Сосед ушел в мир иной.

Гость 26 Марта 2021 в 09:44:10
Сосед, работник которого через забор мелкие помогайки делал старику соседу (умер), (арык прокопал и полметра дорожки забетонировал). Пишу это всё к тому, что у мужика который помер, есть дети, на него скорее всего не записанные (дядька хороший был, урожай фруктовых и прочих в детские дома отдавал, был знатный "местный" агроном, выводил свои сорта винограда и прочие изыски. За 90 то лет) Дети его взрослые приезжали. Но дело не в этом, сейчас его участком завладел сосед. Правомерно ли это, когда просто так у тебя умирает сосед и ты становишься владельцем его участка? И да, мне пофигу, просто ставит очень высокий забор вплотную к проезжей части (при выезде и въезде на улицу не видно машин на главной, что создаёт капец какую аварийную ситуацию, тем более перекресток очень оживленный. На наши замечания по этому поводу, часть забора данный индивид перенес на полметра вглубь участка, но обзор перекрестка как был закрыт так и остаётся. При умершем хозяине это была сетка Рабица, через которую было все видно. И да, это перекресток с больницей, где каждые пару минут проезжает автотранспорт.
Знаю про красную линию, но сейчас походу всем пофиг, раньше там был тротуар.