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Истории миграции в Норвегию
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Dyakonoff 31 Марта 2021 в 23:52:34
Гуманитарные беженцы, политические беженцы, беженцы нетрадиционной сексуальной ориентации. Кто они, и от чего они бегут? Как стать беженцем?
На все эти вопросы нам ответит правозащитник и независимый журналист Евгений Дьяконов.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 01.04.2021 в 10:42:10   # 775282
Спасибо, с интересом послушала интервью, режет слух и раздражает манера разговора Полины.
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  bolatbol 01.04.2021 в 14:07:03   # 775290
Когда лучшие подруги, добрые соседи и родственники убедили бабушку в ее красоте, она все время заглядывает в камеру, дабы приукрасить собой скучное повествование очередной жертвы тоталитарного режима.
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