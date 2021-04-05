Помогите раздобыть саженцы

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кинат 05 Апреля 2021 в 10:36:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 05.04.2021 в 11:27:27 # 775604
а) времени на постоянный полив,
б) личного водовоза,
в) денег на оплату услуг поливальщика,
г) на хрен мне все это всралось, я посадил, родил, сделал чо-то там тяп-ляп, а дальше пусть или акимат, или мать или клиент думают.
Цитата: Пастафариан от 05.04.2021 05:27:27Заметут.
Да, хороший План, посадить.
Да, хороший План, посадить.
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/sazhentsy-s-komom-IDi4nQ9.html#177274b9d7
дешевле чем 500-1000 только "на природе"))
по карагачу - море желудей вокруг) собрать посадить набраться терпения и будут сотни саженцев
по тополям в городе сложнее, в дачных местах думаю можно найти по символической цене, можно еще посмотреть в сайраме, их сажают по периметру полей