Достижения!

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Стрельцов 22 Марта 2021 в 23:02:35
Всех с Праздником Наурыз! И как в подарок нам..на ЧМ в Индии по стендовой стрельбе, Зоя Кравченко завоевала 2 место в личном зачете, 1 место место наши девченки( Зоя Кравченко,Панарина Ольга и Насырова Рината) взяли в командном зачете, и в мужском командном зачете наши парни(Мухамедиев Александр, Почивалов Давид, Ещенко Эдуард) и Ещенко взяли третье место ! Есть шанс взять еще лицензию на Олимпиаду!!!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 23.03.2021 в 09:11:42   # 774654
поощрить (1) | покарать
  Стрельцов 23.03.2021 в 10:52:27   # 774666
А за что покарали то?
поощрить (1) | покарать
  старик 23.03.2021 в 11:03:26   # 774673
Покарали их соперники.
поощрить (1) | покарать
  Ал 23.03.2021 в 11:11:00   # 774677
Почивалов Давид не приходится ли родственником бывшему главе спорта?
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  shlenchak 23.03.2021 в 12:28:49   # 774706
Цитата: Ал от 23.03.2021 05:11:00
Почивалов Давид не приходится ли родственником бывшему главе спорта?

Сын его
поощрить (2) | покарать
  bIP6bIC 23.03.2021 в 12:30:32   # 774707
Цитата: Стрельцов от 23.03.2021 04:52:27
А за что покарали то?

Фамилию увидели знаковую вот и покарали. Жаль нельзя смотреть кто поощрил или покарал. Админ, задумайся.
поощрить (1) | покарать
  Ал 23.03.2021 в 12:32:35   # 774708
поощрить | покарать
  Ал 23.03.2021 в 12:34:22   # 774709
Сразу не сообразил правильно запрос составить
Quote:
ЖИЗНЬ КАК ВУЛКАН. https://salem-shym.kz/zhizn-kak-vulkan/
Опубликовано: 06.11.2020
...
У Олега спортивная семья. Супруга бывшая гандболистка. У них пятеро сыновей. Все занимаются стендовой стрельбой. На семью Олега вместе с ним приходится три Мастера Спорта Международного Класса, Два Мастера Спорта Республики Казахстан и самый младший Максим (10 лет) – уже является призером нашего города среди юношей (возраст до 17-ти лет). Все Почиваловы увлекаются охотой, рыбалкой, туризмом, плаванием, горными лыжами.
...


На протекцию отца обсуждаемое достижение не спишешь...
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  Стрельцов 23.03.2021 в 12:42:35   # 774710
Какая своевременная новость согласны?
поощрить (1) | покарать
  Ал 23.03.2021 в 14:36:00   # 774736
Цитата: bIP6bIC от 23.03.2021 06:30:32
Цитата: Стрельцов от 23.03.2021 04:52:27
А за что покарали то?

Фамилию увидели знаковую вот и покарали. Жаль нельзя смотреть кто поощрил или покарал. Админ, задумайся.
На текущий момент наблюдается всего одно покарание.

При этом еще недавно под российскими новостями количество покараний зашкаливало за сотню.

Так как согласно наблюдений массовые заценки статей организованы за счет активации вонючей кучкой озабоченных "патриотов" дублирующих аккаунтов, а одиночные заценки могут быть вызваны эффектом "толстых пальцев", то с этой позиции не имеет особого смысла оценивать количество с соотношением заценок...
поощрить (1) | покарать
  Ал 23.03.2021 в 15:25:04   # 774761

Quote:
23 марта 2021, 00:49
Трибуна со зрителями обрушилась на стадионе в Индии. Видео https://360tv.ru/news/mir/v-indii-video/
Более 100 человек пострадали при обрушении трибуны в индийском городе Сурьяпет. Конструкция стадиона рухнула во время церемонии открытия молодежного чемпионата по популярной в стране игре «Кабадди», сообщила India Today со ссылкой на местные власти.
...
https://twitter.com/i/status/1374001100513177600


Если не опомниться, то по ряду признаков подобное может ждать нас...
поощрить | покарать
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