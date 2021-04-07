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Комплекс 'Керуен-сарай' (Караван-сарай) в Туркестане
Комплекс 'Керуен-сарай' (Караван-сарай) в Туркестане
А что за здания вокруг, гостиницы?
да грандиозно великолепно замечательно и блестяще, комплекс будет популярен среди туристов ... лет так через шестьсот.
Ахуеть! Постройте два!
тема гой
А почему у вас (пессимистов) подгорает? Разве плохо если такие объекты у нас будут появляться, ведь там кроме Мавзолея ничего не было, теперь же туристический комплекс появился.
Ничего не делают, жалуетесь. Делают, всего равно жалуетесь.