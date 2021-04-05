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Помогите раздобыть саженцы
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кинат 05 Апреля 2021 в 10:36:53
Добрый день всем на сайте! Так как начался сезон посадок в садах,дачах,участках и т.д... озаботился посадкой деревьев , но нужных не нашел таких как карагач,береза или тополя и т.д..., в основном продаются плодовые деревья и на вопрос где взять нужное не знают или не говорят.В общем нужно за недорого для посадки деревца до 2 метров высотой(желательно) и за недорого или чисто за символическую плату примерно до 15- 20 шт.. Вариант как ездить за городом и выкапывать там не приемлем.Кто знает отпишитесь,возможно не я один такой хотел бы произвести посадку деревьев на пустующих местах,да и зелени что бы было больше в нашем городе! Спасибо.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 05.04.2021 в 11:26:25   # 775603
в Гринмаркете есть, но что-то подсказывает что цены там кусаться будут
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  Пастафариан 05.04.2021 в 11:27:27   # 775604
Да, хороший План, посадить.
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  bolatbol 05.04.2021 в 11:36:09   # 775605
Саженцы это хорошо. Помню с коллективом посадили целую аллею. Акимат подогнал грузовик с деревцами,водовоз, казан плова организовали, чай. Весело было, смеялись, фотографировались толпой и группами. Статья вышла в местной газетенке, мы гордились своим подвигом. Как же, болтать на диване легко, а ты попробуй вырыть лунку вставить дерево и закопать. Деревья, к сожаленью, потом засохли, но у нас нет:
а) времени на постоянный полив,
б) личного водовоза,
в) денег на оплату услуг поливальщика,
г) на хрен мне все это всралось, я посадил, родил, сделал чо-то там тяп-ляп, а дальше пусть или акимат, или мать или клиент думают.
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  Zoggyla 05.04.2021 в 11:41:36   # 775607
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  Konstant 05.04.2021 в 11:47:29   # 775609
Почитайте где то есть питомник ...поищите мож с работниками дендропарка поговорить
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  Zoggyla 05.04.2021 в 11:52:04   # 775610
Деревья. Это вообще - здорово. Помню 3-й класс. Новый дом. Субботник во дворе. Взрослые и дети. Около дороги, у дома. Сажают деревья и кусты. Я тоже. Под окном. Посадил тополь. Мужиком оказался. В окружении женщин. Ни разу их никто не поливал. Вымахали выше крыши пятиэтажки. Даже одна ива. Хз откуда она воду пила. Прошло 45 лет. Приехала бригада. Зажужжали бензопилы. Стоят столбы " пасхи" ростом до 3-го этажа. На макушке молодая листва. Иву не тронули. Молодцы!
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  Васяй 05.04.2021 в 12:47:48   # 775616
В дендропарке точно есть,но не факт,что продадут.
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  Dimmon 05.04.2021 в 13:07:09   # 775618
Quote:
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/sazhentsy-s-komom-IDi4nQ9.html#177274b9d7

дешевле чем 500-1000 только "на природе"))
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  Софруджу 05.04.2021 в 13:47:11   # 775622
Я активно озеленяю свой двор именно так. Откапываю самовсходы там, где они не нужны и сажаю их на пустующих местах. Так что это вполне вариант. Правда, маленькие саженцы, не двухметровые
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  Dimmon 05.04.2021 в 17:48:28   # 775643
березки хуже приживаются, любят обильный полив
по карагачу - море желудей вокруг) собрать посадить набраться терпения и будут сотни саженцев
по тополям в городе сложнее, в дачных местах думаю можно найти по символической цене, можно еще посмотреть в сайраме, их сажают по периметру полей
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  гримм 05.04.2021 в 18:35:13   # 775647
Тополь очень легко садить черенком, просто кусок ветки воткнул в землю и сё поливай, также и верба! я в начале 2000х насадил много, в прошлом году устал их валить уж слишком огромные выросли и пришлось часть порубить
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