченных "патриотов" дублирующих аккаунтов, а одиночные заценки могут быть вызваны эффектом "толстых пальцев", то с этой позиции не имеет особого смысла оценивать количество с соотношением заценок...
Quote:
23 марта 2021, 00:49
Трибуна со зрителями обрушилась на стадионе в Индии. Видео https://360tv.ru/news/mir/v-indii-video/
Более 100 человек пострадали при обрушении трибуны в индийском городе Сурьяпет. Конструкция стадиона рухнула во время церемонии открытия молодежного чемпионата по популярной в стране игре «Кабадди», сообщила India Today со ссылкой на местные власти.
...
https://twitter.com/i/status/1374001100513177600
Трибуна со зрителями обрушилась на стадионе в Индии. Видео https://360tv.ru/news/mir/v-indii-video/
Более 100 человек пострадали при обрушении трибуны в индийском городе Сурьяпет. Конструкция стадиона рухнула во время церемонии открытия молодежного чемпионата по популярной в стране игре «Кабадди», сообщила India Today со ссылкой на местные власти.
...
https://twitter.com/i/status/1374001100513177600
Если не опомниться, то по ряду признаков подобное может ждать нас...