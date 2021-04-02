Обращение к питиноидам

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Dyakonoff 02 Апреля 2021 в 02:09:53
Путин это не богоизбранный помазанник, а военный преступник, который должен быть казнен за свои преступления!
Он у власти уже более 20 лет и где в Мире он не был бы замешан в кровавой вакханалии, наркоторговле, развязывании необъявленных войн?
Правительство, министры, губернаторы и чиновники, это всего лишь работники на зарплате, а не придворные бояре и уж тем более, не коронованные особи или падишахи.
До тех пор пока вы не поймёте, что правящая элита, это не ваши начальники (как в ГУЛАГе), не олигархии, а всего лишь наемные менеджеры, которых ВЫ, (народ), нанимаете на работу, а если качество их работы вас не устраивает, то ВЫ (народ) вправе их уволить и даже посадить в тюрьму.
Россия, это не великая держава, потому как на международной арене она ведёт себя не как геополитический гегемон, а как питерский гопник из подворотни!
Чего стоят только «проекты» Сирия, Ливия, Венесуэла, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия и т.д. по списку, не говоря уже закопанные в землю проекты «Сила Сибири» или утопленная труба «Северного потока 2», и прочие шалости всяких ронебергов, абрамовичей, шуваловых, кривоногих и усмановых, а платите за это вы своими пенсиями, пособиями, зарплатами! Яхты, самолеты, дворцы, это деньги украденные у вас, простых граждан.
Крым это территория Украины, оккупированная Россией, а на Донбассе воюют российские военные, разбавленные, «отпускниками», нео-нацистами, наркоманами и прочим человеческим шлаком.
Доказательств собранных по этим фактам, с лихвой хватит для трибунала в Гааге, который будет куда более показательным чем Нюрнбергский трибунал.
В Беларуси правит не «железный батька», а настоящий маньяк убийца! Против которого серийные маньяки и душегубы, вместе взятые, это пацаны с хлопушками на утреннике. И таких «друзей» у современной РОссии через край, сплошь упыри, диктаторы и людоеды.
Георгиевская (она никакая не георгиевская, а гвардейская) ленточка, это не символ, а бельмо, по которому можно отличить человека разумного от лишнехромосомца!
Лично я помню речь Брежнева на 9 мая 1975 года, -«30 лет Победы, ветераны, наденьте ордена»!!! Это было, а вот никаких ленточек я не видел. Более того, если бы тогда, реальные, а не нынешние ряженные ветераны увидели бы «георгиевскую» ленточку или триколор на ком либо, его бы просто убили бы на месте, потому как в памяти людей прошедших все ужасы Великой Отечественной, эти символы ассоциируются только с таким предателями как генерал Власов и Кутепов, атаманы Шкуро и Краснов и т.д.
9 мая это не праздник, а день великой скорби, по невинно убиенным жертвам Второй Мировой войны!
Вы можете себе представить, чтобы к вам кто-то пришёл на поминки с поздравлениями или с радостью? Тем более, что для многих это очередной повод напиться в хлам с криками «МОЖЕМ. ПОВТОРИТЬ». Что вы хотите повторить? Миллионы жертв? Закидать танки противника трупами или реки крови на фронтах? Это вы хотите повторить?
РПЦ это уже не церковь и не религия и даже не храм, и уж точно не место отправления религиозных обрядов, а коммерческая структура, наживается на вашем слабоумии.
Иисус изгонял торговцев из храма, сам всю свою земную жизнь никогда не ел досыта, ходил в рваньё и спал на соломе, но об этом забыли попы в РПЦ, они облачилось в парчовые халаты, обшитые золотом, они ездят на броневиках премиум класса, они катают шалав на люксовых яхтах, они питаются исключительно в брендовых ресторанах и даже лучше, чего себе не могут позволить даже руководители многих европейских государств. При этом они окружили себя вооруженной до зубов охраной. Кого так боятся эти служители культа и за чей счет сей банкет?
«Статусные» девушки и «селебрити» это не богини и королевы, это обычные шлюхи и проститутки, пусть даже высокооплачиваемые, от чего они не перестают быть шлюхами и проститутками.
Проститутки, шлюхи, падшие женщины и прочие блудницы, всегда были на предпоследней ступени человеческого социума, после конченных наркоманов и бомжей, то есть это отбросы общества, помои, гниль, падаль.
Кто вам сказал, что отбросы могут быть элитой общества?
СССР - это не самое вкусное мороженное, бесплатное образование и медицина, колбаса по 2.20 и водка по 3.65, а «железный занавес», ГУЛАГ, тотальная цензура, дефицит во всем, очереди, стукачи соседи и угроза всему миру ядерной дубиной.
Олигархи и миллиардеры в России, это не сливки общества, а жульё и бандиты, которые наживаются на вашей покорности, но они продолжают красть у вас и ваших детей.
Государственные СМИ, это не журналисты, а пропагандисты и разжигатели войны и межнациональной розни.
Когда вы это поймете, вы сами изменитесь и мир станет лучше.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Школу-то хоть закончил, болезный? А то ведь мысли чьи-то излагаешь мало того, что не слишком связно, так еще и не очень грамотно. Может, рановато еще учить других?
— А чего это ты нас в свои друзья записал ?????? С какого перепуга??????? Тебе «очень хотелось бы», а нам и так прекрасно живётся, у нас все замечательно и прекрасно. Есть семьи, дети, свои дома и достаток, мы в ладах со своей совестью и внутренним миром и окружающими нас
Дальше видимо у тебя случился словесный понос на фоне неврастенической истерики. Про Путина мы все в курсе и лично меня устраивает бОльшая часть того что он делает. Остальной твой словесный понос на страницах сайта пусть останется на твоей и администратора совести
Россия - твоя историческая Родина, Женя, и кроме Путина, олигархов и проституток есть и другие люди.
Так и бороться то за себя надо или времени нету надо мир спасать? Так америку тогда точно надо все руководство за последние 40 лет дрючить..С их демократией которую они везде находят и последствиями которые до сих пор расхлебывают
Пастафариан 02.04.2021 в 10:45:09 # 775343
Интересно кто его кормит