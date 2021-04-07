НУ всё, админ прочипировался

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danilov 07 Апреля 2021 в 16:06:33
Самочувствие в норме.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Знакомому верю, т.к. взрослый и серьезный человек.
Цитата: GoodZone от 07.04.2021 11:32:21
Ну все, пропал наш админ!!! Завтра появятся путиноидальные наклонности и стойкая любовь к руССССССкому миру, на 3-й день на лбу проявится красная звезда а на груди серп и молот, на 4-й - начнет пить водку(три дня пить нельзя), на 5-й - нацепит ватник на голое тело, на 6... все процесс необратим. Поздравляю! Рад за тебя!
Ну все, пропал наш админ!!! Завтра появятся путиноидальные наклонности и стойкая любовь к руССССССкому миру, на 3-й день на лбу проявится красная звезда а на груди серп и молот, на 4-й - начнет пить водку(три дня пить нельзя), на 5-й - нацепит ватник на голое тело, на 6... все процесс необратим. Поздравляю! Рад за тебя!
А георгиевская лента?)