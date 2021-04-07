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НУ всё, админ прочипировался
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danilov 07 Апреля 2021 в 16:06:33
После четырёх попыток попасть на вакцинацию по телефону, решил просто пойти в районную поликлинику и узнать на месте, можно ли получить вакцину. Пришёл, стоят трое, увидели меня, обрадовались, говорят ещё одного нужно. Через минут 15 подошёл и пятый. Медсестра записала наши данные, померила температуру, посмотрела горло и по очереди отправила на первый укол. Другая медсестра в при нас открыла ампулу, согрела её и начала процедуру. Упаковку специально сфотографировал. После укола мы посидели в коридоре пол часа и разошлись. Теперь ожидаем СМС с егова с назначенной датой временем на второй компонент.
Самочувствие в норме.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 07.04.2021 в 17:18:54   # 775743
День первый. Пациент не имеет жалоб. Речь внятная, сознание ясное.
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  Даун 07.04.2021 в 17:31:06   # 775745
А теперь 0,5 водки ебни и выкладывай наблюдение, а вышеописанное это фигня
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  GoodZone 07.04.2021 в 17:32:21   # 775746
Ну все, пропал наш админ!!! Завтра появятся путиноидальные наклонности и стойкая любовь к руССССССкому миру, на 3-й день на лбу проявится красная звезда а на груди серп и молот, на 4-й - начнет пить водку(три дня пить нельзя), на 5-й - нацепит ватник на голое тело, на 6... все процесс необратим. Поздравляю! Рад за тебя!
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  M54 07.04.2021 в 17:53:06   # 775748
Не давно слышал от знакомого, что его коллега сделал вакцинацию, и после помер, хотя до этого ходил нормально не болел.
Знакомому верю, т.к. взрослый и серьезный человек.
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  Panasonic 07.04.2021 в 18:01:26   # 775750
Цитата: GoodZone от 07.04.2021 11:32:21
Ну все, пропал наш админ!!! Завтра появятся путиноидальные наклонности и стойкая любовь к руССССССкому миру, на 3-й день на лбу проявится красная звезда а на груди серп и молот, на 4-й - начнет пить водку(три дня пить нельзя), на 5-й - нацепит ватник на голое тело, на 6... все процесс необратим. Поздравляю! Рад за тебя!

А георгиевская лента?)
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