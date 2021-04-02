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Обращение к питиноидам
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Dyakonoff 02 Апреля 2021 в 02:09:53
Дорогие мои ватноголовые друзья! Очень хотелось бы, чтобы вы наконец-то изменили своё мировоззрение и тогда жизнь вокруг вас изменится в лучшую сторону! Для этого поймите простые вещи, что:
Путин это не богоизбранный помазанник, а военный преступник, который должен быть казнен за свои преступления!
Он у власти уже более 20 лет и где в Мире он не был бы замешан в кровавой вакханалии, наркоторговле, развязывании необъявленных войн?
Правительство, министры, губернаторы и чиновники, это всего лишь работники на зарплате, а не придворные бояре и уж тем более, не коронованные особи или падишахи.
До тех пор пока вы не поймёте, что правящая элита, это не ваши начальники (как в ГУЛАГе), не олигархии, а всего лишь наемные менеджеры, которых ВЫ, (народ), нанимаете на работу, а если качество их работы вас не устраивает, то ВЫ (народ) вправе их уволить и даже посадить в тюрьму.
Россия, это не великая держава, потому как на международной арене она ведёт себя не как геополитический гегемон, а как питерский гопник из подворотни!
Чего стоят только «проекты» Сирия, Ливия, Венесуэла, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия и т.д. по списку, не говоря уже закопанные в землю проекты «Сила Сибири» или утопленная труба «Северного потока 2», и прочие шалости всяких ронебергов, абрамовичей, шуваловых, кривоногих и усмановых, а платите за это вы своими пенсиями, пособиями, зарплатами! Яхты, самолеты, дворцы, это деньги украденные у вас, простых граждан.
Крым это территория Украины, оккупированная Россией, а на Донбассе воюют российские военные, разбавленные, «отпускниками», нео-нацистами, наркоманами и прочим человеческим шлаком.
Доказательств собранных по этим фактам, с лихвой хватит для трибунала в Гааге, который будет куда более показательным чем Нюрнбергский трибунал.
В Беларуси правит не «железный батька», а настоящий маньяк убийца! Против которого серийные маньяки и душегубы, вместе взятые, это пацаны с хлопушками на утреннике. И таких «друзей» у современной РОссии через край, сплошь упыри, диктаторы и людоеды.
Георгиевская (она никакая не георгиевская, а гвардейская) ленточка, это не символ, а бельмо, по которому можно отличить человека разумного от лишнехромосомца!
Лично я помню речь Брежнева на 9 мая 1975 года, -«30 лет Победы, ветераны, наденьте ордена»!!! Это было, а вот никаких ленточек я не видел. Более того, если бы тогда, реальные, а не нынешние ряженные ветераны увидели бы «георгиевскую» ленточку или триколор на ком либо, его бы просто убили бы на месте, потому как в памяти людей прошедших все ужасы Великой Отечественной, эти символы ассоциируются только с таким предателями как генерал Власов и Кутепов, атаманы Шкуро и Краснов и т.д.
9 мая это не праздник, а день великой скорби, по невинно убиенным жертвам Второй Мировой войны!
Вы можете себе представить, чтобы к вам кто-то пришёл на поминки с поздравлениями или с радостью? Тем более, что для многих это очередной повод напиться в хлам с криками «МОЖЕМ. ПОВТОРИТЬ». Что вы хотите повторить? Миллионы жертв? Закидать танки противника трупами или реки крови на фронтах? Это вы хотите повторить?
РПЦ это уже не церковь и не религия и даже не храм, и уж точно не место отправления религиозных обрядов, а коммерческая структура, наживается на вашем слабоумии.
Иисус изгонял торговцев из храма, сам всю свою земную жизнь никогда не ел досыта, ходил в рваньё и спал на соломе, но об этом забыли попы в РПЦ, они облачилось в парчовые халаты, обшитые золотом, они ездят на броневиках премиум класса, они катают шалав на люксовых яхтах, они питаются исключительно в брендовых ресторанах и даже лучше, чего себе не могут позволить даже руководители многих европейских государств. При этом они окружили себя вооруженной до зубов охраной. Кого так боятся эти служители культа и за чей счет сей банкет?
«Статусные» девушки и «селебрити» это не богини и королевы, это обычные шлюхи и проститутки, пусть даже высокооплачиваемые, от чего они не перестают быть шлюхами и проститутками.
Проститутки, шлюхи, падшие женщины и прочие блудницы, всегда были на предпоследней ступени человеческого социума, после конченных наркоманов и бомжей, то есть это отбросы общества, помои, гниль, падаль.
Кто вам сказал, что отбросы могут быть элитой общества?
СССР - это не самое вкусное мороженное, бесплатное образование и медицина, колбаса по 2.20 и водка по 3.65, а «железный занавес», ГУЛАГ, тотальная цензура, дефицит во всем, очереди, стукачи соседи и угроза всему миру ядерной дубиной.
Олигархи и миллиардеры в России, это не сливки общества, а жульё и бандиты, которые наживаются на вашей покорности, но они продолжают красть у вас и ваших детей.
Государственные СМИ, это не журналисты, а пропагандисты и разжигатели войны и межнациональной розни.

Когда вы это поймете, вы сами изменитесь и мир станет лучше.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 02.04.2021 в 09:09:49   # 775329
Автор Лишний раз доказал, языком часать не мешки с цементом разгружать
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  Zoggyla 02.04.2021 в 09:10:28   # 775330
Уважаемый норвежский или шведский ( все едино) страдалец режима и поклонник и обожатель Ходорковского ( наверное, правильнее будет ходорканец или худоруканец, хз), когда вы будете разборчивее в своих предпочтениях и связях, то расскажите этим ватникам, какой вы правильный и справедлиаый радетель за все хорошее против всего плохого. Пишите на россайты, зачем вы эту хуйню нам здесь пытаетесь занести? У вас нет случаем синдрома путина? Когда вы это для себя уясните, мир лучше не станет, ну а вы, возможно испытаете самоудовлетворение. Вас к телу-то допустили вашего кумира? Переживаю за вас, удалёнец вы наш.
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  ЛиКа 02.04.2021 в 09:12:36   # 775331
"9 мая это не праздник" - после такой фразы не стала дочитывать этот вброс. Что автор сделал лично, для страны, которую сейчас поливает, сидя в Норвегии ( «стране троллей» )?
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  Hairless 02.04.2021 в 09:22:49   # 775332
Очередной идиот, возомнивший себя мессией, призванным открыть глаза глупым "ватникам".
Школу-то хоть закончил, болезный? А то ведь мысли чьи-то излагаешь мало того, что не слишком связно, так еще и не очень грамотно. Может, рановато еще учить других?
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  Serg155 02.04.2021 в 09:27:49   # 775333
Не уважаемый Dyakonoff ПОШЕЛ НА ХУЙ! Большего не стоишь.
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  строитель 02.04.2021 в 09:34:54   # 775334
«Дорогие мои ватноголовые друзья! Очень хотелось бы, чтобы вы наконец-то изменили своё мировоззрение»
— А чего это ты нас в свои друзья записал ?????? С какого перепуга??????? Тебе «очень хотелось бы», а нам и так прекрасно живётся, у нас все замечательно и прекрасно. Есть семьи, дети, свои дома и достаток, мы в ладах со своей совестью и внутренним миром и окружающими нас
Дальше видимо у тебя случился словесный понос на фоне неврастенической истерики. Про Путина мы все в курсе и лично меня устраивает бОльшая часть того что он делает. Остальной твой словесный понос на страницах сайта пусть останется на твоей и администратора совести
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  dober66 02.04.2021 в 09:39:49   # 775335
Чо за Хуан это насал
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  bolatbol 02.04.2021 в 09:40:38   # 775336
Иммигранты, оказавшиеся в чужеродной среде людьми второго сорта, испытывают стресс. Начинают сомневаться в правильности своего бегства, выборе места жительства. Осознание ошибки приводит в отчаянию и депрессии. Выходом из нее является убеждение себя и других, что бегство было оправданным и единственно правильным решением. Самообман позволяет скрашивать пустое существование.
Россия - твоя историческая Родина, Женя, и кроме Путина, олигархов и проституток есть и другие люди.
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  ЛиКа 02.04.2021 в 10:29:44   # 775339
https://titus.kz/?previd=96589 , автор сам себе противоречит, а еще странно то, что бывшего жителя Узбекистана так напрягает РФ и ее руководитель). Заказ, хайп?
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  Konstant 02.04.2021 в 10:36:30   # 775341
Так адресом ошиблись это на расеянском сайте надо
Так и бороться то за себя надо или времени нету надо мир спасать? Так америку тогда точно надо все руководство за последние 40 лет дрючить..С их демократией которую они везде находят и последствиями которые до сих пор расхлебывают
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  Konstant 02.04.2021 в 10:37:14   # 775342
А ливии Югославии Украины Сирии кто начал? Напомните
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  Пастафариан 02.04.2021 в 10:45:09   # 775343

Интересно кто его кормит
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