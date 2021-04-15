Продам сайт для магазина автозапчасти.

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kkafp 15 Апреля 2021 в 14:38:11
Сайт посмотреть тут https://auto17.kz/.
Управление сайтом, изменение контента, текстов, фотографий, добавление позиций может делать любой кто умеет пользоваться компьютером из удобной системы управления, демо-версия тут https://demo.uralcms.com/.
Техподдержка в Шымкенте имеется, домен, логотип, карту проезда к торговой точке, номера телефонов нового владельца поменяем.
Договор на покупку сайта и техподдержку если нужен подпишем.
На сайте интегрирована онлайн оплата (включим если нужно) через PayBox с привязкой к расчетному счёту ИП или Фирмы.
На создание сайта потрачено примерно 100 000 тенге, окончательная стоимость как договоримся.
Телефон WhatsApp +7 777 755-07-33.
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