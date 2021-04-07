НУ всё, админ прочипировался

Ну все, пропал наш админ!!! Завтра появятся путиноидальные наклонности и стойкая любовь к руССССССкому миру, на 3-й день на лбу проявится красная звезда а на груди серп и молот, на 4-й - начнет пить водку(три дня пить нельзя), на 5-й - нацепит ватник на голое тело, на 6... все процесс необратим.Поздравляю! Рад за тебя!