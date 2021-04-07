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Комплекс 'Керуен-сарай' (Караван-сарай) в Туркестане
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nurlansha 07 Апреля 2021 в 09:42:03
Комплекс 'Керуен-сарай' (Караван-сарай) в Туркестане

Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 07.04.2021 в 11:22:29   # 775724
А что за здания вокруг, гостиницы?
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  Walter 07.04.2021 в 13:08:12   # 775726
да грандиозно великолепно замечательно и блестяще, комплекс будет популярен среди туристов ... лет так через шестьсот.
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  Ара горный 07.04.2021 в 13:13:40   # 775727
Ахуеть! Постройте два!
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  Xplodk4 07.04.2021 в 17:14:06   # 775742
тема гой
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  Максимыч 07.04.2021 в 17:36:01   # 775747
А почему у вас (пессимистов) подгорает? Разве плохо если такие объекты у нас будут появляться, ведь там кроме Мавзолея ничего не было, теперь же туристический комплекс появился.
Ничего не делают, жалуетесь. Делают, всего равно жалуетесь.
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