Турция с оптимизмом смотрит на Центральную Азию

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UktamNamozov 09 Апреля 2021 в 10:46:42
В качестве плацдарма по проникновению в тюркоязычные республики Центральной Азии Анкара отлично использует страны Южного Кавказа Азербайджан и Грузию. В настоящий момент все сводится к строительству крупных инфраструктурных проектов. Во-первых, это строительство под руководство Анкары газопроводов проекта Южный газовый коридор: Южнокавказского, Трансанатолийского, Трансадриатического газопроводов, которые в потенциале предоставят возможность для Турции стать крупным энергетическим узлом, поставляющим энергоносители из стран Центральной Азии прямиком в Европу, в обход России. Плюсом к этому Турция вкладывается в развитие сети железных дорог, в частности речь идет о запуске железнодорожного движения по магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая тянется от каспийского порта Эйлат до города Карс. Это создало условия для улучшения связи не только на Южном Кавказе, но и в странах Центральной Азии, не имеющих выхода к мировому океану. Проект открывает железнодорожный коридор, потенциально соединяющий Центральную Азию с европейскими рынками через Южный Кавказ.
С целью предвидения указанных инфраструктурных проектов, а также расширению связей в сферах международной торговли и безопасности, в дипломатическое турне по странам Центральной Азии отправился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. С 6 по 9 марта Чувашоглу посетил Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. По словам турецкого министра, особо эффективными выдались переговоры с президентами Туркменистана и Узбекистана.
Стороны выступили за единство, солидарность и сотрудничество тюркского мира и проявили конструктивный подход в решении вопросов, касающихся энергетических, торговых коридоров и транспортной сферы, сказал глава турецкой дипломатии. Министр отметил высокий спрос на продукцию турецкого оборонпрома в Узбекистане и готовность Ташкента и далее сотрудничать с турецкими компаниями, специализирующимися в различных сферах. Турецкий министр не упустил возможности сделать акцент на успешном использовании турецкой военной техники в ходе последнего военного конфликта в Нагорном Карабахе. В особенности он привлек внимание к спросу на БПЛА и бронированные автомобили турецкого производства в зарубежных странах.
Чавушоглу также рассказал о подготовке соглашения о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном. И всё же экономическое присутствие Турции в регионе остается скромным. Торговые возможности Китая и России значительно преобладают над турецкими – Анкара не является главным торговым партнером ни для одной из стран региона, за исключением Туркменистана. Тем не менее, Турция стремится создать экономическую и культурную основу для сотрудничества, что предполагает создание к 2026-2028 гг. общего рынка товаров, инвестиций, труда и услуг.
Турецкое руководство постоянно предпринимает шаги по расширению связей с Центральной Азией. В 1991 году в Анкаре было создано Турецкое агентство по сотрудничеству и координации для расширения культурных и экономических связей, а в 2009 году - Тюркский совет. Анкара добилась определенных успехов в увеличении своей «мягкой силы», например, за счет финансирования образовательных проектов в регионе.
Несмотря на возобновление своей деятельности в Центральной Азии, Анкара постоянно сталкивается со значительными препятствиями на своем пути. Отношения с Китаем здесь имеют решающее значение. Многочисленные попытки Китая установить более тесные связи с Турцией, включая инвестиции в промышленность, энергетику, транспорт и телекоммуникации, не имели успеха и так и не были реализованы. Прогресс застопорился в китайских усилиях по модернизации железнодорожной сети Турции, а также в переговорах по строительству третьей атомной электростанции в Турции. Не исключено, что Анкара не решается предлагать китайским фирмам выгодные контракты, которые она рассматривает в качестве конкурентов.
В то время как Китай и Россия имеют большой экономический и политический вес в регионе, Турция обладает значительными рычагами влияния в культурной сфере. Кроме того, Анкара всячески потворствует решению центральноазиатских государств диверсифицировать свои внешние связи. В ход идет аргумент, что «зависимость центральноазиатских республик от Москвы или Китай в будущем может для них плохо кончится». Кроме того, Кыргызстан и Туркменистан остро нуждаются в наличных средствах, что увеличивает потенциал экономического проникновения Турции.
Другая интересная составляющая турецкой политики в отношении Каспийского бассейна и Центральной Азии заключается в том, что она согласуется со стратегией Запада в отношении региона. Это создает потенциал для сотрудничества между Турцией и Западом. Обе стороны заинтересованы в получении туркменского газа и в том, чтобы разрушить «географическую тюрьму» Центральной Азии, чтобы облегчить ее зависимость от российской - и все в большей степени от китайской - инфраструктуры. У Турции и Запада схожие, если не идентичные, геополитические амбиции: ослабление влияния России и Китая в регионе в сфере политики и обороны, а также экономики: продвижение коридоров восток-запад в противовес традиционным трубопроводам север-юг, доминирующим в России, или трубопроводам восток-запад, проложенным по территории Китая, автомобильным и железным дорогам и другим критически важным инфраструктурным проектам.
На сегодняшний день прогнозы таковы: в ближайшей перспективе Турции все также будет отведена роль второго плана в жизни Центральной Азии, все также Анкара будет уступать в борьбе за регион Китаю и России. Тем не менее, недавние шаги турецкого руководства свидетельствуют о более твердой и решительной политике Турции в отношении региона, которая до недавнего времени практически отсутствовала.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 09.04.2021 05:58:21
Где Турция находится? Чего она забыла в ЦА? Эрдогану бы следовало угомониться несколько.
Где Турция находится? Чего она забыла в ЦА? Эрдогану бы следовало угомониться несколько.
Он себя видит новым султаном ,во главе тюрского мира.А нашим не в домек видимо ,что с турками дел иметь нельзя кроме бизнеса.
значительно усыпает по ряду позиций
А еще нагляднее - причину беспорядков на Тенгизе...
Quote:
В Минобороны прокомментировали посадку военных самолетов на трассу
09.04.2021
Истребитель и военный самолёт приземлились прямо на дорогу, сообщает корреспондент «Хабар 24». Необычная посадка произошла на трассе «Актау – Жанаозен». Как рассказали в Министерстве обороны, военные пилоты впервые в истории Вооружённых сил приземлились на данный участок. Дорожный отрезок перекрыли, а водителей отправили по объездной. Как пояснили в пресс-службе Минобороны, в регионе проходят учения «Алтын жебе» и жителям не о чем беспокоиться. Военные проводили комплексную проверку компонентов Сил спецопераций. В ней участвовали подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. В ведомстве отметили, что такие мероприятия повышают мобильность подразделений ВВС, которые привлекаются для поддержки сухопутных или военно-морских войск. Нурлан Орманбетов, Главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК: - Условия для захода на посадку имеют свои особенности, так как отсутствие радиотехнических средств. Посадка и взлёт происходят в ручном режиме при визуальном контакте с этим участком дороги. Естественно, это требует от лётного состава определённого опыта, мастерства и натренированности.
Источник: https://24.kz/ru/news/social/item/466547-v-minoborony-prokommentirovali-posadku-voennykh-samoletov-na-trassu
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09.04.2021
Истребитель и военный самолёт приземлились прямо на дорогу, сообщает корреспондент «Хабар 24». Необычная посадка произошла на трассе «Актау – Жанаозен». Как рассказали в Министерстве обороны, военные пилоты впервые в истории Вооружённых сил приземлились на данный участок. Дорожный отрезок перекрыли, а водителей отправили по объездной. Как пояснили в пресс-службе Минобороны, в регионе проходят учения «Алтын жебе» и жителям не о чем беспокоиться. Военные проводили комплексную проверку компонентов Сил спецопераций. В ней участвовали подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. В ведомстве отметили, что такие мероприятия повышают мобильность подразделений ВВС, которые привлекаются для поддержки сухопутных или военно-морских войск. Нурлан Орманбетов, Главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК: - Условия для захода на посадку имеют свои особенности, так как отсутствие радиотехнических средств. Посадка и взлёт происходят в ручном режиме при визуальном контакте с этим участком дороги. Естественно, это требует от лётного состава определённого опыта, мастерства и натренированности.
Источник: https://24.kz/ru/news/social/item/466547-v-minoborony-prokommentirovali-posadku-voennykh-samoletov-na-trassu
Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.24.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на www.24.kz